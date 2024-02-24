L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3126

In realtà mi sono disinteressato dell'opinione di Alexei sulle code grasse. È solo un concetto generalizzato.

La questione è la previsione strutturale della rotta, della direzione e della tempistica.

In attesa di una nuova tempesta dall'idea. ))))

Vedete, Alexey si sta già tenendo la barba, pensando a cosa rispondere.

inferenza kozul per le casalinghe.

studiare meglio per i coraggiosi e i codardi :)

 
Basta esercitare le proprie capacità matematiche nei limiti di una classe di scuola materna superiore e contare il numero di code).
 
Maxim Dmitrievsky #:

kozul inferens per casalinghe

studiare meglio per i coraggiosi e i codardi :)

Basta combinare le idee di inferenza causale con le idee di San Sanych sulla stabilità. Poi il Graal è inevitabile 🤑

Ma non è sicuro)

 
Maxim Dmitrievsky #:

kozul inferens per casalinghe

studiare meglio per i coraggiosi e i codardi :)

Maxim, hai già imparato con fermezza che la coda deve scodinzolare al cane ))))

Continua a convincere gli altri. Io ne ho abbastanza. Ciao ciao.

 

Ho notato una cosa interessante.

Tutti conoscono la deriva dei dati. Siamo abituati a calciare solo i predittori, ma ho deciso di vedere cosa succede alla strategia stessa nel tempo.

Ho preso i dati di una strategia che fornisce un segnale di entrata all'incrocio del 23,6% dell'ATR(3) giornaliero.

Quindi, ho fatto i calcoli per ogni mese:

- Numero di tutti i segnali

- Numero di segnali positivi (1)

- Percentuale di segnali positivi su tutti i segnali (TP)

Ho smussato le serie numeriche risultanti con una media mobile di valore 6.

Quindi, cosa abbiamo ottenuto.

Nel primo grafico possiamo vedere che il numero di tutti i segnali della strategia di base cresce nel tempo.


Grafico 1.

Sul secondo grafico, possiamo vedere che il numero di segnali positivi della strategia di base cresce nel tempo, ma a un ritmo più lento.


Grafico 2.

Nel terzo grafico, vediamo che la percentuale di segnali redditizi su tutti i segnali ristagna.


Grafico 3.

Probabilmente, una dinamica simile può essere osservata negli split (tagli Q) dei predittori....

 
Aleksey Vyazmikin #: Grafico 1.

Nel secondo grafico, vediamo che il numero di segnali positivi della strategia di base aumenta nel tempo, ma a un ritmo inferiore.


Qual è la conclusione? Che il mercato diventa più efficiente nel corso degli anni? Oppure il modello sta perdendo efficienza?
Aleksey Nikolayev #:

Basta combinare le idee di inferenza causale con quelle di San Sanych sulla stabilità. Allora il Graal è inevitabile 🤑

Ma questo non è accurato)

Soprattutto quando non si vuole affermare l'essenza del processo di determinazione della stabilità
Uladzimir Izerski #:

Maxim, hai già imparato che la coda deve scodinzolare al cane ))))

Continua a convincere gli altri. Io ho finito. Ciao ciao.

Vorrei che l'avessi fatto subito, perché sta soffrendo, poveretto.
 
Forester #:
Qual è la conclusione? Che il mercato diventa più efficiente nel corso degli anni? O che il modello perde la sua efficienza?

Penso che, data la strategia, possiamo concludere provvisoriamente che il mercato ha iniziato a cambiare tendenza con maggiore frequenza intraday.

La domanda è se ci sono fattori nella storia che sono semplicemente diventati più frequenti ora, e quindi forse possono essere previsti o anche tracciati come un aumento lineare del bias di probabilità.

Oppure si tratta di eventi completamente nuovi (combinazioni di indicatori predittivi) che non sono mai stati visti prima.

È evidente che abbiamo bisogno di un modo diverso di costruire un modello che tenga conto della dinamica della situazione. A quel punto possiamo cercare di spiegare il cambiamento della probabilità del segmento quantistico dovuto alla comparsa/rinforzo di altri fattori e cercare di prevedere questi altri fattori in anticipo. In altre parole, è necessario capire cosa è cambiato e se questo cambiamento può essere previsto, e poi tenere conto di questi cambiamenti nel modello finale.

