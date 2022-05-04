Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 194
Uno dei thread più inutili che abbia mai letto. Assolutamente senza senso.
Vladimir, se è stupido, sparisci.
Vladimir, visto che non sai nulla, sparisci.
Joe, è di moda dire - fuori di qui rozbijnyk. :D
Quando sei diventato direttore qui, Joe, che mandi via la gente? :D O puoi scrivere solo recensioni lusinghiere qui, o potremmo farti incazzare, e non ci piaci per rabbia? xD
È uno dei thread più stupidi che abbia mai letto. Assolutamente senza senso.
Beh, perché no? Otterrete risultati migliori in questo ramo che in molti altri. E più veloce da realizzare.
E ci sono fili di lunga durata, e ancora nessun risultato.
Sì?!) E in quanti "$" di profitto sono espressi questi risultati "guadagnati"?)
O è il caso che il risultato non si misuri sulla redditività dell'idea ma sul numero di post senza senso ammucchiati nel thread? xD
Se non riesci a capire l'argomento, questo non significa che i tuoi post siano senza senso.
Se non riesci a capire l'argomento, questo non significa che i tuoi post siano senza senso.
E sembra che tu vada subito in battaglia - l'hai già iniziata su una vera? :D Anche se è un centesimo, ma i volumi sono ancora vicini allo standard. E come il rendimento al momento?) Lega almeno scambiato sulle sigarette? :D
Nonho ancora pagato :-). ora imposta il rischio all'1%. sì - i volumi sono vicini allo standard, prima il rischio era del 5%. C'erano per lo più (e ci sono ancora - non li ho ancora abbattuti) scambi rischiosi con magic 64...
Non puoi postare qui... BORROWN :-)
Sulle sigarette e le tariffe - non ancora, non ancora. :-)
mentre la LIGA viene demolita.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Non c'è bisogno di fare giri di parole. Ho capito che era una specie di sistema intelligente, con criteri di selezione presi dal soffitto. Avrebbe solo senso. :D
Come appare la sua efficacia, qualcuno me lo dirà finalmente? :D Se ce n'è uno. Personalmente voglio solo assicurarmi di non rifiutare la ricerca di qualcosa di utile. Non so voi, signori, ma per me un buon sistema è quello che porta denaro al vostro saldo. E questo tema non ha portato niente a nessuno finora, per quanto posso dire. I conti demo non contano. E quelli sono sistematicamente in deficit, per quanto posso dire. xD
Non riesce a capire l'argomento da solo, figuriamoci gli altri.