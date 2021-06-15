1200 abbonati!!! - pagina 64
Hai un "giorno di ammirazione" ad occhi chiusi.
Nel thread successivo state ammirando l'alta abilità e le qualifiche dello sviluppatore, non avendo visto nessuno dei suoi lavori e in generale non avendo idea a che livello scrive.
Qui lo ammirate, ma non avete deciso cosa ammirate.
Per ammirare bisogna conoscere la "cucina".
Così, dal segnale - la strategia è chiara a tutti noi - overbetweening, andare contro la tendenza, la vita è predeterminata dal primo forte movimento "nella direzione sbagliata" - una tale strategia non è nuova, ma non è nemmeno mediocre.
Una tale strategia "disegna" perfettamente le curve di crescita attraenti, l'equilibrio, il numero di trade positivi e altri parametri di segnale che contribuiscono al suo posizionamento di successo nel rating dei segnali.
Pertanto, la scelta della strategia per il servizio di segnali ha successo.
Ma allo stesso tempo, il posizionamento del segnale, non sappiamo come sia nella realtà.
Non capisco, Andrew, che cosa non ti piace la mia ammirazione del performer che ha più di 900 opere completate, anche non capisco perché non ammirare il segnale (come un progetto), che ha guadagnato in gran parte più di molti di quelli presenti qui ...
P.S.Tu, a proposito, ti ammiro troppo ... E, come sviluppatore, tu nella mia classifica personale eri al primo posto, fino a quando ho vistoNikolay Ivanov
Per me, non meno importante è il criterio, esattamente il numero di lavori completati e la recensione media, in quanto è una conseguenza dell'attrattiva dell'artista da molti lati.Poche persone andranno dall'artista se lui, mi scusi, un cervo ...
E saltiamo l'"effetto folla"... non tutti, come gli agnelli corrono dove tutti fanno) dirò lo stesso per il segnale...
Sì, non tutti - se si prende come base la conclusione di Paretto del principio "80/20", solo il 20% non corre.
Se dubitate che la stragrande maggioranza stia correndo verso la cima - un servizio di segnali è adatto per tale analisi.
La quantità batte sempre la qualità.
Pertanto, per valutare il livello del fornitore di segnali come trader - si dovrebbe sempre guardare la sua strategia.
Per valutare il livello di uno sviluppatore, come uno sviluppatore professionista, si dovrebbe sempre guardare il suo codice e analizzare la funzionalità.
Gli abbonati lo stimano tramite indicatori esterni - e i feedback lo dimostrano - ieri il prezzo si è mosso in una direzione sbagliata, e il trader non è buono, oggi si è mosso nella direzione giusta, e il trader è il migliore.
I clienti sono giudicati anche da indicatori esterni - un Expert Advisor creato in un'ora è il miglior sviluppatore. Se chiedete al cliente la qualità del codice, vi risponderà che non è bravo o probabilmente lo è.
P.s. Perché le principali lamentele su TOP - che TOP è costruito principalmente su indicatori quantitativi. Perché chi è coinvolto capisce: qualità e quantità non sono compatibili e bisogna scegliere - o qualità e fregarsene del TOP - o quantità e TOP. La ragione di questo approccio è che gli indicatori qualitativi sono difficili da formalizzare. E per la valutazione qualitativa ci sono recensioni e altre valutazioni. Ma purtroppo non si riflettono nel TOP.
Perché molte persone, tutt'altro che stupide, non possono essere una squadra.
Se ci fate caso, sono costantemente all'attacco e si trollano a vicenda, anche se sono essenzialmente seduti nella stessa trincea, ma allo stesso tempo riescono a pisciare l'uno nei proiettili dell'altro.
Ho messo le munizioni nei miei preferiti) Potrebbe non esserci una sola squadra in forex. Sono tutti concorrenti e la maggior parte di loro si invidiano a vicenda.
A proposito, Yura, anch'io non sapevo della possibilità di visualizzare i trade in segnali, immagino che non fossi abbastanza interessato. Per qualche motivo si vede solo su EURGBP. Non sono stato su questo forum per una settimana, sono appena arrivato a questi messaggi. Non so perché si vede solo su un simbolo.
Se qualcuno lo sa, risponda anche a me plz. Se capisco, è mostrato con grande ritardo e su coppie su cui c'erano accordi massimi?
e c'è qualcosa su di esso, una delle recensioni:
-$430 questo mese in perdite
-$30 per un mucchio di scuse.
ci meritiamo uno sconto per aprile a causa delle vostre scarse prestazioni di questo mese...
Non c'è dubbio - l'ISP sa che il suo progetto può essere chiuso in qualsiasi momento a causa di un freeze-out - e avrà esattamente zero rimpianti al riguardo.
Il progetto ha successo. Ha avuto successo. Quanto tempo vivrà non ha importanza.
Mi chiedo come si possa ottenere uno sconto? Sono troppo pigro per leggere le regole, ma prima era possibile solo aumentare il prezzo dell'abbonamento. Non credo che sia possibile ottenere lo sconto personale per i segnali. O forse mi sono perso qualcosa?
Non si può fare attraverso il sito web.
Per voi non fa differenza. Ma per il fornitore, perché dovrebbe? Ci sta facendo dei bei soldi e senza dubbio vuole continuare a farlo. Hai tutto confuso nella tua testa.
Tutto molto semplice e la risposta è ovvia. È molto facile e semplice, la risposta è ovvia.
Le ultime settimane di trading sul suo conto hanno evidenziato alcuni punti piuttosto chiari:
-- ha rivelato la sua strategia di trading: andare contro la tendenza, sedersi fuori -- questa stessa strategia gli permette di mantenere un equilibrio piatto e una curva di crescita e un'alta percentuale di operazioni positive -- non solo, ma apparentemente, non ha e non ha mai avuto nessun'altra strategia di trading
-- il potenziale della sua strategia è del 10% di profitto al mese -- andare troppo è un frequente e drammatico drawdown
-- La sua perdita del 10% è solo 300-400 pips senza perdite -- il che per l'euro, la sterlina e l'euro/libbra (coppie che commercia) non è un problema, perché le quotazioni di queste coppie sono ai minimi storici.
Se in una situazione del genere, quando precipita il suo conto, è garantito che si strapperà i capelli, sarà solo meglio per i suoi potenziali abbonati.
Ma non lo farà e se perde il suo conto, il che è inevitabile, non dirà altro che: "Eh. Bella corsa". Per il pubblico genererà qualcosa come: "VC ha perso il mio conto", e si offrirà di sottoscrivere il suo PAMM o il suo nuovo conto.
Ho messo i proiettili nella mia frase preferita)) Non ci può essere una sola squadra nel forex. Sono tutti concorrenti, la maggior parte di loro si invidiano a vicenda.
c'è qualche altro simbolo nella panoramica del mercato?
Naturalmente, non è il mio primo giorno sul mercato forex. Tutto ciò che viene scambiato in questo segnale, tutto è lì. Per quanto ho capito, vengono mostrate le offerte con 2 settimane di ritardo.