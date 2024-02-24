L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3132
a proposito, il bardo di Google è più adatto a me di gpt. È in grado di utilizzare Google ed è gratuito.
Ma supporta solo l'inglese e la vpn negli Stati Uniti o in Inghilterra, non funziona in altri paesi.E fondamentalmente, chi sono gli openAI e chi sono i Google. Probabilmente si tratta di categorie di peso diverse.
Solo un'osservazione: se si inserisce qualcosa che descrive un grafico di prezzi senza essere vincolato a una stretta cronologia temporale, i risultati sembrano essere più vivaci o qualcosa del genere. Cioè, se si inseriscono i prezzi N+1, N+2, N+3.... si ottiene una specie di assurdità, un perfetto caos 50/50 in tutte le sue manifestazioni.
E se si inseriscono nell'input qualcosa come N+1 , N+6, N+17... costruito secondo alcune regole specifiche (per esempio, uno schema grafico), i risultati sembrano dare segni di vita, come se il paziente fosse vivo ma in coma.
Il punto successivo: il target. Se viene descritto come "la prossima candela è tale e quale, mangiare la rete neurale e aggiornare i pesi", ancora una volta l'output è pieno di casualità. Se si descrive il futuro indipendente dalla stessa cronologia e si mettono dei segni secondo qualche regola del tipo "mi piace il grafico successivo, c'è un +1 inequivocabile, mangia la rete neurale e aggiorna i tuoi pesi".
Se si combinano entrambi i metodi, timeframe variabile come input e timeframe variabile come target, i risultati a volte partono per un po' (il paziente è in coma, ma muove il braccio). Ad esempio, se ci si allena con i dati del 2021, quasi tutto il 2022 può essere in +, e con una timeline rigorosa di input/target, le chiacchiere sono casuali. Ma lo stesso 2020 non si presta, dopo di che il 2021 è caotico. Si scopre che i dati variabili catturano alcuni schemi di lavoro e possono essere scambiati con essi, mentre la cronologia rigorosa rompe subito l'attaccamento.
Ho letto l'articolo, antico come un mammut, è ancora vivo sul dominio people.ru, dove un tizio scrive che se si prende l'incremento della cronologia rigorosa e lo si confronta in qualche modo con il passato, la correlazione è pari a 0. Ma se si prendono i dati che descrivono il grafico dei prezzi senza un vincolo rigoroso all'ordine, la correlazione con il passato raggiunge lo 0,8. Conclude che il prezzo all'interno di una candela è casuale e non può essere previsto. I prezzi per un periodo di tempo indefinito sono prevedibili.
Io uso Edge, senza vpn e con Google tutte le lingue.
Consiglio di imparare a conoscere la programmazione genetica per fare ricerca non a spizzichi e bocconi.
Per cercare regolarità non legate al tempo/cronologia, consiglio di familiarizzare con algoritmi di regole asociali.
Per quanto riguarda la direzione della ricerca, tutto è corretto...
il mercato ha solo prezzi e una sequenza di determinati eventi, appunto eventi.
Sto cercando di capire cosa inserire nell'input della rete neurale. Dato che non avete un prodotto già pronto sul mercato, dirò qualcosa:
Io ho un Mac, sono troppo pigro per preoccuparmi di Edge.
In uno degli articoli ho analizzato i risultati a seconda dell'orizzonte di previsione fissato. Il migliore è stato quello di circa 15 barre in avanti sugli indicatori orari, in grado di indovinare la direzione con maggiore precisione. Ma possono esserci periodi diversi per ogni strumento.
Grazie.