Dove si trova infatti Georges stesso?

Eh... Georges è stato risucchiato nel gioco - Champions League, Premier League, un miliardo di coppie di valute e TC... E così via all'infinito...

E la gente ha detto - non si può mettere il significato opposto di TC allo stesso tempo nel lavoro.

Ancora una volta - poiché tutte le coppie di valute, per loro stessa natura, sono uguali, dobbiamo scegliere UNA strategia - o tendenza o controtendenza.

Solo un parametro deve essere ottimizzato: la finestra temporale di osservazione (volume di campionamento). Questo è tutto.

Buona fortuna.

 
fxsaber:

Sì, l'EA non noterà nulla.

Per favore - lanciami un link alla libreria di virtualizzazione del trading. Anche bisogno di rivedere il lavoro virtuale - robot di trading...

 
Roman Shiredchenko:

Per favore - lanciami un link alla libreria di virtualizzazione del trading. Anche bisogno di rivedere il lavoro virtuale - robot trading...

fxsaber:

https://www.mql5.com/ru/code/22577

О! Cenk. A proposito, l'ho già visto. L'ho solo dimenticato... :-)

Darò un'occhiata...

 
Alexander_K2:

Dove si trova, infatti, Georges stesso?

Georges è caduto in una lotta impari con i Power Grids, che hanno tagliato l'ossigeno a tutti i suoi computer in una volta...

Più tardi posterò il rapporto sulla Lega TC.

 

Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 TS per equilibrio:

Un grafico della top 5 per equilibrio:

I migliori 20 per qualità commerciale:

I migliori 5 grafici per la qualità del trading:

Quindi, TS 744050 - entrata sul trend crossover dei prezzi e EMA con reverse trailing su NZDCHF senza fare un solo trade è arrivato al primo posto.

TS 542521 - flips all'interno del canale su CADJPY ha fatto 8 accordi durante questo tempo, riducendo la qualità del trading un po', ma è stato sufficiente per ridurre al terzo posto.

TS 740142 - entrata sui bordi a zigzag con trailing inverso sull'eurodollaro - ha fatto un solo trade, e mantiene il secondo posto.

TS 642150 è salito dal quinto al quarto posto, avendo fatto uno scambio.

TS 740650 è salito al quinto posto.

Personalmente sono deluso dal fatto che la maggior parte dei TC nella top five sono sistemi a marcia indietro. Su brevi distanze, tali sistemi tendono a mostrare buoni risultati. Tuttavia, il loro comportamento è molto simile alla martingala. Alla prima controtendenza sbagliata mostrano una grande perdita. Non c'è perdita, ho SL su tutti i sistemi, ma ancora la perdita è molto sensibile.

 
Alexander_K2:

E la gente l'ha detto - non si possono mettere al lavoro TP opposti allo stesso tempo.

Ancora una volta, poiché tutte le coppie di valute sono essenzialmente le stesse, devi scegliere UNA strategia - tendenza o controtendenza.

Solo un parametro deve essere ottimizzato: la finestra temporale di osservazione (volume di campionamento). Questo è tutto.

Perché "non"? Sì, è necessario - ci permette di vedere su quali principi questa coppia funziona meglio.

Al momento - ho completamente finito di aggiungere tutti i 24x28 = 672 TS alla Lega TS. Allo stesso tempo - sono divisi in tre conti - Alto, Medio e Basso, a seconda della qualità del commercio.

Georgiy Merts:

Perché no? Dovresti - ti permette di vedere su quali principi una data coppia funziona meglio.

Al momento - ho completamente finito di aggiungere tutti i 24x28 = 672 TS alla Lega TS. In questo caso - sono divisi in tre conti - Alto, Medio e Basso, a seconda della qualità del commercio.

Quando nascerà qualcosa, sarà pronto per il nuovo anno?
 
Vladimir Baskakov:
E quando nascerà qualcosa, sarà pronto per il nuovo anno?

Non capisco.

L'ho detto molte volte - l'obiettivo della Lega TC è quello di creare un "pool TC", un insieme di sistemi che sono già stati testati, funzionano su demo, e hanno mostrato buoni risultati per qualche tempo. In modo che non ci sia bisogno di cercare "da zero". E la Lega svolge già questa funzione.

Cos'altro ha bisogno di "nascere"? (Soprattutto perché qualcuno qui si è vantato dello Sharpe Ratio di 4)

Dare gli esperti della Lega CU in prestito non sono ancora pronto. L'ho già detto molte volte - non ho risolto la questione della selezione dei TC sul criterio della sostenibilità.

Quando risolvo questo criterio per me stesso - beh, allora è probabile che pubblicherò nel Mercato la migliore Lega CU. Quando sarà - non posso dire, sul criterio di "bellezza" ho lottato quasi due anni. Ora è una questione risolta. Al criterio della sostenibilità sta già lavorando presto un anno, mentre non c'è nulla di cui vantarsi.

Quindi, se qualcuno ha bisogno di "far nascere qualcosa", tutto è già stato fatto. Prendete CADJPY, un semplice sistema SAR di inversione (sono sicuro che ci sono esperti gratuiti in Kodobase), ottimizzatelo e otterrete approssimativamente la stessa cosa che ho ottenuto io.

No grazie, lo farò da solo. Pensavo che su 500, per selezione naturale, ne sarebbe rimasto uno. È solo un po' di divertimento.
