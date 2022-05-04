Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 139
Gheorghe - sa tutto perfettamente, sta solo scherzando...
Bene... La domanda sembra abbastanza seria - e lo è anche la risposta.
Si divertirà come Baskakov - beh, anche noi risponderemo in modo clownesco.
Guarda qui.
C'è un tale TS nella parte superiore: EMAFlatRTS - Non mi piace molto per il suo trailing stop inverso. È troppo simile alla martingala (solo senza il carico di deposito). Ma allo stesso tempo - si mantiene nella parte superiore.
Qui, puoi modificarlo. Nell'archivio c'è anche un set-file con la gamma di valori per i parametri. E i parametri per Breakeven e stop protettivo sono spenti (non sono inclusi nel TS "puro").
Se siete interessati, posso dirvi come e cosa influenza ogni parametro. A differenza di alcune persone - non sto facendo un segreto del mio TS, infatti - nel mezzo del ramo ho anche citato Expert Advisors gratuito da KodoBase, che sono quasi interamente ripetere alcuni dei miei TS (channel breakers)
Ok. Non sono molto bravo nei set. Ho capito bene, ho tutti i parametri proprio qui. Il periodo di ottimizzazione è di 2 anni.
E quanti personaggi sono mostrati nella panoramica del mercato?
Se tutto è corretto, allora in generale, ecco qui. Secondo questi parametri che ho allegato sopra 2 anni, 64 coppie di valute OHLC 1m . Ottimizzazione completata in 2 minuti. 41. sec. Non so di quali ore/mesi stai parlando qui George. :D sono 3 fottuti minuti. Non più di questo. Sul consigliere. Dividiamoci, ragazzi. DD.
Artyom, non hai fatto alcuna ottimizzazione. Hai fatto 1 corsa su 64 coppie, cioè 64 passaggi in totale.
Non sai come funziona un tester?
Non lo faccio in Cinque. Probabilmente non lo farà mai. Perché l'ho cancellato in modo permanente e irrecuperabile. Perché ha consumato 6 giga di spazio su disco in 3 minuti.
:D Hai un nuovo tipo di syex, te lo dico io. :D
Anche se i test sono incompleti, mostrano chiaramente l'efficacia di questo e di tutti gli altri.