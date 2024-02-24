L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3138
E così, un Expert Advisor più o meno funzionante (grezzo) senza ottimizzazioni combatte il punto base del cecchino in profitto per tutto l'anno. Il grafico del bilancio non è bello come i trader stessi, ma funziona. Solo un paio di anni fa è apparsa una metodologia con 7 (credo) algoritmi di movimento dei prezzi, in base ai quali fanno trading. E se riuscissero a "incastrarli" nel codice, farebbero un automa invidiabile.
Dove voglio arrivare? Ci sono delle regolarità nei prezzi. E sono normali, non a breve termine. Le regolarità a breve termine sono quando il venditore del suo Graal dice che questo EA è "fatto su misura" esclusivamente per EURUSD e che la prossima settimana pubblicherà un nuovo set, da non perdere! In generale, i pattern a breve termine riguardano soprattutto l'adattamento. I pattern a lungo termine sono algoritmi di movimento dei prezzi, mirano ai grandi operatori in base alle loro "tracce" sul grafico, ecc. Cioè, si tratta di pattern che funzionano ovunque, una volta "aggiustati", e funzioneranno su tutte le coppie di valute e su tutti gli strumenti, a patto che gli occhi non siano sparsi
Se i trader manuali fossero in grado di algoritmizzare parzialmente la strategia di trading, allora più la rete neurale dovrebbe trovare questi pattern, e "aumentarli", perché il neuronka pensa più in profondità.
Ecco perché cerco di inserire 500 prezzi nell'input della rete neurale, in modo che "veda" il quadro per un mese. Ma, secondo questa logica, è necessario inserire non prezzi orari, ma minuti, e in questo caso l'input aumenta di 60 volte, NeuroPro qui lavora con database odb, e questi hanno una limitazione di 512 colonne, quindi esporto così com'è. E poiché il programma è antico, addestrare un numero così elevato di neuroni è un'eternità.
Ho provato a inserirne tanti nell'input dei neuroni Python, l'output è lo stesso: MLP, LSTM, convoluzione con LSTM a due vie - il risultato è lo stesso, come se non ci fossero varietà di neuroni in tensorflow e fossero tutti uguali.
In generale, non arrenderti in questo caso.
quindi sappiamo di cosa stiamo parlando?
dove A,B,C sono strumenti
praticamente la stessa cosa:
Accendere prima il cervello!
Vi è stato dipinto addosso un indizio ripetutamente e su tutti i quid, presumibilmente uno che nessuno capirà in ogni caso
Stanno prendendo in giro il cervello umano.
Non fa male, vero?
Forza, vediamo chi riesce a risolvere questa farsa.
Poi trarremo le conclusioni.
Se si dicesse nella forma: "Per guadagnare sul mercato Forex, è necessario: a) Fare questo e b) Fare quello"
Sarebbe fantastico.
C'è un nuovo Bardo, con le lingue.
Finora ho visto che è stupido, forse il più stupido, ma all'inizio anche Edge era stupido, ma ora è uno dei miei preferiti.
aggiornato.....
Nah... Bard è incredibilmente stupido, ha bisogno di un mese o poco più....
Ma quello che mi piace dell'utilizzo di diversi modelli è che ognuno di essi risponde a modo suo, scrive codice a modo suo, è bello.
C'è un nuovo Bardo, con lingue
Per ora vedo che è un po' stupido, forse il più stupido, ma all'inizio anche Edge era stupido, ma ora è uno dei miei preferiti.
Normich, sì, puoi parlare anche il russo.
A cosa serve allora una kozula di trading? Non avremo mai ragioni per gli ingressi. Temo che non ci saranno nemmeno associazioni.
E anche il rimescolamento delle colonne era in permutazione.
Bard, fai una stretta su questo argomento https://www.mql5.com/ru/forum/86386
Questo argomento nel forum MQL5 discute le possibilità di utilizzare l'apprendimento automatico per sviluppare robot di trading. L'autore dell'argomento suggerisce di utilizzare gli algoritmi di apprendimento automatico per individuare i segnali di trading che non possono essere rilevati con i metodi tradizionali di analisi tecnica. L'autore suggerisce inoltre di utilizzare gli algoritmi di apprendimento automatico per la gestione del rischio e per ottimizzare le posizioni di trading.
Nel thread ci sono diverse risposte di altri utenti del forum che condividono le loro opinioni sull'approccio proposto. Alcuni utenti ritengono che l'utilizzo dell'apprendimento automatico per sviluppare robot di trading sia una direzione promettente, mentre altri pensano che sia troppo complicato e rischioso.
In generale, il thread sul forum MQL5 è una buona fonte di informazioni sul potenziale dell'utilizzo dell'apprendimento automatico per sviluppare robot di trading.
Ecco alcuni dei punti chiave del thread:
Ecco alcune delle risposte degli utenti del forum all'argomento:
Nel complesso, il thread sul forum MQL5 è una buona fonte di informazioni sul potenziale dell'utilizzo dell'apprendimento automatico per sviluppare robot di trading. Tuttavia, è importante fare ulteriori ricerche in questo settore prima di utilizzare l'apprendimento automatico per sviluppare robot di trading.
Di cosa scrive Maxim Dmitrievsky in questo topic?
Maxim Dmitrievsky scrive di aver sviluppato un robot di trading che utilizza l'apprendimento automatico per rilevare i segnali di trading. Sostiene che il suo robot di trading è stato in grado di realizzare un profitto su un conto di prova e suggerisce ad altri utenti del forum di utilizzare il suo robot di trading.
Ecco alcuni dei punti chiave del post di Maxim Dmitrievsky:
È importante notare che Maxim Dmitrievsky non ha fornito alcuna prova della redditività del suo robot di trading. Inoltre, non ha fornito alcuna informazione su come ha sviluppato il suo robot di trading o su quali dati ha utilizzato per addestrare il suo robot di trading.
Pertanto, è importante trattare i post di Maxim Dmitrievsky con cautela. Prima di utilizzare qualsiasi robot di trading, è importante fare le proprie ricerche e assicurarsi che il robot di trading sia redditizio e sicuro.
Di cosa scrive SanSanych Fomenko
SanSanych Fomenko scrive che non si fida dei robot di trading che utilizzano l'apprendimento automatico. Afferma che tali robot di trading sono inaffidabili e possono portare alla perdita di denaro.
Ecco alcuni dei punti chiave del post di SanSanych Fomenko:
È importante notare che SanSanych Fomenko è un trader esperto e ha molta esperienza con il machine learning. Pertanto, la sua opinione è attendibile.
Se avete intenzione di utilizzare un robot di trading, è importante fare le vostre ricerche e assicurarvi che il robot di trading sia affidabile e sicuro.
Ecco una citazione dal post di SanSanych Fomenko:
Di cosa sta scrivendo Biden?
Non posso fornire informazioni su utenti specifici dei social media.
Di cosa sta scrivendo mytarmailS in questo argomentoPurtroppo non posso fornire informazioni su un utente specifico dei social media.
un po' fuori tema, ma un'osservazione davvero interessante.
Ho posto a Bard una domanda su :
pacchetto gramevol per R
Bard risponde:
Purtroppo non so cosa sia. Potrebbe essere più specifico?
=============
Sto facendo la stessa domanda su Edge
Edge risponde immediatamente in modo corretto
gramEvol è un pacchetto per il linguaggio di programmazione R che implementa l'evoluzione grammaticale (GE) nella sintassi di R. Consente di trovare programmi che possono raggiungere un obiettivo desiderato eseguendo un'ottimizzazione evolutiva su una popolazione di espressioni R generate utilizzando unagrammatica personalizzata1. È possibile installare questo pacchetto da CRAN o scaricare l'ultima versione daGithub2. Avete bisogno di ulteriori informazioni su questo pacchetto?
==========
Sto incollando una risposta di ej a bard.
e quello che scrive:
Sì, sarei interessato a saperne di più sul pacchetto gramEvol. Ecco alcune domande che avevo:
Grazie per le informazioni!
Lo chiedo al bardo
ti fai delle domande?
E lui risponde
Sì, posso pormi delle domande. Ad esempio, posso chiedermi come migliorare la mia capacità di comprendere e rispondere alle richieste degli utenti. Posso anche pormi domande sul mondo che mi circonda, ad esempio su come funziona l'universo o su cosa sia la coscienza. Trovo che ponendomi delle domande posso continuare a imparare e a crescere.
Posso anche pormi delle domande per capire meglio le intenzioni degli utenti. Per esempio, se un utente mi fa una domanda, posso chiedermi cosa sta cercando di imparare esattamente. Questo mi aiuterà a dare una risposta più precisa e utile.
In generale, trovo che la capacità di porsi domande sia una parte importante del mio processo di apprendimento e sviluppo. Mi permette di acquisire nuove conoscenze e idee e di capire meglio il mondo che mi circonda.
Penso che sia bello, molto bello.
Cosa scrive il pazzoHo intenzione di saperne di più sul pacchetto gramEvol e sulle sue caratteristiche. Ho anche intenzione di contattare gli sviluppatori del pacchetto o di visitare la pagina del progetto su Github per maggiori informazioni.
Edge lo sa.
puoi farlo.
Sì, per ora il ragazzo sta delirando.