Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 78
Ho rimosso una sezione arbitraria, lunga diversi giorni, e ho eseguito un ciclo, partendo dall'ora corrente, nella storia, fino a quando mi sono imbattuto in un turno errato.
Scusate la mancanza di codice, l'ho costruito da solo per un caso speciale.
Temo che non ci sia nessun aiuto costruttivo senza un esempio concreto.
ZS Mi sono incuriosito, così ho eseguito tutte le demo che avevo a portata di mano. Nessun errore.
Hai guardato l'ora corrente o hai controllato la storia?
Ho paura che senza un esempio concreto del disegno, non funzionerà.
Sfortunatamente, non sono preparato a fornire un esempio riproducibile al momento.
Guardare il tempo attuale o scorrere la storia?
Corrente. Non ha fatto un controllo approfondito della storia.
Corrente. Non ha fatto un controllo approfondito della storia.
Non c'è bisogno di farne uno approfondito, semplicemente rimuovendo una parte della storia e tornando indietro in profondità si ottiene rapidamente una risposta.
Cercherò di preparare un esempio da riprodurre, ma più tardi.
Un approfondito non è necessario, una semplice rimozione di una parte della storia e un ciclo in profondità darà rapidamente la risposta.
Il metodo si basa sull'analisi dell'ultima e della prima barra della settimana di trading. Quindi la rimozione dei pezzi non dovrebbe influenzare il risultato.
Cercherò di preparare un esempio per riprodurlo, ma più tardi.
Sarà interessante vedere.
Per il forex puoi rifare questo codice da quattro
Questo codice non funziona come previsto.
Avete dimostrato che il codice ha funzionato perfettamente! TimeServerGMT è lo stesso di TimeGMT.
La funzione di TimeServerGMT() è di trovare l'ora GMT corrispondente all'ora di Market Watch.
Avete dimostrato che il codice ha funzionato perfettamente! TimeServerGMT è lo stesso di TimeGMT.
Vorrei ottenere l'ora del server secondo il GMT.