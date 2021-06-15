1200 abbonati!!! - pagina 78
Dove comprare un tale consulente?)))
Credo che Hamster sia di dominio pubblico e non costi molto))))
E chi farà questa "analisi commerciale pura" e secondo quali criteri? Di nuovo, ci saranno quelli che non sono contenti che l'analisi sia sbagliata e basata su indicatori sbagliati. Un rospo è un rospo in Africa, troverà sempre qualcuno da strangolare).
Un rospo africano è più grande del nostro)))
)))))) di sicuro)
Questo è il tipo di rospo che soffoca quelli che hanno abbonati ma pensano che il loro segnale sia cattivo, mentre loro pensano che il loro segnale sia ottimo, ma non hanno abbonati.
Costanti nuovi thread sul forum per attirare l'attenzione su di sé, criticando i calcoli di valutazione, ma tutto senza risultato.
Che mostro a tutti )))))
Che mostro )))))
Ora probabilmente non paragonerai i nostri rospi a quelli africani).
La passione, se sei alto un metro e mezzo, ti inghiottirà e non ti soffocherà. Non andate a fare una passeggiata in Africa!
È un bel ritiro...
Il trader sa che il sistema permette di ritirare più soldi di quelli che ritireresti prima di perdere il tuo conto.
Gli abbonati pensano che guadagneranno il 100% al mese.
Ma gli abbonati si ritirano?
Se la fonte di reddito è costituita da sottoscrittori, non ha alcun senso prelevare denaro (monete) dal conto. Chi se ne frega di quanto c'è.
PS/ più precisamente lo ritirano, ma non per soldi :-) il denaro dal segnale viene ritirato per ottenere il saldo più o meno un chilometro al saldo dei potenziali nuovi abbonati e disegnare una curva verso l'alto. per molto tempo la gente si abbona a segnali con saldi correnti comparabili. La folla fondamentalmente non si preoccupa di nient'altro - il segnale cresce, il denaro è comparabile, e tutti gli altri indicatori vanno in tilt
