Non solo, ho già scritto otto capitoli. Così ho iniziato il piano ma poi ho deciso di renderlo più dettagliato e accidentalmente ho iniziato a scrivere il libro :-)
è quello che ti chiedo di nominare questi 8 capitoli, è facile vedere quanto è preparato il tuo discorso - niente plan.... Beh, questa bontà a qualsiasi ora del giorno si può guardare su YouTube ))))
ZS: notare che la mia domanda non è provocatoria, piuttosto, è più per il vostro aiuto - il forum legge un sacco di gente, se si mostra serietà delle loro intenzioni, allora forse si avrà, come lì? ah ANSHLAG! ;)
Ben fatto Igor per averlo fatto notare. Come può essere un libro senza un indice. Vi dico subito che è una versione di lavoro ed è soggetta a cambiamenti.
Capitolo 1: Dualità del MO.
Capitolo 2: Previsione e classificazione
Capitolo 3: Modello causale della formazione dei prezzi
Capitolo 4: funzione dell'obiettivo e strategia sottostante
Capitolo 5: Dati dipendenti dalla quotazione e indipendenti dalla quotazione
Capitolo 6: Panoramica dell'analisi dei cluster
Capitolo 7: Il concetto di generalità. La teoria del
Capitolo 8: Ottimizzatore di Reshetov
Capitolo 9: Pratica. Algoritmo di azione.
Il seminario stesso è stato provvisoriamente riprogrammato per venerdì 13 :-)
No, l'Expert Advisor. Traccia tutto perfettamente in Inite, penso come portarlo in Ontic e farlo funzionare con i segnali.
Stai solo cercando di analizzare la storia in Excel e insegnare agli altri come fare trading?
Fammi sapere quando cominci ad elaborare i segnali, è interessante.
OK, grazie!
Notate che il sequencer ha già iniziato a formare un segnale, quindi tutto è reale. Guarda, ammira...
Ok. Per i neofiti che pensano che i loro post significhino che sono fighi. Sono un antico abitante di questo forum. Esclusivamente un praticante. Non ho perso una settimana di trading negli ultimi 5 anni senza uno scambio. Non ho scambiato per 2 mesi perché sto passando a Moex. Questa è la più grande rottura nel trading degli ultimi anni. Il passaggio ad A non è stato facile, ma è quasi completo. Non resta che insegnargli a fare trading in tempo reale. Quindi, signori, non siate così arroganti.
Moex ti aspetta, e anch'io ti aspetto su moex! E sto aspettando i vostri ordini da freelance! ))
Come hai fatto a non fare trading per 2 mesi?
Lamia anima mi chiama, le mie mani si allungano per fare degli scambi.
Condividi la tua opinione, è molto difficile, si può anche dire impossibile.
Sfortunatamente uso solo un robot di trading, quindi non c'è nessun robot, non sto usando nemmeno il freelance. Non sto usando Freelance purtroppo perché sto cercando di fare tutto da solo, ma non sono molto amico di MKUL5, ma ho scritto tutto sul 4.
Ho affittato un VPS con MT4 e anche in quei momenti in cui il robot perdeva lo faceva più lentamente di me, il che è già buono.
Dovresti lavorare nel governo con questo ottimismo)).