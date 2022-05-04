Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 213
No.
Per la lista di TS, l'Expert Advisor stesso è sufficiente, tutti i codici sono in esso. Ma per l'analisi del profitto guadagnato - è necessario analizzare la storia del commercio. Devi farlo da solo. Puoi usare gli analizzatori, la password di investimento è disponibile, il mago è disponibile - ecco come calcolare il profitto.
:((((
Quando preparate i rapporti settimanali, è questo che fate?
I dati per la tabella Best in Balance sono raccolti per tutte le divisioni o solo per la più alta?
Sì, è così che faccio, c'è uno script che percorre tutta la storia e conta il saldo.
Funziona in tutte le divisioni, lo script cambia i conti e raccoglie statistiche ovunque. Secondo me, i primi venti sono sufficienti, non ha senso conoscere il valore esatto dell'equilibrio per i sistemi che sono "piatti". L'informazione che la qualità del loro commercio è alta, media o bassa (secondo la divisione) è abbastanza sufficiente. E solo la "crema del raccolto" può essere paragonata per equilibrio o qualità.
Ho guardato la distribuzione delle date di sovraottimizzazione dei TC. La maggior parte dei 672 TC sono stati sovraottimizzati a maggio, giugno e luglio 2019.
Si può concludere che la vita media di un TC è di circa 2 - 3 mesi.
Ci sono 204 long-livers (più vecchi del 01.05.2019). Di questi, nella High Division con una data di costruzione prima del 01.05.2019 - 16 unità (su 76).
Dobbiamo fare la stessa analisi separatamente per ogni personaggio per determinare quali personaggi sono più stabili e quali meno stabili. E per i sistemi di trading allo stesso modo.
Taki vuole sapere se si può chiedere allo script di calcolare il saldo per tutti i maghi?
Vorrei sapere se è possibile chiedere allo script di calcolare il bilancio per tutti i maghi?
Assolutamente. Lo posterò tra un paio di giorni. Abbiamo bisogno di rimuovere il codice di accesso agli account divisionali da lì, in modo che funzioni solo sull'account che è aperto.
Non vedo il senso di un tale calcolo, ma se volete...
Genera file Excel come quelli che pubblico settimanalmente nei rapporti del lunedì.
Grazie.
Forse non ho capito bene: hai intenzione di calcolare tu stesso i bilanci di tutti i maghi, che è quello che ti ho chiesto di fare? O hai intenzione di postare lo script?
Lo farò, naturalmente. È solo che attualmente sta scavalcando tutte le divisioni con accesso diretto al master. Questo deve essere rimosso. Inoltre, non mi aspettavo che altri lo usassero - così alcuni parametri sono impostati da una vaga enumerazione e da coefficienti, quindi anche questo dovrebbe essere rimosso. Genererete i vostri file excel, e conterete quello che volete su qualsiasi conto dove i maghi della TC League stanno lavorando.
Darai le password di investimento a tutte le divisioni?
Sarebbe meno dispendioso per te eseguirlo da solo una volta?