5drakon:

Puliscono, certo, ma al contrario, si puliscono da soli ))))

Dov'è la logica, + migliaia di per cento per un paio di mesi e sono seduti in cima
 
Vladimir Baskakov:
Dov'è la logica, + migliaia di per cento in un paio di mesi e loro siedono tranquillamente in cima?

Si può vedere più di questo nella parte superiore.

La gente ritira i soldi con il camion)).

m015

Uladzimir Izerski:

Si può vedere più di questo nella parte superiore.

La gente porta via i soldi con il camion))


Sì, si può solo invidiare.
 
Vladimir Baskakov:
Sì, sono invidioso.


Che ha depositato una somma e poi l'ha ritirata?

Vladislav Andruschenko:


Che ha depositato una somma e poi l'ha ritirata?

Sì, penso che sia così che ottengono l'interesse.
 
Uladzimir Izerski:

Si può vedere più di questo nella parte superiore.

La gente porta via i soldi con il camion))


Una ZIL si avvicina alla banca, sporca com'è, la porta viene sbattuta forte, e un tuttofare salta fuori dal retro, raschiando la pala, e la ruspa stessa è un po' arrugginita. In generale, ho assunto alcune persone per aiutarmi, concordato su 800 rubli, + una bottiglia ciascuno. A casa, ho preso dei sacchetti di patate, per non dover spendere soldi per quelli nuovi. I ragazzi entrano nella banca, uno tiene il sacco e l'altro ci spala dentro. "Grey, ci sono altre borse nella cabina, queste non sono sufficienti, portale qui, forza!".


 
Vladimir Baskakov:
Sì, penso che sia così che ottengono l'interesse.

Potrebbe essere un PAMM, e i depositi/prelievi non dipendono dal gestore

Vladimir Gribachev:

Può essere un PAMM, e i depositi/prelievi non dipendono dal gestore

Ecco cosa pensa l'interesse composto. Era chiaro dagli indicatori che avrebbe fatto il tutto esaurito, è strano dove la gente guarda
 
Uladzimir Izerski:

Si può vedere più di questo nella parte superiore.

La gente porta via i soldi con il camion))


è un PAMM
 
multiplicator:
è una PAMM

è un conto in centesimi, che è stato definito all'inizio come un normale conto reale.

