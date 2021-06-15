1200 abbonati!!! - pagina 46

Nuovo commento
 
Alexey Volchanskiy:
Ora immaginiamo la seguente situazione. Avendo un segnale su un centesimo e molti abbonati, la maggior parte dei quali sono sullo stesso centesimo, possiamo spostare i prezzi. Diamo un falso segnale agli zombie e mettiamo tutti i pomodori nella giusta direzione. Poiché i conti in centesimi circolano all'interno della società di brokeraggio, il prezzo si muoverà in direzione delle posizioni zombie. E noi prendiamo tranquillamente la crema ))
Tranne che non tutti i sottoscrittori saranno nella stessa società di intermediazione, specialmente nel conto dei centesimi. È assurdo copiare segnali a pagamento sul conto del centesimo, anche se l'abbonamento al segnale è di soli 20 dollari al mese. A meno che non ottenga il 40-50% mensile, e il deposito sia più di 10k, allora ho abbastanza soldi per pagare l'abbonamento e il VPS)))
[Eliminato]  
Yuriy Zaytsev:
Figo, ben fatto Taras, ben fatto! 1925 già!
Pensavo che avrebbe avuto 2000 per la fine di febbraio e il piano è pronto.
Ha così tanto talento!
Non è Taras che ha talento, ma i MQL. Speriamo di non essere bannati di nuovo.
 
Igor Volodin:
I DC hanno un prezzo diverso?
Bisogna controllare ognuno in modo specifico))
 
Vitalie Postolache:
Alexey Volchanskiy:
Ora immaginiamo la seguente situazione. Avendo un segnale su un centesimo e molti abbonati, la maggior parte dei quali sono sullo stesso centesimo, possiamo spostare i prezzi. Diamo un falso segnale agli zombie e mettiamo tutti i pomodori nella giusta direzione. Poiché i conti in centesimi circolano all'interno della società di brokeraggio, il prezzo si muoverà in direzione delle posizioni zombie. E noi prendiamo tranquillamente la crema ))
Tranne che non tutti i sottoscrittori saranno nella stessa società di intermediazione come fornitore, inoltre, in cent account. Non posso copiare il segnale a pagamento sull'account cent, anche se l'abbonamento al segnale è di soli 20 dollari al mese. A meno che tu non abbia il 40-50% mensile e il tuo deposito sia più di 10k, avrai abbastanza soldi per pagare l'abbonamento e il VPS)))
E guardate gli slittamenti del centauro di Robo rispetto agli altri. La gente tende ad aprire un conto con lo stesso fornitore.
 
Alexey Volchanskiy:
Ho una buona idea di controllare gli slippage del broker Robo rispetto ad altri. La gente tende ad aprire un conto con lo stesso fornitore.

Quindi Robo ha un piccolo slittamento anche con altre società di brokeraggio. Ma anche se lo stesso DC, apriranno un conto normale, non un conto in centesimi. Non è redditizio copiare in conto centesimi.

Ma teoricamente, naturalmente, questa situazione può verificarsi, con oscillazione, ma non per 2000 commercianti da diverse società di intermediazione in totale, ma nel caso di migliaia di abbonati in una società di intermediazione con non un centesimo sul interbancario.

 

È ora di chiudere questo thread e aprirne uno nuovo, con 2.000.

È interessante che tali trucchi, sul forum, non siano considerati pubblicità.

E quando ho fatto lo stesso con un prodotto del mercato, mostrando l'importo del drawdown senza dare il nome e il nome, poi 5 minuti dopo l'argomento è stato rimosso, e sono stato mandato al bando per una settimana.

Mi chiedo se se mostrassi non il drawdown ma la quantità di profitto o il numero di recensioni otterrei una ricompensa?

 
Marat Khabiev:
Non è Taras che ha talento qui, è la piattaforma MQL stessa. Speriamo di non essere bannati di nuovo.
Ma se lo fanno, possono essere banditi di nuovo. Se la volontà è rispettata, possono farlo ;)

 
Vitalie Postolache:
Quindi Robo ha un piccolo slittamento anche con altre società di brokeraggio. Ma anche se nella stessa società di intermediazione, apriranno un conto normale, non dei centesimi. Apriranno un conto normale, non un conto in centesimi.

Cos'hanno tutti oggi, sono già tutti caldi o cosa? )))

hhh

Petros Shatakhtsyan:

È già ora di chiudere questo thread e aprirne uno nuovo, con un numero di 2000.

È interessante che tali acrobazie, sul forum, non siano considerate pubblicità.

E quando ho fatto lo stesso con un prodotto del mercato, mostrando la quantità di drawdown senza il nome e il nome, poi 5 minuti dopo l'argomento è stato rimosso, e sono stato mandato in ban per una settimana.

Mi chiedo se mostrando non il drawdown ma la quantità di profitto o il numero di recensioni avrebbe ottenuto una ricompensa?

Il fatto è che questo segnale è il più importante di MQ una volta. L'educazione, vedete...
 
Alexey Volchanskiy:

Cos'hanno tutti oggi, sono già tutti caldi o cosa? )))

Il fatto è che questo segnale è il più importante di MQ una volta. L'educazione, vedete...

E perché guardare solo al centro della lista? All'inizio ci sono un sacco di ECN con slippage 0.00 ))))

E ci sono anche ECN per i quali lo slippage 0,3 della quinta cifra non influenza affatto.

Inoltre, se per prendere la parte nella vostra immagine mostra cifre più piccole lì, cioè non è lo stesso per tutti, ma un approccio individuale.

 
Alexey Volchanskiy:

Cos'hanno tutti oggi, sono già tutti caldi o cosa? )))

Il fatto è che il più importante di MQ una volta ha dato questo segnale come esempio. Educato, vedete...
Sì, anche la cortesia.
1...394041424344454647484950515253...230
Nuovo commento