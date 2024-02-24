L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3129

Maxim Dmitrievsky #:
È possibile misurare ogni individuo in questo modo. Non c'è limite all'immaginazione. Si tratta solo di matstat e MO, quindi si ottiene ciò che si ottiene.

Prova con le anomalie, è più facile. Non spiegherò altro su kozul a chi non ha letto nulla.

Credo che non spetti a te darmi consigli.

Aleksey Vyazmikin #:

Non credo sia compito tuo darmi consigli.

C'è un parco simile in youtube, quando prima chiedono a un passante come andare da McDonald's, e poi gli chiedono di non dire loro cosa fare.

Si confronta un modello addestrato con e senza il tratto. La differenza è definita come ATE. Il mazzo deve essere rimescolato per eliminare la distorsione del punteggio. Sembra una specie di mantra se non si legge la teoria.
 
Maxim Dmitrievsky #:
C'è un parco su youtube, quando prima chiedono a un passante come andare da McDonald's, e poi gli chiedono di non dirgli cosa fare.

Si confronta un modello addestrato con e senza il tratto. La differenza è definita come ATE. Il mazzo deve essere rimescolato per eliminare la distorsione del punteggio. Sembra una specie di mantra se non si legge la teoria.

È proprio questo il punto: stai parlando di cose che tutti conoscono e prescrivono da tempo. Io dico perché non è ottimale e perché non funziona, ma tu non lo senti e non lo capisci.

Aleksey Vyazmikin #:

Questo è il punto: state parlando di cose che sono note e prescritte da molto tempo. Io dico perché non è ottimale e perché non funziona, ma voi non sentite e non capite.

Funziona ed è ottimale, il teorema è dimostrato, e questo è già stato detto. + articoli.

Ma non sta a me dirvelo
 
Maxim Dmitrievsky #:
Funziona ed è ottimale, è dimostrato il teorema, che è già stato menzionato. + articoli.

Ma non sta a me dirvelo

E non c'è bisogno di indicare - si può solo avere un dialogo sano e argomentare la propria posizione.

Ho scritto che tali metodi si basano sull'uso di un modello, quindi tutte le misurazioni sono rilevanti per il modello, non per un singolo predittore - questo è lo svantaggio.

Se avete qualche risultato che dimostra l'efficacia del metodo proposto, fatemelo sapere - sarebbe interessante e costruttivo per la discussione.

 

Vi consiglio vivamente di riconsiderare l'approccio alla costruzione delle caratteristiche. Le trasformazioni funzionali non funzionano in questo caso, il mercato NON è una serie temporale!

Ecco il punto di ingresso M1.


Ecco il motivo dell'entrata e il prezzo di entrata H1.

=========================================

E tutto ciò che i vostri segnali fanno è cercare pattern/curve nelle ultime 5-10 candele.


È molto più complicato di così.

Aleksey Vyazmikin #:

E non c'è bisogno di sottolinearlo: si può semplicemente avere un dialogo sano e argomentare la propria posizione.

Ho scritto che tali metodi si basano sull'uso di un modello, quindi tutte le misure sono rilevanti per il modello, non per un singolo predittore - questo è lo svantaggio.

Se ha qualche risultato che dimostra l'efficacia del metodo proposto, me lo faccia sapere - sarebbe interessante e costruttivo per la discussione.

Come si valuta un singolo predittore?

Se esiste un predittore, allora ha una funzione e una funzione obiettivo? )
 
mytarmailS #:

Vi consiglio vivamente di riconsiderare l'approccio alla costruzione delle caratteristiche. Le trasformazioni funzionali non funzionano in questo caso, il mercato NON è una serie temporale!

Ecco il punto di ingresso M1


ecco il motivo dell'entrata e il prezzo di entrata H1

=========================================

E tutto ciò che i vostri segnali stanno facendo è cercare pattern/curve nelle ultime 5-10 candele.


È più complicato di così.

È solo una logica frattale.
 
spiderman8811 #:
La solita logica frattale.

Può mostrarmi qualcosa di simile?

Se è così comune.

 
mytarmailS #:

Vi consiglio vivamente di riconsiderare l'approccio alla costruzione delle caratteristiche. Le trasformazioni funzionali non funzionano in questo caso, il mercato NON è una serie temporale!

Ecco il punto di ingresso M1


ecco il motivo dell'entrata e il prezzo di entrata H1

=========================================

E tutto ciò che i vostri segnali stanno facendo è cercare pattern/curve nelle ultime 5-10 candele.


È più complicato di così.

Come fai a sapere cosa sta facendo qualcuno? È un po' un vanto. Ho dei segnali che tengono conto dei movimenti degli ultimi tre mesi.

