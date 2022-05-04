Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 35
Beh, chiamatelo pure candeliere, come volete. Il punto è che non mettiamo uno SL, ma un TP, e con ogni candela lo avviciniamo al prezzo corrente.
E tutto è corretto, il TP si avvicina costantemente al prezzo, se non abbiamo indovinato il movimento - chiuderà nella zona di perdita, e se è una tendenza - la perdita è grande.
Nella Lega, qualsiasi TS ha SL, ma per il reverse trailing - il suo valore è preso in modo che sulla storia non è mai scattato - di solito almeno un paio di intervalli giornalieri (a volte fino a dieci). La rottura di questo SL è un comportamento inaccettabile del TS, dopo di che viene immediatamente riottimizzato. Tuttavia, anche senza mettere al tappeto lo SL, una tendenza inequivocabile toglie facilmente il risultato di dieci vittorie. Quindi è la TS più "piatta". È inaccettabile usarlo su una tendenza.
non leggerlo... salva i tuoi nervi :-)
Lavora sui tuoi segnali ;)
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Grafico dei primi 5 in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori 5 grafici per qualità:
I primi 5 sono occupati da sistemi a traino inverso. Non mi piace. Anche se non c'è nulla di insolito qui - ho detto spesso che tali TS mostrano ottimi risultati su intervalli brevi.
L'unica eccezione è il TS 442022 - entrata su ordini limite su picchi a zigzag con TP-SL fisso (e trasferimento a pareggio) su GBP.Bene, dei sistemi RTS possiamo raccomandare 642750 - entrate in controtendenza, basate sull'incrocio del prezzo e della media mobile con un trailing inverso (e trasferimento a Breakeven) su GBPAUD - la settimana scorsa ha fatto 7 scambi, ed è salito dal decimo al secondo posto.
Amico, non mi dispiacerebbe leggere del tuo esperto miracoloso, che ha lavorato su venti coppie e ha mostrato enormi profitti. Ma tu non mi dici niente... Cosa rimane?
Qui, sto condividendo le mie conquiste con i membri del forum.
Sto anche pensando di trovare Expert Advisors gratuiti in Kodobase sull'intersezione di prezzo e slippage e sulla ripartizione del canale di prezzo, per quelli particolarmente pigri. E nella parte inglese del forum hanno cancellato l'argomento per questo...
