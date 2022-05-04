Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 247

Aleksey Mavrin:

Ah-ha, beh, sì, pensavo fosse un semplice script autosufficiente ) ma ho apprezzato la potenza del framework )

Allora dimmi cosa fa - scrive semplicemente i numeri in csv, e un grafico è già inserito in un modello usando gli strumenti di Excel, o crea anche grafici da solo?

Voglio capire come creare al meglio la grafica automatizzata.

О. Questa è una domanda reale. Lo script utilizza quasi tutta la mia libreria - più di duecento file, più migliaia e mezzo di file con descrizioni di classi di TC League

Ma il succo del lavoro non è complicato.

Vedete voi stessi, dai nomi nella sceneggiatura.

CTradeHistory                 thHistory;
CBindersHistoryReportCreator  hrcReportCreator(bIFullInfo);
CCSVMatrix                    cmReport;
CLogFile                      lfLog(LM_OVERWRITE,TM_NONE,false,false,false);

Il primo oggetto è una classe che può leggere la storia, e dare quella necessaria quando richiesto.

Il secondo oggetto è una classe che, in base alla storia fornita e alle impostazioni passate, genera un rapporto nel terzo oggetto, nella matrice di linee. Ha anche informazioni su tutti i TC della Lega, che è ciò che "tira" la maggior parte dei file - quasi un migliaio e mezzo.

Il terzo oggetto è questa matrice di linee, che sono separate da separatori (punto e virgola per default). In grado di esportarsi come file CSV.

L'ultimo oggetto è logfile, erede di CTextFile, con ogni sorta di funzioni di servizio.

Nello script, formiamo una struttura di configurazione per il ReportCreator, e poi lo usiamo per creare il rapporto, che viene esportato in un file CSV.

I grafici sono tracciati usando Excel, le caratteristiche standard.

 
Ok, grazie, ho capito. Sono solo troppo pigro per costruire grafici ogni volta in Excel. Guarderò verso Kanvas per scrivere subito png accanto a csv.

 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:

I migliori 20 TS per qualità di trading:

Grafico delle prime cinque ST per qualità del commercio:

I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:

Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

 

Ho scoperto che risulta che è già possibile utilizzare coppie di criptovalute.

Certo, la diffusione è selvaggia, ma i test mostrano che c'è una piccola possibilità.

Dall'inizio di febbraio, ho aggiunto 24TCs per bitcoin. Due di loro hanno avuto risultati (gli altri non hanno ancora chiuso alcun trade):

 

Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).

Top 20 per equilibrio:

Un grafico dei primi cinque per equilibrio:

Top 20 in termini di qualità del commercio:

Top five chart per la qualità del trading:

I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:

Grafico dei primi cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:

 
Bene... Ieri il leader del TC 640150 ha preso uno SL sul PAMM, che è inaccettabile per lei, e sarà preso di mira per l'eccessiva ottimizzazione. Ha fatto bene, ma il suo tempo è passato.
Georgiy Merts:
Bene... Ieri il leader del TC 640150 ha fatto fuori uno SL sul PAMM, che è inaccettabile per lei, e sarà mandato a sovrastimare. Ha fatto un buon lavoro, ma il suo tempo è passato.
Suggerisco di squartare
 
Georgiy Merts:
Ho un SL su PAMM,

Posso avere un link a PAMM? O nel PM, per non essere bannati per pubblicità.

 
Grigori.S.B:

Posso avere un link a PAMM? O nel PM, per non essere bannati per pubblicità.

Per quale motivo? Mentre c'è un grave crollo lì...

Si chiama Start_2016, in Alpari.
 
Georgiy Merts:

Perché? Mentre c'è un grave crollo...

Si chiama Start_2016, in Alpari.
Ho aperto un segnale sul TS LIGU, per favore informatemi su quale piattaforma è meglio MT4 o MT5, per scaricare il vostro modulo di trading con i codici e il commercio, per quale piattaforma è "affilato" meglio? e per quale tipo di conto di trading è meglio - Mercato o Esecuzione immediata?
