1200 abbonati!!! - pagina 81
Non è così semplice. L'autore del segnale suggerisce una strategia di gestione del denaro. Iniziare il segnale con 1/4 del capitale e ritirare 1/4 del profitto ogni settimana. Dopo una perdita, ricominciare con 1/4 del capitale totale (3/4 del capitale rimanente inizialmente + il profitto prelevato)...
Non è così semplice. (1) L'autore del segnale suggerisce una strategia di gestione del denaro. Iniziare il segnale con 1/4 del capitale e ritirare 1/4 del profitto ogni settimana. Dopo il crollo, ricominciare con 1/4 del capitale totale (3/4 del resto inizialmente + il profitto ritirato)... qualcosa del genere in generale. Ma finora non una sola volta dopo il lancio non è precipitato.
In generale, una tale strategia funziona, ma in tempi diversi con impostazioni diverse (le impostazioni in 17 non funziona nel 18-esimo, cioè, di volta in volta dovrebbe essere ottimizzato) (2) E ancora meglio per capire i modelli di cambiamento delle condizioni di mercato e automatizzare il processo di cambiamento delle impostazioni. E la protezione del deposito dovrebbe essere rafforzata. Ho creato nel mio EA delle opzioni di chiusura dei trade per non perdere il deposito. Ora sto pensando ai parametri di cambiamento automatico delle impostazioni. Ho alcune idee. Vediamo cosa otterremo.
1-2% per transazione, l'hanno già detto tutti, su tutte le risorse, perché altrimenti carichereste il vostro robot con roba extra ingombrante?
Se vuoi inventare la ruota, è un tuo diritto.
No, non lo è. Qualcosa di più promettente. Le biciclette a tre ruote sono quelle che la maggior parte delle persone guida, pensando che siano l'apice dell'ingegnosità umana.
Se un tale schema funzionerà con successo per un lungo periodo, i broker proibiranno loro di fare trading in questa sessione.
No, non lo faranno, c'è troppa concorrenza. E ci sono molti schemi che funzionano in diverse sessioni, non possono essere tutti vietati)
Non guadagnerete molto con tali rischi, specialmente per gli scalper notturni dove il probabile stop loss è sempre molto più alto del take profit. E gli abbonati ai segnali, così come la maggior parte degli investitori in PAMM, hanno bisogno di un ritorno di almeno 20-30% al mese, o meglio 100.
Ci sono pochissime persone che saranno attratte anche da uno stabile 100% all'anno.
Comunque, l'argomento si chiama "La truffa del gruppo Mechanic and Co.
Come hai palesemente fatto la spia su tutto il ritrovo qui:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
1200 abbonati!!!
Vasiliy Kolesov, 2018.12.14 14:42
È più semplice di così. Questi sono clienti di uno sviluppatore. Sono clienti di uno sviluppatore. C'è un gruppo lì e tutti stanno chiacchierando, cercando le migliori impostazioni, ottimizzando.... Qualcuno è riuscito ad applicare meglio i gufi - il resto si è iscritto. E da lì, il profitto si fa pubblicità.
Una chiara campagna pubblicitaria di Mechanics and Co. Se guardate gli EAs di Mechanic and Co -- tutti i suoi EAs sono profondamente e fondamentalmente a filo. Questo mostra i segnali del meccanico, la cui vita media è di 1-2 settimane.
L'essenza della strategia di "Mechanic and Co" - è visibile in questo segnale.
Guardiamo l'ultimo trade del 13 dicembre - il trade in cui il segnale stesso è miracolosamente sopravvissuto.
Ecco questa voce sul grafico:
Entrata con due ordini con un target di 6 pip e prendendo il 6% del deposito. Cioè entrata con un rischio tale che 1 punto di movimento dà o prende l'1% del deposito.
L'autore del segnale dice che lavora con gli stop - una franca truffa - guardate i suoi stop: 1.13706 - 1.12205 = 150 pips o una chiusura forzata ad una perdita del 150% del capitale (cioè non c'è abbastanza equilibrio per questo stop - lo stop è completamente lasciato e per dire "lavora con uno stop").
Se guardate le statistiche del segnale -- ha 1 situazione preesistente di questo tipo ogni 2 settimane -- e se entra 8 volte in due settimane -- allora il suo rischio di perdere il suo deposito è "ogni 8 trade potrebbe essere fatale".
Cioè, la strategia di questo segnale è molto semplice:
-- entrare e prendere il 5-8% per entrare o perdere il capitale
-- Se entriamo solo una volta al giorno, questo segnale può durare a lungo.
-- Se si crea intorno al segnale l'isteria del gruppo di meccanici e Co, allora si può guadagnare sull'"effetto folla" (per il quale non importa nemmeno che il segnale sia superiore al 2500° posto nel rating, è comunque visibile quando si filtra sul "numero di abbonati").
Mechanic and Co stanno praticando l'"effetto folla" quando vendono i loro EAs -- ora sta facendo una "prova" nei segnali.
E il discorso sul sistema "grandioso" e la gestione del capitale, dicono, un 1/4 di parte solo a rischio - quindi è lo stesso del fatto che entriamo con l'obiettivo di prendere non 1% per 1 punto di movimento, ma 0,25% per 1 punto di movimento - diventa solo meglio e si può scrivere negli annunci "il segnale guadagna 10% al giorno".
In breve, l'argomento si chiama "Scamming".
Beh, questo tema è interessante e commercialmente promettente, ma l'hai chiamato in modo molto crudo. Dovresti chiamarlo in questo modo: "Le complessità della metodologia di marketing efficace sul sito MQL5".
L'ho chiamato come si chiama veramente.
Pensi che il gruppo Mechanic and Co. abbia un altro nome?
Cosa significa "soggetto commercialmente promettente"?
Se rimuovono l'informazione "numero di abbonati" nei segnali -- allora l'"effetto folla" non funzionerà nei segnali.
Il "numero di abbonati" è l'unico modo per fare soldi nei segnali, non sulla qualità del segnale, ma sull'"effetto folla".