Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 249

Georgiy Merts:

Ci sarà una differenza in entrambi i casi. Diciamo che su un conto demo questo accordo con uno SL non c'è. Ma su un PAMM - c'è. È se c'è solo un commercio - di solito è lo stesso su tutti i conti. E quando ci sono molti mestieri - alcuni di loro saranno diversi...

VEDO. È auspicabile :-), naturalmente, che tutto si adatti...
 
Ci sarà una differenza in entrambi i casi. Diciamo che su un conto demo questo accordo con uno SL non c'è. E sul PAMM - c'è. Se c'è solo una transazione, di solito è la stessa su tutti i conti. E quando ci sono molti mestieri - alcuni di loro saranno diversi...

Mi chiedo - quali sono le ragioni della differenza?

Nella differenza di quotazioni, nei filtri di quotazione interna del broker? come su quel conto lo SL del Bai su Bid attivato, e l'altro non ha avuto il prezzo di tale Bid...

 
Nella differenza di quotazioni, nei filtri di quotazione interni del broker? come su quel conto lo SL del Bai su Bid è scattato, e l'altro non aveva nemmeno un tale prezzo Bid...

Solo la differenza nelle citazioni. Ho visto più di una volta come un punto a cinque cifre sull'eurodollaro - porta ad una differenza abbastanza grande. Su un conto si è aperto uno scambio, sull'altro no. E dalla barra successiva (alcuni TS lavorano su periodi di quattro ore) - la situazione è cambiata, e di conseguenza, un trade è stato aperto su un conto e non sull'altro. Se il numero massimo di operazioni è uno, o si tratta di un sistema di inversione - questi due conti possono facilmente entrare nell'"antifase".

Tuttavia, se il TS è stabile, allora questa differenza si "livellerà" presto. Ma se non c'è stabilità la differenza non fa che aumentare, e allora su entrambi i conti ci sono "colpi di controllo".

Non lo controllo ora, ma due anni fa, quando ho iniziato a gestire il TS dalla Lega, ci facevo attenzione.

 

Poiché il leader ha "ordinato una lunga vita", è il momento di aggiornare il modulo eseguibile.

Ultima versione del TS della Lega per MT4, MT5 e lista di tutti i TS della Lega (si apre in Excel)

File:
_EALeague.zip  5797 kb
Georgiy Merts:

Dato che il leader si è "spento", è il momento di aggiornare l'eseguibile.


Forse è il momento di chiudere il negozio, completamente incapace?
 
Non è ora di chiudere il negozio, completamente incompetente?

Può puntare il dito dove è "incompetente"?

Lei propone di chiudere le medie mobili, "in quanto totalmente incompetente"... Qual è la sua "incompetenza", Dasha?

Può puntare il dito dove è "incompetente"?

Lei propone di coprire le medie mobili"come totalmente incompetenti"... Qual è la sua "incompetenza", Dasha?

Tu stesso hai detto che il miglior asso è morto.
 
Tu stesso hai detto che i migliori ts sono morti.

Di cosa stai parlando? Ho riottimizzato il miglior TS, ecco, è fatto, quindi l'ho tolto dalla lega e ne ho messo uno nuovo, proprio come volevi tu.

 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque TS per saldo:

I migliori 20 TS per qualità di trading:

I migliori cinque grafici per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:

Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

 

È stato rilevato un errore nella gestione dei caratteri con suffissi.

Corretto il modulo eseguibile:

File:
EALeague.zip  5823 kb
