1200 abbonati!!! - pagina 105
Puliscono, certo, ma al contrario, si puliscono da soli ))))
Dov'è la logica, + migliaia di per cento in un paio di mesi e loro siedono tranquillamente in cima?
Si può vedere più di questo nella parte superiore.
La gente ritira i soldi con il camion)).
Sì, sono invidioso.
Che ha depositato una somma e poi l'ha ritirata?
Una ZIL si avvicina alla banca, sporca com'è, la porta viene sbattuta forte, e un tuttofare salta fuori dal retro, raschiando la pala, e la ruspa stessa è un po' arrugginita. In generale, ho assunto alcune persone per aiutarmi, concordato su 800 rubli, + una bottiglia ciascuno. A casa, ho preso dei sacchetti di patate, per non dover spendere soldi per quelli nuovi. I ragazzi entrano nella banca, uno tiene il sacco e l'altro ci spala dentro. "Grey, ci sono altre borse nella cabina, queste non sono sufficienti, portale qui, forza!".
Sì, penso che sia così che ottengono l'interesse.
Potrebbe essere un PAMM, e i depositi/prelievi non dipendono dal gestore
Può essere un PAMM, e i depositi/prelievi non dipendono dal gestore
è una PAMM
è un conto in centesimi, che è stato definito all'inizio come un normale conto reale.