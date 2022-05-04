Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 33
Dove si trova infatti Georges stesso?
Eh... Georges è stato risucchiato nel gioco - Champions League, Premier League, un miliardo di coppie di valute e TC... E così via all'infinito...
E la gente ha detto - non si può mettere il significato opposto di TC allo stesso tempo nel lavoro.
Ancora una volta - poiché tutte le coppie di valute, per loro stessa natura, sono uguali, dobbiamo scegliere UNA strategia - o tendenza o controtendenza.
Solo un parametro deve essere ottimizzato: la finestra temporale di osservazione (volume di campionamento). Questo è tutto.
Buona fortuna.
Sì, l'EA non noterà nulla.
Per favore - lanciami un link alla libreria di virtualizzazione del trading. Anche bisogno di rivedere il lavoro virtuale - robot trading...
https://www.mql5.com/ru/code/22577
О! Cenk. A proposito, l'ho già visto. L'ho solo dimenticato... :-)
Darò un'occhiata...
Dove si trova, infatti, Georges stesso?
Georges è caduto in una lotta impari con i Power Grids, che hanno tagliato l'ossigeno a tutti i suoi computer in una volta...
Più tardi posterò il rapporto sulla Lega TC.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Un grafico della top 5 per equilibrio:
I migliori 20 per qualità commerciale:
I migliori 5 grafici per la qualità del trading:
Quindi, TS 744050 - entrata sul trend crossover dei prezzi e EMA con reverse trailing su NZDCHF senza fare un solo trade è arrivato al primo posto.
TS 542521 - flips all'interno del canale su CADJPY ha fatto 8 accordi durante questo tempo, riducendo la qualità del trading un po', ma è stato sufficiente per ridurre al terzo posto.
TS 740142 - entrata sui bordi a zigzag con trailing inverso sull'eurodollaro - ha fatto un solo trade, e mantiene il secondo posto.
TS 642150 è salito dal quinto al quarto posto, avendo fatto uno scambio.
TS 740650 è salito al quinto posto.
Personalmente sono deluso dal fatto che la maggior parte dei TC nella top five sono sistemi a marcia indietro. Su brevi distanze, tali sistemi tendono a mostrare buoni risultati. Tuttavia, il loro comportamento è molto simile alla martingala. Alla prima controtendenza sbagliata mostrano una grande perdita. Non c'è perdita, ho SL su tutti i sistemi, ma ancora la perdita è molto sensibile.
Perché "non"? Sì, è necessario - ci permette di vedere su quali principi questa coppia funziona meglio.
Al momento - ho completamente finito di aggiungere tutti i 24x28 = 672 TS alla Lega TS. Allo stesso tempo - sono divisi in tre conti - Alto, Medio e Basso, a seconda della qualità del commercio.
E quando nascerà qualcosa, sarà pronto per il nuovo anno?
Non capisco.
L'ho detto molte volte - l'obiettivo della Lega TC è quello di creare un "pool TC", un insieme di sistemi che sono già stati testati, funzionano su demo, e hanno mostrato buoni risultati per qualche tempo. In modo che non ci sia bisogno di cercare "da zero". E la Lega svolge già questa funzione.
Cos'altro ha bisogno di "nascere"? (Soprattutto perché qualcuno qui si è vantato dello Sharpe Ratio di 4)
Dare gli esperti della Lega CU in prestito non sono ancora pronto. L'ho già detto molte volte - non ho risolto la questione della selezione dei TC sul criterio della sostenibilità.
Quando risolvo questo criterio per me stesso - beh, allora è probabile che pubblicherò nel Mercato la migliore Lega CU. Quando sarà - non posso dire, sul criterio di "bellezza" ho lottato quasi due anni. Ora è una questione risolta. Al criterio della sostenibilità sta già lavorando presto un anno, mentre non c'è nulla di cui vantarsi.
Quindi, se qualcuno ha bisogno di "far nascere qualcosa", tutto è già stato fatto. Prendete CADJPY, un semplice sistema SAR di inversione (sono sicuro che ci sono esperti gratuiti in Kodobase), ottimizzatelo e otterrete approssimativamente la stessa cosa che ho ottenuto io.
