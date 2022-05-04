Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 249
Ci sarà una differenza in entrambi i casi. Diciamo che su un conto demo questo accordo con uno SL non c'è. Ma su un PAMM - c'è. È se c'è solo un commercio - di solito è lo stesso su tutti i conti. E quando ci sono molti mestieri - alcuni di loro saranno diversi...
Mi chiedo - quali sono le ragioni della differenza?
Nella differenza di quotazioni, nei filtri di quotazione interna del broker? come su quel conto lo SL del Bai su Bid attivato, e l'altro non ha avuto il prezzo di tale Bid...
Solo la differenza nelle citazioni. Ho visto più di una volta come un punto a cinque cifre sull'eurodollaro - porta ad una differenza abbastanza grande. Su un conto si è aperto uno scambio, sull'altro no. E dalla barra successiva (alcuni TS lavorano su periodi di quattro ore) - la situazione è cambiata, e di conseguenza, un trade è stato aperto su un conto e non sull'altro. Se il numero massimo di operazioni è uno, o si tratta di un sistema di inversione - questi due conti possono facilmente entrare nell'"antifase".
Tuttavia, se il TS è stabile, allora questa differenza si "livellerà" presto. Ma se non c'è stabilità la differenza non fa che aumentare, e allora su entrambi i conti ci sono "colpi di controllo".
Non lo controllo ora, ma due anni fa, quando ho iniziato a gestire il TS dalla Lega, ci facevo attenzione.
Poiché il leader ha "ordinato una lunga vita", è il momento di aggiornare il modulo eseguibile.
Ultima versione del TS della Lega per MT4, MT5 e lista di tutti i TS della Lega (si apre in Excel)
Non è ora di chiudere il negozio, completamente incompetente?
Può puntare il dito dove è "incompetente"?
Lei propone di chiudere le medie mobili, "in quanto totalmente incompetente"... Qual è la sua "incompetenza", Dasha?
Tu stesso hai detto che i migliori ts sono morti.
Di cosa stai parlando? Ho riottimizzato il miglior TS, ecco, è fatto, quindi l'ho tolto dalla lega e ne ho messo uno nuovo, proprio come volevi tu.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque TS per saldo:
I migliori 20 TS per qualità di trading:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
È stato rilevato un errore nella gestione dei caratteri con suffissi.
Corretto il modulo eseguibile: