Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 73
Al prezzo di chiusura, trova la candela in una casa di intermediazione non influenzata sulla storia dove conosci il GMTOffset. La differenza tra i tempi delle candele darà la differenza tra i GC. Aggiungete alla differenza il GMT di quello conosciuto e otterrete la differenza GMT di quello sconosciuto.
Non si sa mai il tempo del server commerciale. Si conosce solo il tempo dell'ultima quotazione del simbolo.
Le candele sono molto probabilmente di un'ora.
Beh, questo non è un modo serio per trovarlo, andate in qualche altro terminale.
Quali altre varianti ci sono?
chiama il broker o guarda sul sito web
Probabilmente è possibile disaccoppiare i grafici attraverso il Web senza andare in un altro terminale.
P.S. Qual è esattamente il problema per cui avete bisogno del tempo di un broker sconosciuto?
Ho bisogno di scoprirlo a livello di software)
E qual è il compito, in cui avete bisogno del tempo di un broker sconosciuto?
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Peculiarità di mql5, consigli e trucchi
Vitaly Muzichenko, 2018.03.25 21:34
Ma così i candelieri mostreranno anche l'ora del server.
Supponiamo che ora ho avviato il terminale da qualsiasi rivenditore, non ci sono citazioni, ma c'è l'ultimo registrato nellapanoramica del mercato alle 23:58, ma con quale offset GMT funziona - non so.
O sono già stupido e può essere scoperto molto facilmente?
P.S. Supponiamo che mi sia perso nel tempo e abbia smesso di distinguere tra giorno/notte, giorni della settimana, tempo.
Come scoprire che non ci sono quotazioni perché è un fine settimana, o per esempio il giovedì nessuna quotazione, perché il server si blocca nella sala dealing?
Vedo una tale soluzione, ma non vedo come implementarla se non ho tempo sul server di trading:
Avviare un timer e controllare come stanno andando le citazioni.
Se non cambiano da molto tempo, significa che la compagnia di intermediazione ha riattaccato, o è giovedì o il fine settimana)
Il timer è avviato, c'è TimeCurrent(). Cosa fare dopo, cosa confrontare? Può essere scritto in Ontika con il tempo dell'ultima spunta e confrontato con esso.
Non c'è un'altra soluzione?PS.TimeServer() // il tempo del server commerciale sarebbe molto utile
TimeCurrent() dentro OnTimer() mostra il tempo dell'ultimo tick di tutti gli strumenti di Market Watch.
All'interno di OnTick() mostra il tempo dell'ultima citazione del simbolo corrente.
Si fissa il fatto del cambiamento nelle variabili globali.
E ad ogni chiamata di OnTimer() lo si confronta.
Se si avvia un altro timer e il tempo di arrivo della quotazione non è cambiato - si inizia il conteggio del tempo di non quotazione.
Si traggono conclusioni e si reagisce.
Inoltre, hai quotazioni e sessioni di trading per ogni strumento. Da lì si può scoprire se è un momento di trading o no.
P.S. Per quanto ho capito non avete bisogno di un orario del server. È necessario impostare l'assenza di citazioni.
È molto costoso in termini di produttività.
Sono spesso bendati.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Cronologia degli affari in OnTesterPass
Anthony Garot, 2018.03.29 02:34
Oggi ho scavato un po' di più.
Sembra che quando si usano gli agenti della fattoria di rete locale un file non possa essere aperto nell'evento OnTester().
So che OnTester() sta sparando perché i dati impostati in OnTester() sono passati indietro a OnTesterPass() dagli agenti attraverso i frame.
Quindi il mio approccio di scaricare i dati in un file da OnTester() funziona solo per gli agenti locali, non per gli agenti della fattoria di rete locale, e presumibilmente non per gli agenti di rete MQL5 Cloud.