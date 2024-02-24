L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2862
Perché non è stato affrontato il problema di come ridurre il sovrallenamento?
Così deciso - il numero di parametri da ottimizzare deve essere minimo - a tal fine è necessario escludere NS dall'algoritmo.
Riguardo alla comprensione. Se non capisco perché alcuni dati dovrebbero influenzare il prezzo e non ci sono informazioni al riguardo nella rete, molto probabilmente nemmeno gli altri partecipanti di Caroline ne sono a conoscenza. Di conseguenza, non sono necessari - nessuno li prende in considerazione nel trading.
Chiediamo a GPT
qualsiasi pasticcio astruso può essere rappresentato da poche righe di codice, non più di 10.
Tuttavia, non ho sbirciato e me lo sono inventato da solo.
Supponiamo di avere un'idea di base che fornisce il 55% di operazioni redditizie, ma in termini finanziari risulta essere circa zero. E volete aumentare il numero di operazioni redditizie: quali sono le vostre azioni?
E se avete trovato dei derivati di cui gli altri tengono conto nel commercio?
E in generale, c'è una tale varietà di chi tiene conto di cosa.... è più difficile per me trovare ciò che non tengono in considerazione. Lei ha preso gli oscillatori come predittori e ha trovato un modello - molte persone li usano - è un modello affidabile fin da subito?
Ecco i passi reali che ho fatto - buttati via. E mi sono seduto a scrivere un Expert Advisor che negozia futures contro spot, come ha scritto prostotrader nella sezione vicina. L'ho finito la settimana scorsa - non posso migliorare nient'altro all'interno di MT5. Nel processo di scrittura e trading sono n ate molte idee. Ora le sto seguendo da vicino. Ma tutto è neutrale rispetto al mercato. Non ho intenzione di tornare al trading direzionale.
Non appena otterrò qualcosa di degno di attenzione, riferirò sicuramente i risultati. Ma al mio ritmo non succederà presto....
Avresti dovuto dire che hai rinunciato al trading direzionale.
Il tuo broker offre EBS su MT5? E per quanto riguarda il CS, non è vietato tenere depositi in dollari? C'è un senso nella leva artificiale, non è vero?
Fi-am, EBS dà.
Io ho soprattutto CS in rubli. Con la leva dopo il forex tutto non è umano - è meglio non usarla.
Non risponderò a tutte le sfumature - ce ne sono davvero molte. C'è una filiale, tutto è descritto in dettaglio.
La soglia di ingresso per la somma è molto più alta rispetto al forex. E questa strategia non è un grande affare: è piuttosto un'alternativa a un deposito bancario + una buona opportunità per acquisire una preziosa esperienza nel trading in borsa. Ma non ci sono drawdown se non si commettono errori :)
Ho un'idea per simulare le azioni dei partecipanti al mercato...
Questa logica non si adatta:
1) Influenza di grandi attori non speculativi. Si tratta principalmente di Stati e organizzazioni intergovernative.
2) L'influenza di notizie inaspettate.
3) Combinazione dei primi punti, quando gli Stati reagiscono in modo inaspettato a notizie inattese.