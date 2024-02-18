Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 36
a cosa porta una partenza a freddo in un caso come questo.
e questo è il punto.
ora eseguilo di nuovo
e il risultato del test è completamente diverso
@Renat Fatkhullin, fornire una forte prova che il tester è accurato e pronto all'uso.
Dove sono i criteri chiari per la convalida del tester? Dov'è la riproducibilità al 100% e l'accordo con il benchmark?
Dov'è l'argomentazione ferrea delle sue parole?
Propongo che TUTTI i vostri esperti di convalida per il tester siano pubblicati nel dominio pubblico. Suggerisco di pagare le persone che scrivono gli EA che falliscono il tester. E includerli nella base di controllo dopo aver modificato il tester.
Il tester è grezzo e tutti lo stanno provando. Perché se si vuole trovare un bug nel tester, lo si trova molto rapidamente? Perché 16 anni di esperienza nella scrittura di piattaforme non ci permettono di scrivere un tester affidabile? Ogni build ha una sensazione da parte del tester: lo smarrimento.
con il rilascio della build 1583 torneremo al problema della mancata corrispondenza dei tick nella storia con i tick nel tester su ticker azionari a bassa liquidità
Il Service Desk ti ha risposto che il problema è stato risolto? L'ultima risposta è stata "ci stiamo lavorando".
Il problema non è stato ancora risolto. Purtroppo, non tutto dipende dagli sviluppatori, parte del problema dipende dalla qualità dei tick sul server commerciale.
Lo stiamo risolvendo. Aspettate, per favore.
Ecco uno script di controllo, per esempio. Controlla la corrispondenza tra tick e barre di minuti. Non è ancora ottimizzato. Può essere accelerato richiedendo zecche in una gamma più ampia. Ma in questa forma è più chiaro, perché richiede tick per ogni minuto separatamente
Ho ottenuto il seguente risultato su Metaquotes-Demo
Va bene?
Non mi sto lamentando.
Nella SD, il reclamo riguardava qualcos'altro: zecche incoerenti.
e qui ha mostrato un nuovo bug - esecuzione nel tester a 0 sulla prima corsa a freddo, che è apparso dopo aver utilizzato tutti i tick nel tester.
Questo viene dallo stesso posto. Il problema delle zecche è lo stesso.
Il caso che lei descrive non è mai successo prima? No.
Da dove viene? Nel processo di risoluzione del problema della corrispondenza delle zecche
Grazie. Una piccola notaQuesto non è un modo per definire l'affiliazione al forex/exchange - molti stanno trasmettendo forex stack.
Cosa c'entra questo con il fatto che lo scambio non è uno scambio?
se viene trasmesso un forex stack, significa che le barre sono costruite da alette.
Cosa c'entra la borsa?
se un tumblr viene trasmesso, significa che le barre sono costruite su pinne.
Cosa sono i flipper nel forex? Aprite il demo qui FIBOGroup-MT5 Server.
Se la profondità del mercato è trasmessa, le barre sono costruite in base alle pinne, altrimenti sono costruite in base alle offerte
Capisco la sua domanda. Di recente, a causa dell'espansione delle funzionalità di spunta, ci sono impostazioni - "costruisci sempre in base alle pinne", "costruisci sempre in base alle offerte", "costruisci in base alla traduzione dello stack".
Le prime due impostazioni non sono prese in considerazione in questo script. È calcolato alla "vecchia maniera".