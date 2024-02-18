Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 82
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Per favore:
Questa è la linea originariamente in questione
In origine si tratta di questa linea.
E sto parlando solo dell'approccio generale. La gente lo guarda e a livello subconscio impara che è così che dovrebbe essere. E poi: "MQL5 è più complicato di MQL4, perché bisogna fare molti controlli". Ho letto un'affermazione del genere in qualche thread oggi.
Stavo solo parlando dell'approccio generale. La gente lo guarda e a livello subconscio impara che è così che dovrebbe essere. E poi: "MQL5 è più complicato di MQL4, perché bisogna fare molti controlli". Proprio oggi ho letto un'affermazione del genere in qualche thread.
Non è affatto per principianti.
Questo thread non è affatto per i nuovi arrivati.
Beato chi crede. Proprio 10 minuti fa c'era una domanda qui da un novellino che probabilmente ha letto il thread. Artem ha spostato la sua domanda in un altro thread. Pensi che non ce ne siano molti? Purtroppo no. Non abbiamo alcun controllo su di esso.
Beato chi crede. Proprio 10 minuti fa c'era una domanda qui da un nuovo arrivato che probabilmente aveva letto il thread. Artem ha spostato la sua domanda in un altro thread. Pensate che non ce ne siano molti? Purtroppo no. Non abbiamo alcun controllo su di esso.
Ancora una volta, questo thread non è per i neofiti. Le azioni del moderatore sono dettate da esso.
Dato che questo thread non è per i neofiti, forse i professionisti possono darmi una risposta qui.
Ho riscontrato un problema con l'impossibilità di fare uno screenshot con un certo numero di barre, cioè la barra di sinistra è facile da trovare, ma come regolare le dimensioni dello screenshot per adattarlo al numero di barre specificato non è chiaro - il risultato varia costantemente a seconda dello zoom e della modalità a schermo intero (F11).
Per favore aiutatemi a risolvere il problema.
Dato che questo thread non è per i neofiti, forse i professionisti possono darmi una risposta qui.
Ho riscontrato un problema con l'impossibilità di fare uno screenshot con un certo numero di barre, cioè la barra di sinistra è facile da trovare, ma come regolare le dimensioni dello screenshot per adattarlo al numero di barre specificato non è chiaro - il risultato varia costantemente a seconda dello zoom e della modalità a schermo intero (F11).
Per favore aiutatemi a risolvere questo problema.
Prendete un'idea da qui.
Prendete l'idea da qui.
Grazie, ma questo script salva anche in modo errato.
Sul mio monitor, la limitazione sul lato destro è segnata da una linea verticale, e lo screenshot è andato ben oltre quella linea.
Grazie, ma questo script salva altrettanto male.
Rileggi la mia risposta. Aprire il breve codice sorgente, capirlo e... profitto!