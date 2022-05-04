Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 38
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Quindi diciamo un trailing stop regolare. Tutto ciò che può essere impostato in esso è un passo, l'intervallo o al pareggio.
Questo è quello che sto dicendo - un trailing stop. È solo che il trailing SL e il trailing TP sono sistemi significativamente diversi, anzi, opposti. Il primo funziona bene su aree e simboli di forte tendenza. Il secondo, al contrario, funziona bene nelle zone pianeggianti. Di conseguenza, la Lega usa entrambi i sistemi, e per distinguerli, li ho chiamati - Direct Trailing Stop (DTS) e Reverse Trailing Stop (RTS).
E per quanto riguarda "può essere regolato" - questo è il tuo sottovalutare grossolanamente le opzioni. Per esempio, lo stesso passo può essere costante, può essere variabile, può essere misurato in pip, può essere in percentuale, può essere in frazioni di volatilità, può avere dipendenze esterne... Ma in TS League cerco la massima semplicità. Ecco perché c'è solo un parametro per l'impostazione del trailing - il numero massimo di barre prima della chiusura. Il passo e l'intervallo di trailing sono scelti in modo da fermare il trailing per il numero di barre specificato (o prima, se il prezzo tocca il livello prima).
Questo è quello che sto dicendo - un trailing stop. È solo che il trailing SL e il trailing TP sono sistemi significativamente diversi, anzi, opposti. Il primo funziona bene su aree e simboli di forte tendenza. Il secondo, al contrario, funziona bene nelle zone pianeggianti. Di conseguenza, entrambi i sistemi sono usati in Lega, e per distinguerli, li ho chiamati - diretto (Direct Trailing Stop, DTS) e inverso (Reverse Trailing Stop, RTS).
E riguardo al "può essere regolato" - stai sottovalutando molto le opzioni. Diciamo, lo stesso passo - può essere costante, può essere variabile, può essere misurato in pip, può essere in percentuale, può essere in frazioni di volatilità, può avere dipendenze esterne... Ma in TS League cerco la massima semplicità. Ecco perché c'è solo un parametro per l'impostazione del trailing - il numero massimo di barre prima della chiusura. Il passo e l'intervallo di trailing sono scelti in modo da fermare il trailing per il numero di barre specificato (o prima, se il prezzo tocca il livello prima).
Il computer non impazzirà con così tanti calcoli su tutti i TC?
Lo sceriffo non è interessato ai problemi degli indiani.
Beh, quando DC si opporrà, potrebbero essere interessati. È molto più facile mettere hard SL & TP e non preoccuparsi se mantengo qualcosa lì. Per quanto riguarda il trailing, significa che lo controllo, mentre io spero solo che il prezzo aumenti.
Anche i TP e gli SL fissi sono scorta. Ho sempre sia i TP che gli SL per tutti i TC. È solo che dove i TP e gli SL fissi sono di supporto, non cambiano. E dove il supporto non coinvolge gli stop (ad esempio, reverse trailing - non coinvolge SL) - gli stop sono impostati in modo che su un periodo storico non siano interessati. E il loro colpo nel trading reale è considerato una forza maggiore, dopo di che il TS viene rimosso dal trading e ri-ottimizzato.
E DC... Pensavo che intendessi l'ottimizzazione... Qual è il problema quando funziona? È arrivato un tick - viene elaborato in modo sequenziale per tutti i 672 TS. Il TS "più veloce" lavora sul timeframe M15, cioè il loro errore di calcolo avviene solo una volta in 15 minuti. La maggior parte del lavoro di TC su H1. Il mio obiettivo è quello di utilizzare la crescente influenza dei metodi analitici sul mercato.
Dove ci dovrebbe essere un trailing stop - viene calcolato in modo coerente in modo che si chiuda gradualmente entro il numero di barre impostato. Tutti i TS, in cui le azioni di trading dovrebbero essere eseguite - mettono i richiedenti in coda. Dopo che tutte le richieste sono state piazzate - vengono eseguite consecutivamente. Il carico è molto piccolo ovunque. Ho nove terminali sulla mia UPU e il carico è sempre entro limiti accettabili. A casa ho tre terminali più torrent-client che girano sul vecchio computer AMD Sempron e va bene.
Lo stress è reale durante l'ottimizzazione, quando 12 threads su Core-i7 stanno calcolando tutte le varianti sulla storia... Ma è lì che il mio computer gira, ed è il suo, problema indiano.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per qualità commerciale:
I migliori 5 grafici per la qualità del trading:
Quindi, la situazione non è cambiata molto nell'ultima settimana. I sistemi a traino inverso detengono ancora quattro delle prime cinque posizioni. Anche se, l'essenza del reverse trailing non mi piace (ricordate, io chiamo il reverse trailing il TS, che non imposta SL, TP è impostato, e con ogni barra TP si sta muovendo al prezzo corrente).
Il primo posto è occupato da TS 740142 - entrata con ordini stop sui picchi a zigzag con trailing all'indietro su EUR. Ha fatto quattro scambi la scorsa settimana, riducendo leggermente la qualità degli scambi, ma rimanendo il migliore. Questo sistema è apparso nel rating un mese fa, è arrivato subito al secondo posto, è passato al primo posto una settimana fa e da allora lo mantiene.
Il secondo posto è occupato da TS 740642 - uscita con ordini di stop sui picchi a zigzag con trailing stop inverso su USDCHF. Questo sistema è un nuovo arrivato nel rating, ha eseguito solo 12 operazioni finora, ma ha immediatamente spostato il precedente proprietario del secondo posto - TS 642750 - punti di ingresso contro la tendenza, la tendenza è determinata dall'incrocio della EMA e il prezzo, con un trailing inverso su GBPAUD.
Al quarto posto dal quinto è salito TS 442022 - ordini limite di entrata su picchi a zigzag con TP-SL fisso e trasferimento a Breakeven sull'euro sterlina. Questo sistema ha eseguito due operazioni nell'ultima settimana e ha migliorato un po' la qualità del trading.
TS 740650 - l'entrata di tendenza definita dall'intersezione di EMA e il prezzo corrente con il trailing inverso su USDCHF completa la top five. Questo sistema è un "veterano" del rating, non è salito al primo posto, ma appare regolarmente nella top five. Tuttavia, questo TS è "lento", non ha fatto un solo scambio nell'ultima settimana, a causa del quale l'indice della sua qualità di trading è leggermente diminuito e ha perso il terzo posto.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per qualità commerciale:
I migliori 5 grafici per la qualità del trading:
Quindi, la situazione non è cambiata molto nell'ultima settimana. I sistemi a traino inverso detengono ancora quattro delle prime cinque posizioni. Anche se, l'essenza del reverse trailing non mi piace (ricordate, io chiamo il reverse trailing il TS, che non imposta SL, TP è impostato, e con ogni barra TP si sta muovendo al prezzo corrente).
Il primo posto è occupato da TS 740142 - entrata con ordini stop sui picchi a zigzag con trailing all'indietro su EUR. Ha fatto quattro scambi la scorsa settimana, riducendo leggermente la qualità degli scambi, ma rimanendo il migliore. Questo sistema è apparso nel rating un mese fa, è arrivato subito al secondo posto, è passato al primo posto una settimana fa e da allora lo mantiene.
Il secondo posto è occupato da TS 740642 - uscita con ordini di stop sui picchi a zigzag con trailing stop inverso su USDCHF. Questo sistema è un nuovo arrivato nel rating, ha eseguito solo 12 operazioni finora, ma ha immediatamente spostato il precedente proprietario del secondo posto - TS 642750 - punti di ingresso contro la tendenza, la tendenza è determinata dall'incrocio della EMA e il prezzo, con un trailing inverso su GBPAUD.
Al quarto posto dal quinto è salito TS 442022 - ordini limite di entrata su picchi a zigzag con TP-SL fisso e trasferimento a Breakeven sull'euro sterlina. Questo sistema ha eseguito due operazioni nell'ultima settimana e ha migliorato un po' la qualità del trading.
TS 740650 - l'entrata di tendenza definita dall'intersezione di EMA e il prezzo corrente con il trailing inverso su USDCHF completa la top five. Questo sistema è un "veterano" del rating, non è salito al primo posto, ma appare regolarmente nella top five. Tuttavia, questo TS è "lento" e non ha eseguito un solo scambio nell'ultima settimana, a causa del quale l'indice della sua qualità di trading è leggermente diminuito e ha perso il terzo posto.
La domanda rimane - come selezionare i migliori trade su672- comprensibilmente i migliori?
Questo è IMHO molto problematico... se possibile.
Fa paura scommetterci dei soldi seri... :-)
Anche il piccolo volume non è realistico, perché ce ne sono CENTINAIA e il volume non è piccolo... :-)
In attesa di un segnale...
La domanda rimane - come si fa a individuare il672- il trading della vita reale, comprensibilmente, con i migliori?
Questo è IMHO molto problematico... se possibile.
Fa paura scommetterci dei soldi seri... :-)
Anche il piccolo volume non è realistico, perché ce ne sono CENTINAIA e il volume non è piccolo... :-)
In attesa di un segnale...
Nel senso di "molto freddo"? E riguardo al volume - non ci capisco niente.
Ci sono diversi sistemi. Tutti lavorano con un volume minimo sulla demo. In questo caso non ci sono scalper, tick e spread non sono molto importanti. Ecco perché il passaggio da demo a reale non causerà cambiamenti nel comportamento di TS. Forse, alcuni affari saranno persi a causa, diciamo, della differenza di spread, ma non dovrebbe avere un forte impatto.
Sul conto reale - deve essere impostato alcuni dei migliori, ho detto più volte, nella Lega è molto chiaramente visto la regola del 20/80 - solo un quinto dei sistemi mostra qualcosa di più o meno redditizio. E la maggior parte di loro "sta a zero", o addirittura in perdita, anche se sembrano essere stati messi a punto sulla storia.
Riguardo al segnale - di nuovo, quali TC mettere sul segnale? Quelli che seleziono intuitivamente? Il mio intuito mi delude regolarmente. Devo fare affidamento su qualcosa di più affidabile.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
I migliori 20 TS per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per qualità:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Ci sono stati grandi cambiamenti dall'ultima volta:
Il nuovo arrivato del rating - TS 543122 - si lancia su ordini limite sui picchi di zigzag della sterlina-franco spostati al primo posto. Il sistema è stato lanciato a metà novembre, ma non ha potuto raggiungere il rating. Ma, l'ultima settimana ha visto diverse operazioni di successo e il sistema ha migliorato notevolmente la qualità del trading, superando il precedente vincitore.
Il secondo posto è occupato da TS 470642 - entrata con ordini di stop sui picchi a zigzag con TP in trailing su USDCHF. Questo sistema è stato il vincitore della scorsa settimana. Ha fatto 4 scambi durante la scorsa settimana, e anche se ha leggermente migliorato la qualità del trading, è stato superato dal nuovo vincitore.
Al terzo posto c'è anche un nuovo arrivato del rating. TS 742450 - entrata in barra d'impulso basata su EMA e incrocio dei prezzi con trailing inverso su GBPCAD. Questo TS è stato lanciato all'inizio di ottobre, ma è molto lento e solo nella settimana corrente ha raccolto le 10 offerte necessarie per essere inserito nel rating. Tuttavia, la qualità del suo commercio è molto alta.
E il quarto posto è occupato dal nuovo arrivato TS 743622 - entrata con ordini di stop sui picchi a zigzag con trailing inverso su GBPNZD. Questo TS è stato lanciato di recente solo nella seconda metà di novembre e alla fine della scorsa settimana è riuscito a fare solo 10 trade necessari per entrare nel rating. Ma è anche di una qualità molto alta.
Il quinto posto è occupato da TS 242352 - Ordini limite sui picchi a zig zag di EURCAD. È anche un sistema "lento" lanciato a metà ottobre e ha già completato solo 15 affari, quattro dei quali sono stati fatti la settimana scorsa. Questo gli ha permesso di salire subito al quinto posto dal 12°.
Cosa intende per "molto freddo"? E riguardo al volume - non ci capisco niente.
nel senso di 'intuitivamente' fastidioso come lei scrive, non intuitivamente ancora più fastidioso...
e ad essere onesti, fa anche paura mettere soldi seri su cose così elementari... Oggi funziona dopo l'ottimizzazione - domani potrebbe non farlo, e può anche riversarsi su quello vero...
In linea di principio mi è piaciuto il n. 1 - quello del canale sui limiti, le classifiche - mi ha ricordato il campionato... :-)
Il volume è il volume TOTALE degli scambi dell'INTERO PULSO del TS selezionato.