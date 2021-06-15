1200 abbonati!!! - pagina 46
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ora immaginiamo la seguente situazione. Avendo un segnale su un centesimo e molti abbonati, la maggior parte dei quali sono sullo stesso centesimo, possiamo spostare i prezzi. Diamo un falso segnale agli zombie e mettiamo tutti i pomodori nella giusta direzione. Poiché i conti in centesimi circolano all'interno della società di brokeraggio, il prezzo si muoverà in direzione delle posizioni zombie. E noi prendiamo tranquillamente la crema ))
Figo, ben fatto Taras, ben fatto! 1925 già!
Pensavo che avrebbe avuto 2000 per la fine di febbraio e il piano è pronto.
Ha così tanto talento!
I DC hanno un prezzo diverso?
Ora immaginiamo la seguente situazione. Avendo un segnale su un centesimo e molti abbonati, la maggior parte dei quali sono sullo stesso centesimo, possiamo spostare i prezzi. Diamo un falso segnale agli zombie e mettiamo tutti i pomodori nella giusta direzione. Poiché i conti in centesimi circolano all'interno della società di brokeraggio, il prezzo si muoverà in direzione delle posizioni zombie. E noi prendiamo tranquillamente la crema ))
Ho una buona idea di controllare gli slippage del broker Robo rispetto ad altri. La gente tende ad aprire un conto con lo stesso fornitore.
Quindi Robo ha un piccolo slittamento anche con altre società di brokeraggio. Ma anche se lo stesso DC, apriranno un conto normale, non un conto in centesimi. Non è redditizio copiare in conto centesimi.
Ma teoricamente, naturalmente, questa situazione può verificarsi, con oscillazione, ma non per 2000 commercianti da diverse società di intermediazione in totale, ma nel caso di migliaia di abbonati in una società di intermediazione con non un centesimo sul interbancario.
È ora di chiudere questo thread e aprirne uno nuovo, con 2.000.
È interessante che tali trucchi, sul forum, non siano considerati pubblicità.
E quando ho fatto lo stesso con un prodotto del mercato, mostrando l'importo del drawdown senza dare il nome e il nome, poi 5 minuti dopo l'argomento è stato rimosso, e sono stato mandato al bando per una settimana.
Mi chiedo se se mostrassi non il drawdown ma la quantità di profitto o il numero di recensioni otterrei una ricompensa?
Non è Taras che ha talento qui, è la piattaforma MQL stessa. Speriamo di non essere bannati di nuovo.
Quindi Robo ha un piccolo slittamento anche con altre società di brokeraggio. Ma anche se nella stessa società di intermediazione, apriranno un conto normale, non dei centesimi. Apriranno un conto normale, non un conto in centesimi.
Cos'hanno tutti oggi, sono già tutti caldi o cosa? )))
È già ora di chiudere questo thread e aprirne uno nuovo, con un numero di 2000.
È interessante che tali acrobazie, sul forum, non siano considerate pubblicità.
E quando ho fatto lo stesso con un prodotto del mercato, mostrando la quantità di drawdown senza il nome e il nome, poi 5 minuti dopo l'argomento è stato rimosso, e sono stato mandato in ban per una settimana.
Mi chiedo se mostrando non il drawdown ma la quantità di profitto o il numero di recensioni avrebbe ottenuto una ricompensa?
Cos'hanno tutti oggi, sono già tutti caldi o cosa? )))Il fatto è che questo segnale è il più importante di MQ una volta. L'educazione, vedete...
E perché guardare solo al centro della lista? All'inizio ci sono un sacco di ECN con slippage 0.00 ))))
E ci sono anche ECN per i quali lo slippage 0,3 della quinta cifra non influenza affatto.
Inoltre, se per prendere la parte nella vostra immagine mostra cifre più piccole lì, cioè non è lo stesso per tutti, ma un approccio individuale.
Cos'hanno tutti oggi, sono già tutti caldi o cosa? )))Il fatto è che il più importante di MQ una volta ha dato questo segnale come esempio. Educato, vedete...