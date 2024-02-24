L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3131

Aleksey Vyazmikin #:

In parte hai ragione, ma non capisco la filosofia di rimescolare tutto - certamente funziona se non c'è una deriva irrecuperabile, per esempio con la ciclicità.

Per cominciare, vorrei classificare i diversi tipi di deriva, e poi lavorare con loro individualmente - se la causa è nota, allora possiamo pensare a un modo per eliminarla. E se non si può eliminare, allora si può individuare (rilevamento).

Maxim Dmitrievsky #:
Tutti questi contenuti meravigliosi possono essere messi in un thread separato?

Ho finito

 
mytarmailS #:

Può mostrarmi qualcosa di simile?

Se è così comune.

Cosa c'è di così difficile? Saltare da una scala all'altra è una cosa che abbiamo già fatto, non ci sono segreti. Sto cercando cose più complicate, e un quadro con un solo accordo non rivela l'essenza dell'intero quadro.
 
Renat Akhtyamov #:

Finalmente!

Beh, è un inizio.

E poi?

Questa è la fine dello studio))))
 
spiderman8811 #:
Cosa c'è di così difficile? Saltare da una scala all'altra è una cosa che abbiamo già fatto, non ci sono segreti qui. Sto cercando cose più complicate, e un quadro con un solo accordo non rivela in alcun modo l'essenza dell'intero quadro.

Capisco.

Non è difficile scrivere lettere.

 
mytarmailS #:

Ho capito.

Non è difficile da scrivere, ovviamente.

Ha visto i miei lavori da freelance? ))))

 
spiderman8811 #:

Hai visto i miei lavori da freelance? ))))

Quale metodologia si può utilizzare per valutare la qualità delle offerte quando si vede un profilo di freelance?

 
Maxim Dmitrievsky #:

Aleksey Vyazmikin #:

Il gold standard

Nella lezione precedente abbiamo analizzato perché e come l'associazione differisce dalla causalità. Abbiamo anche visto cosa è necessario perché un'associazione sia una relazione causale.

E|Y|T = 1] - E[Y|T = 0] = E[Y - Yo|T = 1] + {E[Yo|T = 1] - E[Yo|T = 0]} ATT AGGIUSTAMENTO.

Ricordiamo che l'associazione diventa causalità se non ci sono distorsioni. Non ci saranno distorsioni se E[Yo T = 0] = E[Yo T = 1]. In altre parole, l'associazione sarà causale se i pazienti trattati e quelli di controllo sono uguali o comparabili, tranne che per il trattamento. O, per dirla in termini più tecnici

Qui sopra è riportata la traduzione dell'immagine.

Per cominciare, non riesco a capire in quale momento si voglia dividere il campione in due sottocampioni.

Poi - apparentemente c'è una terminologia speciale qui, la causalità è un'influenza diretta sul risultato - forse nemmeno più un modello probabilistico. Una relazione associativa è un attivatore della causa o una caratteristica associata, e di solito ha un significato probabilistico.

Non capisco la formula: può darmi il succo della questione in termini umani?

Ma lo scopo di questi metodi (UpLift) è stimare il fattore che ha influenzato esclusivamente l'obiettivo. Mi sembra di capire che si valuta il grado di influenza. E, supponiamo che nel nostro caso non si conosca tale fattore e che si analizzi tutto, ottenendo come risultato alcune misurazioni. E cosa suggerisce di fare con queste misure? Escludere i cattivi indicatori?
Come utilizzarlo in caso di deriva graduale dei dati?

Non escludo, forse avete escogitato qualcosa di ingegnoso, ma non ho ancora colto il filo del discorso.

Puoi chiedere a chatgpt di decodificare la formula se non capisci qualche simbolo.

Y|T = 1 risultati del gruppo di test (con tritolo)

Y|T = 0 - gruppo di controllo (senza)

Y - etichetta della classe, Y0,Y1 - etichette della classe senza e con il tritolo.

T - tritolo introdotto nel modello (incluso il predittore) o non introdotto (1;0)

E - aspettativa

Dividere in qualsiasi punto quando si divide per test e traine.

Se non si effettua la miscelazione, si ottiene una stima distorta di ATE+bias

ATE è l'effetto medio dell'esposizione al trattamento

Dormendo, potrei confondere le lettere in alcuni punti, ma la logica dovrebbe essere chiara

a proposito, il bardo di Google è più adatto a me di gpt. È in grado di utilizzare Google ed è gratuito.

Ma supporta solo l'inglese e la vpn negli Stati Uniti o in Inghilterra, non funziona in altri paesi.

E fondamentalmente, chi sono gli openAI e chi sono i Google. Probabilmente si tratta di categorie di peso diverse.
