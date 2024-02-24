L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3136
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Come interpreta questi nastri?
Probabilmente si tratta di un oscillatore di qualche tipo.
In realtà quello che hai fatto, lo decidi tu stesso perché))))
Oscillatore di momento
Credi che ci siano ragioni per le storie sotto forma di barre e ritorni da esse? Nella 1ª, 7ª o 39ª battuta. Le spaccature saranno fatte su di esse, perché non abbiamo altro.
Ragioni nelle notizie, decisioni dei governi, della Banca Centrale, delle balene.
Nei ritorni nemmeno associazioni, ma solo qualche accenno al fatto che qualcosa è iniziato ad accadere.
Se statisticamente significativo, una causa. Se non significativo, un'associazione. Questo è il modo in cui viene interpretato.Le persone nella vita spesso non riescono a distinguere tra ragioni e superstizioni, e voi ci mettete in condizioni così rigide :))
Stiamo parlando di cose diverse, io sto parlando fondamentalmente dell'idea di un automa che crea caratteristiche qualitative molto complesse per un modello che non sono limitate da nulla.
Può essere una regola complessa ==> su cui viene addestrata una sequenza, ==> da cui vengono selezionati solo i modelli funzionanti (regole) ==> su cui viene addestrato il modello.
e può essere solo una caratteristica su centinaia per il modello di base.
Non ci crederete mai.
È molto semplice.
e l'ho scritto molte volte sul forum.
A+B+C=0
questo è tutto
tuttavia, come correttamente notato in precedenza (da qualche parte in questo thread), questa equazione ha un numero infinito di soluzioni
ma lo schema è esattamente lo stesso, perché altrimenti il mercato perderà la sua grana e non abboccherà né allo spread né alle commissioni.
E solo il quotista può realizzare questa equazione nella variante più favorevole per sé, e l'equazione avrà ora l'unica e sola soluzione per ogni momento del tempo.
----
sembrerebbe (giallo sopra), IMHO
eppure una soluzione c'è ed è proprio come un uovo, perché combina diversi esiti del comportamento dei prezzi, ma ora già a favore del trader, cioè qui è anche l'unica!ahahahahaha
non ci crederete mai
è molto semplice.
e l'ho scritto molte volte sul forum.
A+B+C=0
Spiega normalmente cosa intendi, cos'è cosa, chiama le cose con i loro nomi propri, non con lettere astratte....
Ho forse chiesto il codice del Graal?
Stavo solo dicendo, ancora una volta, che la neuro non serve, perché SanSanych ha ragione:
non ci crederete mai
è molto semplice.
e l'ho scritto molte volte sul forum.
A+B+C=0
questo è tutto
tuttavia, come correttamente notato in precedenza (da qualche parte in questo thread), questa equazione ha un numero infinito di soluzioni
ma lo schema è esattamente lo stesso, perché altrimenti il mercato perderà la sua grana e non abboccherà né allo spread né alle commissioni.
E solo il quotista può realizzare questa equazione nella variante più favorevole per sé, e l'equazione avrà ora l'unica e sola soluzione per ogni momento del tempo.
----
sembrerebbe (giallo sopra), IMHO
eppure una soluzione c'è ed è proprio come un uovo, perché combina diversi esiti del comportamento dei prezzi, ma ora già a favore del trader, cioè qui è anche l'unica!ahahahahaha
Buon fine settimana moderatore...
R
Ho chiesto il codice Graal?
Stavo solo dicendo, ancora una volta, che la neuro non servirà a nulla, perché SanSanych ha ragione:
Ho chiesto il codice del Graal?
La pratica separa il chiacchierone dall'esperto...
Puoi dire quello che vuoi, qui ce ne sono molti che hanno tutto semplice , ma se fai una domanda giusta, tutto andrà bene.
Buon fine settimana moderatore...
R
Quali sono gli obiettivi del tuo MO?
Ultimamente - alla ricerca di modelli, giusto o sbagliato ?
Nessun risultato.
La macchina non funzionerà, non capisci?
Ti ho già dato la formula per ottenere il 100% di regolarità sul mercato.
Perché vuoi continuare a confondermi le idee?
Se statisticamente significativo, causa. Se non è significativo, associazione. Questo è il modo in cui viene interpretato.Spesso nella vita le persone non riescono a distinguere tra ragioni e superstizioni, e voi ci mettete in condizioni così rigide :))
E il rimescolamento delle colonne era anche in permutazione.
Quali sono gli obiettivi del Ministero della Difesa?
Ultimamente - alla ricerca di modelli, giusti o sbagliati?
Nessun risultato.
Non funziona, non capite?
Ho già dato la formula del 100% di regolarità sul mercato.
Perché dovete continuare a confondermi le idee?
...