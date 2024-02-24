L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3119
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questo è il tipo di cosa di cui sto parlando. L'ho trovato sul primo schermo che ho visto. Ieri tra le 15:00 e le 16:00.
Questo è il tipo di cosa di cui sto parlando. L'ho trovato sul primo schermo che ho visto. Ieri tra le 15:00 e le 16:00.
il nuovo avatar è pronto.
;)
No, non ho fatto ricerche specifiche su questo argomento. Mi sono ricordato di una rapida caduta dopo una lenta crescita nei periodi in cui ho provato a fare trading manuale.
Forse è stato ricordato sulle emozioni perché ha prosciugato il mio deposito. Non escludo che tutto sia pari o anche viceversa)))
Catboost ce l'ha.
https://catboost.ai/en/docs/concepts/python-reference_catboostclassifier_get_feature_importance
Non ho visto un modo per specificare la relazione dei predittori (dati di input). Si può essere più precisi?
L'importanza dei predittori non è affatto un argomento di cui parlare in QUALSIASI modello.
Questo è il tipo di cosa di cui sto parlando. L'ho trovato sul primo schermo che ho visto. Ieri tra le 15:00 e le 16:00.
Ecco l'inverso, un aumento esplosivo dopo una caduta lenta.....
o un'approssimazione più vicina a m1.
Quindi è tutto soggettivo.
chi è a conoscenza di parser sintattici e forme BNF(Backus-Naura Form)
mi faccia sapere
Ho un'idea brillante.
Prendiamo due medie scivolose, una chiamata orso e una chiamata toro.
Rendiamo l'orso blu e il toro marrone.
Per non confonderli, inseguiamo questo mercato su e giù fino a ottenere risultati favolosi.
Polina.Zlotova.
Utilizzo di tick. E solo il tick dell'analizzatore di transazioni MT5.
Ho un'idea brillante.
Prendiamo due medie scivolose, una chiamata orso e una chiamata toro.
Rendiamo l'orso blu e il toro marrone.
Per non confonderle, facciamo correre questo mercato su e giù fino a ottenere risultati favolosi.
Polina.Zlotova.
Utilizzando il tick. E solo il tick dell'analizzatore di transazioni MT5.
Non prendere quelli scivolosi, ma quelli scorrevoli.
Non ho visto un modo per specificare la relazione dei predittori (dati di input). Può essere più specifico?
L'interazione è una relazione.
L'interazione è ciò che è una relazione.
Grazie!
Cosa c'entra l'"importanza" dei predittori con l'"importanza" dei predittori, che otteniamo come RISULTATO dei calcoli? Ho capito il tuo post sull'interrelazione dei predittori come condizione per il calcolo.
L'importanza dei predittori è un risultato estremamente comune del model fitting. Molte volte ho cercato di utilizzare l'"importanza" per escludere i predittori "non importanti" e ridurre l'errore di classificazione. Se si rimuove un predittore, l'"importanza" di quelli rimanenti viene SEMPRE ricalcolata. Credo che il parametro da lei citato indichi i predittori dipendenti dall'importanza.