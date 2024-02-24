L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2860
Gpt copiato? Ho capito bene?
.
Lì è un po' diverso. La risposta non coincide affatto nello stile con i testi sull'argomento ristretto dato (una specifica arte marziale giapponese), ma è abbastanza adatta se si guarda nell'ambito di un argomento più ampio (l'allenamento sportivo). In altre parole, c'è una generalizzazione dei concetti e un loro trasferimento a una cerchia più ampia, che consente una risposta più vaga. È ancora presente una certa imitazione del pensiero, quindi lo considero il passo successivo a Google, anche se non necessariamente un passo avanti in termini di utilità).
La risposta è solo 1 - la migliore secondo l'algoritmo. Cioè, dovrebbe utilizzare solo informazioni verificate, non quelle di internet. E non dovrebbe nemmeno usare wikipedia, che chiunque può modificare. Apparentemente solo libri di testo (ce ne sono diversi), documentazione tecnica ed esempi di codice, per la variante di scrittura del codice.
Il punto a sfavore del fatto che c'è solo una risposta è la mancanza di alternative. È sempre possibile trovare un'altra variante in Google o compilare la migliore per il proprio compito.
Cerca di capire come funziona. Deve prendere informazioni da qualche parte per mostrarvele. Non inventerà la legge di Ohm, vero? La mostrerà semplicemente da un libro di testo. Forse il testo sarà unico e originale.
.
A giudicare dalla conversazione, ho ragione nel pensare che tu pensi che quando chiama GPT inizia a cercare la risposta più plausibile su Internet?
Cerca di capire come funziona. Deve prendere informazioni da qualche parte per mostrarvele.
C'è solo una risposta, quella che l'algoritmo ritiene migliore. Quindi dovrebbe usare solo informazioni verificate, non internet. E non si dovrebbe usare nemmeno wikipedia, che chiunque può modificare. Apparentemente solo libri di testo (ce ne sono diversi), documentazione tecnica ed esempi di codice, per la variante di scrittura del codice.
Il punto a sfavore del fatto che c'è solo una risposta è la mancanza di alternative. È sempre possibile trovare un'altra variante in Google o compilare la migliore per il proprio compito.
Una risposta può contenere un elenco di risposte. Ancora, la risposta può contenere un breve riferimento all'argomento e un link al risultato della ricerca effettuata dallo stesso Google. Nulla impedisce al bot di diventare solo un'interfaccia intelligente per Google. In ogni caso, la flessibilità potenziale è molto più elevata di quella dei motori di ricerca. Non posso dire che questa cosa sarà inequivocabilmente utile, ma la vita degli utenti di smm potrebbe diventare molto più complicata).
Mi piacerebbe molto incontrare una persona che mi dica - grazie a MO ho fatto un sacco di soldi nel trading, e tu sei solo un perdente.... Preferibilmente con uno screenshot del report del broker e un grafico sotto il + 1000%.
Ma finora non ne ho visto nessuno...
Ci crederei se ne vedessi uno, molto probabilmente :)
Primi 30 giorni di test sul mercato reale. La rete neurale apre e chiude le posizioni. +10% al deposito senza leva. 2-3 operazioni al giorno.

Non c'è bisogno di valutare bene o male, mostro quello che ho oggi.
Non c'è bisogno di valutare bene o male, mostro quello che ho oggi.
Non mi fiderei delle informazioni provenienti da internet, ho scritto della documentazione .....
Non credo che l'abbia inventata lui stesso. Molto probabilmente l'ha copiato da qualche parte su Internet. Da github, StackOwerflow o da qualche altra parte. Cioè da un motore di ricerca.
Anche Google avrà difficoltà. Ci sarà una proliferazione di siti con articoli generati dall'intelligenza artificiale. Le offerte di spam stanno già arrivando.... I siti pieni inizieranno a salire, quelli buoni a scendere. E per noi utenti sarà più difficile arrivare a queste pagine.
Gli utenti dovranno inoltre utilizzare mezzi più intelligenti per cercare e filtrare i contenuti. E se saranno collegati a un'ampia gamma di libri di consultazione e di testo, come pensate, sarà un'ottima cosa.
Come risolvere il problema "Troppe richieste in 1 ora. Riprova più tardi" con una vpn residenziale?
Se si utilizza una VPN, perché molti paesi non sono chatgpt aperto, molte persone usano VPN per accedere, se il vostro IP VPN è IP datacenter è facilmente identificabile, in modo da mostrare "Troppe richieste in 1 ora. Riprova più tardi", mentre se si utilizza un IP residenziale, questo verrà ripristinato e potrà essere utilizzato più volte.
mostrami lo screenshot del risultato del clustering prezzi bitcoin periodo di 1 anno
Mi dispiace, ma non ho accesso a risorse esterne come immagini o dati in tempo reale. Tuttavia, posso fornire alcune informazioni sul clustering e su come può essere utilizzato per analizzare i prezzi dei bitcoin.
Il clustering è una tecnica di analisi dei dati che prevede il raggruppamento di un insieme di punti dati in cluster in base alla loro somiglianza. Nel contesto dei prezzi dei bitcoin, il clustering potrebbe essere utilizzato per identificare modelli o tendenze nei dati in un determinato periodo di tempo, come ad esempio un anno. Ad esempio, un algoritmo di clustering potrebbe identificare gruppi di giorni o settimane in cui il prezzo del bitcoin ha mostrato un comportamento simile, come periodi di rapida crescita o declino.
Per eseguire il clustering sui dati di prezzo dei bitcoin, è necessario un set di dati contenente i prezzi giornalieri o orari per un periodo di tempo e un algoritmo di clustering per elaborare i dati. Esistono molti algoritmi di clustering diversi, ognuno con i propri punti di forza e limiti. Gli algoritmi di clustering comunemente utilizzati includono k-means, clustering gerarchico e clustering basato sulla densità.
Una volta che i dati sono stati elaborati dall'algoritmo di clustering, è possibile visualizzare i risultati per aiutare a identificare modelli e tendenze nei dati. Questo può essere fatto attraverso una serie di metodi, come grafici a dispersione, grafici a linee o mappe di calore.
Spero che queste informazioni siano utili! Fatemi sapere se avete altre domande.
I primi 30 giorni di test con il mercato reale. La rete neurale apre e chiude le posizioni. +10% al deposito senza leva. 2-3 operazioni al giorno.
Non c'è bisogno di valutare bene o male, mostro quello che ho oggi.
Non darò valutazioni - dirò solo che non ho un grafico simile :)
Dalla fine di marzo ho un risultato di +10% rispetto al patrimonio medio ponderato nel tempo. Vero, praticamente senza drawdown. Ma non ha nulla a che fare con il MO.
Successo nello sviluppo! Rispetto per la condivisione. Quindi c'è vita su Marte, solo che non stavo gocciolando bene.