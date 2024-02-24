L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3126
In realtà mi sono disinteressato dell'opinione di Alexei sulle code grasse. È solo un concetto generalizzato.
La questione è la previsione strutturale della rotta, della direzione e della tempistica.
In attesa di una nuova tempesta dall'idea. ))))
Vedete, Alexey si sta già tenendo la barba, pensando a cosa rispondere.
inferenza kozul per le casalinghe.
studiare meglio per i coraggiosi e i codardi :)
Basta combinare le idee di inferenza causale con le idee di San Sanych sulla stabilità. Poi il Graal è inevitabile 🤑
Ma non è sicuro)
Maxim, hai già imparato con fermezza che la coda deve scodinzolare al cane ))))
Continua a convincere gli altri. Io ne ho abbastanza. Ciao ciao.
Ho notato una cosa interessante.
Tutti conoscono la deriva dei dati. Siamo abituati a calciare solo i predittori, ma ho deciso di vedere cosa succede alla strategia stessa nel tempo.
Ho preso i dati di una strategia che fornisce un segnale di entrata all'incrocio del 23,6% dell'ATR(3) giornaliero.
Quindi, ho fatto i calcoli per ogni mese:
- Numero di tutti i segnali
- Numero di segnali positivi (1)
- Percentuale di segnali positivi su tutti i segnali (TP)
Ho smussato le serie numeriche risultanti con una media mobile di valore 6.
Quindi, cosa abbiamo ottenuto.
Nel primo grafico possiamo vedere che il numero di tutti i segnali della strategia di base cresce nel tempo.
Grafico 1.
Sul secondo grafico, possiamo vedere che il numero di segnali positivi della strategia di base cresce nel tempo, ma a un ritmo più lento.
Grafico 2.
Nel terzo grafico, vediamo che la percentuale di segnali redditizi su tutti i segnali ristagna.
Grafico 3.
Probabilmente, una dinamica simile può essere osservata negli split (tagli Q) dei predittori....
Qual è la conclusione? Che il mercato diventa più efficiente nel corso degli anni? O che il modello perde la sua efficienza?
Penso che, data la strategia, possiamo concludere provvisoriamente che il mercato ha iniziato a cambiare tendenza con maggiore frequenza intraday.
La domanda è se ci sono fattori nella storia che sono semplicemente diventati più frequenti ora, e quindi forse possono essere previsti o anche tracciati come un aumento lineare del bias di probabilità.
Oppure si tratta di eventi completamente nuovi (combinazioni di indicatori predittivi) che non sono mai stati visti prima.
È evidente che abbiamo bisogno di un modo diverso di costruire un modello che tenga conto della dinamica della situazione. A quel punto possiamo cercare di spiegare il cambiamento della probabilità del segmento quantistico dovuto alla comparsa/rinforzo di altri fattori e cercare di prevedere questi altri fattori in anticipo. In altre parole, è necessario capire cosa è cambiato e se questo cambiamento può essere previsto, e poi tenere conto di questi cambiamenti nel modello finale.