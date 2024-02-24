L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3266
Maxim - Pensavo che volessi provare la normalizzazione. Ci sono stati miglioramenti? O peggioramenti.
Non è che qualcun altro non lo sapesse, tranne me.
Pearson è invariante per le azioni di moltiplicazione e addizione.
L'addizione non mi sembrava corretta, nonostante la formula semplice. E il wiki ne parla in modo specifico.In particolare, questa matrice originale
ha una matrice di correlazione unitaria (righe per colonne).
Sì, è una bella cosa.
Credo sia opportuno normalizzare le colonne prima di calcolare la correlazione. I motivi sono stati discussi in precedenza.
Maxim - Pensavo che volessi provare la normalizzazione. Ci sono stati miglioramenti? O peggioramenti.
Senza normalizzazione è tutto più o meno a posto.
Esperimento di livello.
1)
Prendiamo una sezione del grafico dell'euro 1m della dimensione di 100 candele e contiamo quante volte il prezzo dei massimi è rimasto nello stesso punto, cioè quanti sono stati i massimi allo stesso prezzo.
Eseguite questa operazione per 500 volte su 500 sezioni diverse non sovrapposte e riassumete le statistiche.
2) Generare serie casuali con distribuzione identica ai prezzi, con la stessa media di tick reali, con la stessa deviazione standard, generare una serie di m1, così come la serie ha lo stesso numero di cifre decimali (karoch ha fatto la massima identità).
Dubito che qualcuno possa distinguere questo grafico da quello reale.
============================================
Facciamo un esperimento.
Questa è la somma assoluta dei rimbalzi per tutti gli esperimenti.
La tabella mostra che nei dati della simulazione il prezzo non colpisce quasi mai lo stesso prezzo per 5-6 volte, mentre il prezzo reale può colpire molto più volte.
Quindi può essere interpretato nella direzione dell'esistenza di livelli.
Nelle quotazioni reali delle valute c'è una dipendenza (non molto grande, ma c'è) dai livelli di prezzo. L'analisi dei dati è stata avviata, ma tradizionalmente per il settore ci siamo affrettati a fare esperimenti.
ZY. in generale, in qualsiasi prezzo c'è anche, ma ancora più debole, indotto da valute
Possiamo vedere il codice che genera il grafico?
La sperimentazione è il criterio della verità...
.
sono tutte collegate. Le valute colpiscono e tutti i derivati, i titoli, le azioni ripetono il movimento in un modo o nell'altro. Le valute sono più forti e influenzano tutti direttamente, mentre l'effetto inverso è quello dell'aggregato totale.
In senso molto figurato: EURUSD raggiunge un livello, un trader vede un canale debole su AAPL e cerca di fare qualcosa. Quindi ha un vantaggio - non legato all'attività di Apple, un cambiamento significativo nella domanda/offerta del titolo e nel sentiment degli investitori. È fuori, è fuori, è fuori.
Sono d'accordo.