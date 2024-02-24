L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3121

Valeriy Yastremskiy #:

No, certo che no, desiderando un tono più gentile nella comunicazione.

Oltre a fare la media della fila c'è molto altro da scegliere di non regolare, ma questo è un altro argomento.

Non hai pensato al fatto che sto cercando di aiutare.

P.Z..

Ai perduti e ai bisognosi?

Io scrivo, voi siete persi, e poi come volete.

Oggi uno straniero mi ha inviato uno screenshot:

Qualcuno sa come le tecniche bot nella scheda bot cambiano il link nella pagina iniziale? ) A quanto pare si tratta di una sorta di vulnerabilità.

A quanto pare non si tratta di una decompilazione, perché la funzione di commento visualizza le mie informazioni, ma il link è stato cambiato in uno sinistro. E l'anno è il 2020.

l bot è gratuito e distribuito liberamente, non è vincolato al mercato.

 
Maxim Dmitrievsky funzione di commento visualizza le mie informazioni, ma il link è stato cambiato in un altro a sinistra.

l bot è gratuito e distribuito liberamente, non è vincolato al mercato.


Cosa intendi con "lo cambiano nei file exe"? :O
Andrey Dik #:

Cosa intendi per "nei file exe"? :O

bot ben compilato, ciao )

 
Maxim Dmitrievsky #:

bot ben compilato, ciao )

Ciao)))

Quindi hai compilato il codice, ma il copyright è lucido?

Oppure c'era un exe e ad un certo punto il copyright a sinistra è diventato visibile?

Andrey Dik #:

ciao))

Quindi, si è compilato il codice, ma il copyright è scadente?

Oppure c'era un file exe e da un certo punto in poi ha iniziato a comparire il copywrite a sinistra?

Originariamente il copyright era mio. Non conoscevo nemmeno il mio indirizzo email, quindi potrei averlo inserito per sbaglio :)

 
Maxim Dmitrievsky #:

In origine il copyright era mio. Non conoscevo nemmeno l'imaille, quindi potrei averlo inserito per sbaglio :)

molto strano.
 
Maxim Dmitrievsky #:

In origine il copyright era mio. Non conoscevo nemmeno l'imaille, quindi potrei averlo inserito per sbaglio :)

Ci sono programmi che cercano il testo nei file exe, che può essere cambiato con un altro testo della stessa lunghezza. Venivano usati per russificare i programmi.

 
Maxim Dmitrievsky #:

bot ben compilato, ciao )

Se si è fortunati, di solito è all'inizio. Si apre l'exe con il blocco note, si cerca il sapone e lo si cambia senza spostare ulteriormente il testo.

 
Lorarica #:

Il punto non è il thermos (fisica da seconda elementare), ma le idee sbagliate.

Cos'altro avete nel vostro arsenale?

A parte le medie scivolose?

P.Z.

Questo è il punto.

Allentare completamente il mio punto di assemblaggio. Possiamo filtrare, approssimare, estrapolare. Ci sono altre opzioni?

