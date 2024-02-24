L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3136

Evgeni Gavrilovi #:

Come interpreta questi nastri?

Probabilmente si tratta di un oscillatore di qualche tipo.

In realtà quello che hai fatto, lo decidi tu stesso perché))))


Oscillatore di momento


Forester #:

Credi che ci siano ragioni per le storie sotto forma di barre e ritorni da esse? Nella 1ª, 7ª o 39ª battuta. Le spaccature saranno fatte su di esse, perché non abbiamo altro.
Ragioni nelle notizie, decisioni dei governi, della Banca Centrale, delle balene.
Nei ritorni nemmeno associazioni, ma solo qualche accenno al fatto che qualcosa è iniziato ad accadere.

Se statisticamente significativo, una causa. Se non significativo, un'associazione. Questo è il modo in cui viene interpretato.

Le persone nella vita spesso non riescono a distinguere tra ragioni e superstizioni, e voi ci mettete in condizioni così rigide :))
 
mytarmailS #:

Stiamo parlando di cose diverse, io sto parlando fondamentalmente dell'idea di un automa che crea caratteristiche qualitative molto complesse per un modello che non sono limitate da nulla.


Può essere una regola complessa ==> su cui viene addestrata una sequenza, ==> da cui vengono selezionati solo i modelli funzionanti (regole) ==> su cui viene addestrato il modello.


e può essere solo una caratteristica su centinaia per il modello di base.

Non ci crederete mai.

È molto semplice.

e l'ho scritto molte volte sul forum.

A+B+C=0

questo è tutto

tuttavia, come correttamente notato in precedenza (da qualche parte in questo thread), questa equazione ha un numero infinito di soluzioni

ma lo schema è esattamente lo stesso, perché altrimenti il mercato perderà la sua grana e non abboccherà né allo spread né alle commissioni.

E solo il quotista può realizzare questa equazione nella variante più favorevole per sé, e l'equazione avrà ora l'unica e sola soluzione per ogni momento del tempo.

----

sembrerebbe (giallo sopra), IMHO

eppure una soluzione c'è ed è proprio come un uovo, perché combina diversi esiti del comportamento dei prezzi, ma ora già a favore del trader, cioè qui è anche l'unica!

ahahahahaha
 
Renat Akhtyamov #:

non ci crederete mai

è molto semplice.

e l'ho scritto molte volte sul forum.

A+B+C=0

Spiega normalmente cosa intendi, cos'è cosa, chiama le cose con il loro nome e non con lettere astratte...
Farò un codice, lo controllerò, lo condividerò...

Se non vuoi condividerlo qui, puoi farlo in privato...

Se non vuoi spiegare, non c'è bisogno di perdere tempo.
 
mytarmailS #:
Spiega normalmente cosa intendi, cos'è cosa, chiama le cose con i loro nomi propri, non con lettere astratte....
Creerò il codice, lo testerò, lo condividerò...

Se non volete farlo qui, potete scrivermi...

Se non vuoi spiegare, non c'è bisogno di perdere tempo.

Ho forse chiesto il codice del Graal?

Stavo solo dicendo, ancora una volta, che la neuro non serve, perché SanSanych ha ragione:

Maxim Dmitrievsky #:

Buon fine settimana moderatore...

R

Quali sono gli obiettivi del tuo MO?

Ultimamente - alla ricerca di modelli, giusto o sbagliato ?

Nessun risultato.

La macchina non funzionerà, non capisci?

Ti ho già dato la formula per ottenere il 100% di regolarità sul mercato.

Perché vuoi continuare a confondermi le idee?

 
Maxim Dmitrievsky #:

Se statisticamente significativo, causa. Se non è significativo, associazione. Questo è il modo in cui viene interpretato.

Spesso nella vita le persone non riescono a distinguere tra ragioni e superstizioni, e voi ci mettete in condizioni così rigide :))
Che senso ha una kozula per il trading? Non avremo mai ragioni all'ingresso. Temo che non ci saranno nemmeno le associazioni.
E il rimescolamento delle colonne era anche in permutazione.
Renat Akhtyamov #:

Quali sono gli obiettivi del Ministero della Difesa?

Ultimamente - alla ricerca di modelli, giusti o sbagliati?

Nessun risultato.

Non funziona, non capite?

Ho già dato la formula del 100% di regolarità sul mercato.

Perché dovete continuare a confondermi le idee?


...

