Ho messo l'EA sul grafico di sabato, ma l'EA può ottenere il tempo dell'ultimo tick, è per esempio in Market Watch 23:58, e la mia ora locale è 04:45. Il tempo del server non lo so.
La mia domanda è: quanto tempo è passato dall'ultimo tick all'ora del server (ora del terminale)
Pensato per un po'. Si scopre che non c'è differenza quando un EA è collegato a un grafico. Finché non c'è un tick reale, non possiamo eseguire quella parte dell'algoritmo del programma che utilizza il tempo reale del server.
Se i calcoli sono richiesti prima che il tick arrivi, allora chiedete ServerGMTOffset.
Quindi, il problema può essere risolto anche senza ServerTradeTime().
L'utente non conosce l'Offset del server, non lo conosce.
Solo due valori sono noti, e questi dati non sono sufficienti per calcolare"quanto tempo è passato dall'ultimo tick all'ora del server(terminale)".
Questo è un compito molto particolare e non vedo una soluzione, come voi.
Non è solo un'ora, è una data. Cioè sia la data che l'ora. Quindi, l'operazione aritmetica con questi dati darà la differenza in secondi, che non è difficile da tradurre in giorni, ore, minuti e secondi.
Inoltre, è necessario controllare cosa mostrerà TimeTradeServer nei fine settimana.Fate attenzione alla discrepanza tra l'ora del server e l'ora locale, e poi alla corrispondenza esatta tra l'ora locale e l'ora stimata del server.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Caratteristiche del linguaggio mql4, sottigliezze e trucchi
fxsaber, 2018.03.29 14:32
Puoi rifare questo codice per il forex
Grazie, darò un'occhiata. Ma poi di nuovo, ci sono simboli non forex.
Ciò che non è conveniente è che non si può ottenere semplicemente e brevemente l'ora corrente del server, in qualsiasi momento.
L'ho stampato allo stesso modo, ma come può essere usato nel fine settimana. In generale, le informazioni dovrebbero essere testate.
Il compito è minimo:"quanto tempo è passato dall'ultimo tick all'ora del server (terminale)".
Se il broker ha almeno un simbolo forex, funzionerà per gli altri.
Se il broker non ha un solo simbolo Forex, si pone la questione della ragionevolezza.
Naturalmente dobbiamo controllarlo, ma a giudicare dalla differenza tra TimeCurrent e TimeTradeServer possiamo supporre che la differenza crescerà.
Per favore, ditemi se l'ora del server MQ-demo è la stessa di Mosca.
Robo
La mia ora locale era 17:17:13
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Bug, bug, domande
fxsaber, 2017.05.19 22:35
TimeTradeServer può restituire ogni sorta di assurdità. Per esempio, un valore inferiore a TimeCurrent. Questo annulla completamente la sua applicazione pratica.
Se ho capito bene l'idea, il TimeTradeServer deve calcolare il tempo trascorso dopo aver ricevuto TimeCurrent e aggiungere questa differenza, una sorta di emulazione dei valori futuri di TimeCurrent.
Ora, avendo eseguito l'Expert Advisor
si può vedere qualsiasi sciocchezza.
Notate le date.
E chi è da biasimare per questo, il terminale o il DC con le impostazioni storte?