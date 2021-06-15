1200 abbonati!!! - pagina 79
Passione, se sei alto due metri, lei ti ingoia e non si strozza. Non andate a fare una passeggiata in Africa!
Ma i sottoscrittori ritirano?
i commercianti sanno che è un sistema che devi ritirare il più possibile prima di perdere il tuo conto.
E gli abbonati pensano che guadagneranno sempre il 100% al mese.
Non c'è bisogno di automatizzare nulla, il nome del segnale ha già il nome dell'EA che vi fa trading. E non costa affatto molto.
Che gente ingenua. È tutto pronto. Penso che tutti gli abbonati siano dello stesso posto, cioè clienti dello stesso broker e molto probabilmente c'era qualche tipo di pubblicità per l'abbonamento...
Ecco cosa si vede: il primo affare è stato aperto il 20 agosto, e già un mese dopo (anche meno) qualcuno scrive una recensione.
Gli abbonati non appaiono così presto. Posso scommettere che se mostro 3 mesi di fila sopra il 100% di profitto, non ci sarà un solo abbonato, o al massimo ce ne saranno pochi.
Devo aggiungere che già all'inizio del trading, quando il saldo era di 288 euro, il max drawdown sui fondi ha raggiunto il 67%.
È più semplice di così. Sono clienti di uno sviluppatore. Sono clienti di uno sviluppatore. C'è un gruppo lì e tutti stanno comunicando, cercando le migliori impostazioni, ottimizzando.... Qualcuno è stato in grado di applicare meglio i gufi - il resto si è iscritto. E da lì, i profitti si fanno pubblicità.