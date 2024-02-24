L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3133
https://www.mql5.com/ru/articles/8863
nel testo della ricerca:
"L'asse X mostra la frequenza degli scambi, o meglio la loro durata, in barre. L'asse Y mostra la stima di R^2 per ciascuno dei passaggi. Si vede bene che scambi troppo brevi, da 0 a 5 barre, influiscono negativamente sulle prestazioni del modello, mentre l'intervallo 15-23 è ottimale. Aumentando la durata degli scambi oltre le 30 barre, i risultati iniziano a peggiorare. Esiste un piccolo gruppo con durate delle transazioni di 6-9 barre, per le quali le stime sono massime. Proviamo ad addestrare i modelli con queste durate e confrontiamo i risultati con gli altri cluster".
Addestrare l'intelligenza artificiale a vietare. Non solo per il linguaggio scurrile, ma anche per la maleducazione. Sulla base dell'analisi dei contenuti.
Poi anche per l'incoerenza con l'argomento del ramo (è più complicato).
Non è più così complicato.
Ecco un primo tentativo.
============
L'api è aperta, prendetela e fatela.
Idealiti:)
Mi piace anche a me).
E il ramo perderebbe immediatamente il 95% del suo peso ...
chi è interessato a questo?
Vi consiglio di imparare a conoscere la programmazione genetica, in modo da non dover fare le vostre ricerche a memoria.
Per cercare regolarità non legate al tempo/cronologia, consiglio di familiarizzare con gli algoritmi di regole asociali.
E la direzione della ricerca è corretta.
Sul mercato ci sono solo prezzi e una sequenza di eventi.
è che se si apre un punto B al punto A di natura esattamente uguale?
Cosa?
livelli
quali strumenti possono essere utilizzati per descrivere regolarità di qualsiasi tipo?
1) devono essere regole
2) trasformazioni funzionali
3) codice
4) miscele di metodi diversi
Una regolarità è tale perché è già descritta: esiste una formula per essa, ad esempio la legge di gravitazione universale di Newton, o un'intera teoria.
In generale, gli strumenti vengono selezionati in base al tipo di processi, che possono essere:
ripetibilità che può essere determinata da qualcosa.
L'ambiente gioca un ruolo importante, e tipi come deterministico o casuale dipendono dalla capacità di tenere conto di/definire qualcosa.
E in sostanza, eliminare il rumore è la stessa risposta allo stesso impatto).