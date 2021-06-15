1200 abbonati!!! - pagina 98

Vladimir Tkach:

Top non ha preso alcun rischio ieri o oggi, riferendosi alla Brexit e a qualcosa sui 150p. Avrebbe potuto prendere profitti anche sulla sterlina però.


Giustamente. Questo "qualche brexit" ha già perso uno scalatore negli ultimi due anni.
 
Boris Gulikov:
Ho fatto più del 7% di profitto ieri prima del voto, più vicino ad esso e dopo ho perso tutti i miei profitti. Quindi zero, senza contare l'orgasmo che ho avuto ))

 
Anatolii Zainchkovskii:

No, il prodotto è solo per spettacolo, ce ne sono tanti di questi gratuiti, e sono inutili) nessuno venderà un vero aratore).

Si può affittare. Guadagnato il denaro per il deposito e il contratto di locazione è chiuso. In generale, ci sono molti modi per monetizzare, questo sito non è il punto.

 
Alexey Volchanskiy:

Ho fatto più del 7% di profitto ieri prima del voto, più vicino ad esso e dopo ho perso tutti i miei profitti. Quindi zero, senza contare l'orgasmo che ho avuto ))

È un peccato. Ma non ho perso nulla! )

Ho comprato la sterlina dopo l'uscita della notizia. Ha preso l'1%. Non molto. E con le mani. Ho spento tutti i bot durante la notte per precauzione.

 


 

Alexey Volchanskiy:

...zero, senza contare l'orgasmo che ho avuto).

Quindi valeva la pena di fare lo scambio, dopo tutto.

 
Vladislav Andruschenko:

Oggi sono seduto qui a pensare a questi prodotti:

Spendo tanto nervo per il supporto, la bellezza, l'ottimizzazione del codice(l'algoritmo non cambia),

E qui ogni giorno ci sono 10 nuovi esperti, "Eccoti +100600 milioni sui punti di controllo del test, prendilo per 200-10000 sterline".

Morale: mentre voi pensate alla coscienza, gli altri sono po....

Quindi la coscienza o c'è o non c'è - è un fatto intrinseco, non ci sono esortazioni per aiutare.

 
Aleksey Ivanov:

E la terza opzione è quando hai una coscienza, ma non ti è stato insegnato come usarla fin dall'infanzia.

 
1500!
Iniziando a tifare per Anna, ancora a metà strada per il record di Gonchar
Aleksey Ivanov:

È un peccato che un bel codice non equivalga a un codice redditizio
