L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3120
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Grazie!
Cosa c'entra questo con l'"importanza" dei predittori" che otteniamo come RISULTATO dei calcoli?
È una parte del calcolo dell'importanza.
In questo caso, mostriamo fasci di due segni, il peso maggiore è il rapporto di due medie mobili con periodo 74 e 137 per la previsione Close[i+1]-Close[i]
Ho un'idea brillante.
Prendiamo due medie scivolose, una chiamata orso e una chiamata toro.
Rendiamo l'orso blu e il toro marrone.
Per non confonderle, facciamo correre questo mercato su e giù fino a ottenere risultati favolosi.
Polina.Zlotova.
Utilizzando il tick. E solo il tick dall'analizzatore di transazioni MT5.
Tutti iniziano con questa idea brillante.
a volte tornano indietro
e poi la dimenticano per sempre
tutti iniziano con questa idea brillante
a volte tornano indietro
e la dimenticano per sempre
Dare un assaggio a una ragazza all'inizio.
sarebbe stato molto peggio, un maniaco spaventoso l'avrebbe portata via dal negozio.
Costituente nel calcolo dell'importanza.
In questo caso mostra i fasci di due segni, il peso maggiore è il rapporto di due medie mobili con periodo 74 e 137 per la previsione Close[i+1]-Close[i]
Questo è un esempio meraviglioso.
So per certo che le medie mobili NON hanno potere predittivo per l'incremento del prezzo, cioè per l'obiettivo - incremento del prezzo - le medie mobili sono solo rumore.
Catbust e altri pacchetti hanno calcolato l'importanza e stabilito una relazione tra i due predittori del rumore! Questo è un classico sul significato di importanza nei modelli. È possibile giocare con la rimozione dei predittori e ottenere facilmente l'importanza più alta per un predittore assolutamente non solo inutile, ma dannoso.
Quando ho scritto nel mio primo post che non conosco modelli in cui sia possibile specificare la relazione tra i predittori, intendevo tale relazione come un input da utilizzare per l'adattamento del modello. Il vostro esempio è il risultato, non i dati di input.
So per certo che le medie mobili NON hanno potere predittivo per gli incrementi di prezzo, cioè per i target - incrementi di prezzo - le medie mobili sono solo rumore.
La pensavo allo stesso modo 5 e 10 anni fa....
Ora la vedo in modo diverso, capisco che il caos è una misura della mia mancanza di comprensione e se non capisci qualcosa, non è il caos, sei tu che non capisci....
Se si mette la mosca "così com'è", allora ovviamente non succederà nulla, ma ci sono un miliardo di altre opzioni a cui non si vuole pensare...
ingresso - la media mobile è uno dei segnali principali.
ingresso è una media mobile di uno dei segni principali.
Ho pensato la stessa cosa 5 e 10 anni fa.....
Ora la vedo in modo diverso, mi rendo conto che il caos è una misura della mia mancanza di comprensione e se non capisci qualcosa, non è il caos, sei tu che non capisci....
Se dai la mashka "così com'è", allora ovviamente non succederà nulla, ma ci sono un miliardo di altre opzioni a cui non vuoi pensare....
input - la media mobile è uno dei segnali principali.
input - media mobile di uno dei segni principali
Il punto non è il thermos (fisica da seconda elementare), ma le idee sbagliate.
Cos'altro avete nel vostro arsenale?
A parte le medie scivolose?
P.Z..
È questo il punto.
Il punto non è il thermos (fisica da seconda elementare), ma le idee sbagliate.
Cos'altro avete nel vostro arsenale?
A parte le medie scivolose?
P.Z.
Questo è il punto.
Le derivate di una serie possono essere infinite. Le medie sono le più semplici. E le serie sono una scienza a parte, non comprensibile ai più)))))
Pauline, smettila))))
Le derivate di una serie possono essere infinite. Le medie sono le più semplici. E le serie sono una scienza a parte, incomprensibile per la maggior parte delle persone)))))
Pauline, smettila))))
Questa è un'idea sbagliata.
E più precisamente, un esempio.
Volete lanciare le buche di Arrey.
P.Z.
Non mi interessa, purché si capisca il loro punto di vista.
E cos'è __ Pauline, smettila))))))
È una minaccia? O è solo maleducazione?
È un'idea sbagliata.
E, più in particolare, un esempio.
Volete lanciare delle buche contro Arrey.
P.Z.
Non mi interessa, purché tu ne capisca l'essenza.
E che cos'è __ Paolino piantala)))))
È una minaccia? O è solo maleducazione?
No, naturalmente, un augurio per un tono più gentile nella comunicazione.
A parte la media della fila, c'è molto altro da rilevare che non è regolare, ma questo è un altro argomento.