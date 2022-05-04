Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 105

Vladimir Baskakov:
Prima mostrami la nota EurChf, poi guarderò i grafici e discuteremo della sua autonomia

Solo dopo averci mostrato la nota EURUSD.

O USDCHF.
Eduard_D:

Solo dopo averci mostrato la nota EURUSD.

Oh tutti, buona fortuna
 
Vladimir Baskakov:
Oh tutti, buona fortuna!

Bon voyage!

 
Vladimir Baskakov:
Oh, questo è tutto, buona fortuna.

E parlare...

Vladimir, qualcuno ha promesso di non apparire più in questo thread. Stava mentendo?

Georgiy Merts:

E parlare...

Vladimir, qualcuno ha promesso di non apparire più in questo thread. Stava mentendo?

No, sono un uomo di parola... Spieghereste ai vostri associati come si formano le quotazioni dei tassi incrociati
 
Vladimir Baskakov:
No, sono un maestro della mia parola... Può spiegare ai suoi soci come si formano le quotazioni dei tassi incrociati?

Come faccio a sapere come si formano? Per un trading di successo non è molto importante. Molto più importante è come si comportano.

Georgiy Merts:

Come faccio a sapere come si formano? Non è davvero importante per un commercio di successo. Molto più importante è come si comportano.

Beh, per esempio EurChf=EurUsd*UsdChf
 
Vladimir Baskakov:
No, sono un maestro della mia parola... Spieghereste ai vostri associati come si formano le quotazioni dei tassi incrociati

Non avete nemmeno capito che non si trattava della definizione classica di cos'è un tasso d'incrocio, ma del comportamento reale della coppia.

È chiaro che, per esempio, NzdChf è un cross, ma EurGbp non è un cross, anche se il dollaro non è in esso.

Come parte della discussione, questo ha sorriso:

 
Vladimir Baskakov:
Come posso metterlo, per esempio EurChf=EurUsd*UsdChf

Ecco, ho capito solo ora che EurUsd è un tasso incrociato come EurUsd=EurGbp*GbpUsd.

Grazie, Vladimir, per avermi aperto gli occhi e avermi fatto uscire dall'oscurità dell'ignoranza.

Eduard_D:

Non avete nemmeno capito che non si trattava della definizione classica di cos'è un tasso d'incrocio, ma del comportamento reale della coppia.

È chiaro che, per esempio, NzdChf è un cross, ma EurGbp non è un cross, anche se il dollaro non è in esso.

Come parte della discussione, è divertente:

EurGbp non è un tasso trasversale, seriamente?
