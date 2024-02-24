L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3129
È possibile misurare ogni individuo in questo modo. Non c'è limite all'immaginazione. Si tratta solo di matstat e MO, quindi si ottiene ciò che si ottiene.
Credo che non spetti a te darmi consigli.
C'è un parco su youtube, quando prima chiedono a un passante come andare da McDonald's, e poi gli chiedono di non dirgli cosa fare.
È proprio questo il punto: stai parlando di cose che tutti conoscono e prescrivono da tempo. Io dico perché non è ottimale e perché non funziona, ma tu non lo senti e non lo capisci.
Funziona ed è ottimale, è dimostrato il teorema, che è già stato menzionato. + articoli.
E non c'è bisogno di indicare - si può solo avere un dialogo sano e argomentare la propria posizione.
Ho scritto che tali metodi si basano sull'uso di un modello, quindi tutte le misurazioni sono rilevanti per il modello, non per un singolo predittore - questo è lo svantaggio.
Se avete qualche risultato che dimostra l'efficacia del metodo proposto, fatemelo sapere - sarebbe interessante e costruttivo per la discussione.
Vi consiglio vivamente di riconsiderare l'approccio alla costruzione delle caratteristiche. Le trasformazioni funzionali non funzionano in questo caso, il mercato NON è una serie temporale!
Ecco il punto di ingresso M1.
Ecco il motivo dell'entrata e il prezzo di entrata H1.
=========================================
E tutto ciò che i vostri segnali fanno è cercare pattern/curve nelle ultime 5-10 candele.
È molto più complicato di così.
Come si valuta un singolo predittore?Se esiste un predittore, allora ha una funzione e una funzione obiettivo? )
È più complicato di così.
La solita logica frattale.
Può mostrarmi qualcosa di simile?
Se è così comune.
Come fai a sapere cosa sta facendo qualcuno? È un po' un vanto. Ho dei segnali che tengono conto dei movimenti degli ultimi tre mesi.