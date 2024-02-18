Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 79
Vorrei ottenere l'ora del server secondo il GMT.
Questo è ciò che si ottiene quando si esegue lo script. C'è un output speciale di due valori: TimeGMT e TimeServerGMT, così puoi controllare se coincidono.
Se sono uguali, non avete nessun errore.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Biblioteche: TypeToBytes
fxsaber, 2018.03.31 09:24
Sparam ha un limite di lunghezza. Ne avete tenuto conto?
No, questo è quello che si può vedere da esso. L'esempio di sparam è dato come una delle varianti di memorizzazione delle stringhe.
Potete rendere il codice più complicato (inviarlo in pezzi), ma perderete allora la chiarezza visiva.
Temo che senza un esempio concreto non ci sia una via d'uscita costruttiva.
Dà un'immagine come questa:
Ed ecco l'installatore di mt4 con un turno di lavoroGMT+2.
Si aspettava di vedereTimeServer=2018.04.01 05:54:26
Funziona correttamente.
Potresti non averla.
// Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю
Probabilmente no. Probabilmente non ce l'ho in nessun terminale, non cambio mai timeframe sotto M15Ok, indagherò ancora un po'.
Fallo in questo modo
Fatto, non ha mostrato nessuna stronzata. Quello che confonde è che lo spostamento dovrebbe essere probabilmente -720
P.S. Di nuovo, so che il turno +2 ore è scritto sul sito, ma il robot non lo sa.
Se si esegue l'Expert Advisor su un grafico come questo, è improbabile ottenere il risultato di output richiesto: "Learn the current time server TimeServer()" Non ho capito bene, forse sto facendo qualcosa di sbagliato.
Forse gli sviluppatori dovrebbero implementare la funzione nel terminale.