C'è un'API lì dentro
 
Abbiamo i nostri analoghi di ChatGPT sul forum - nel thread sulla realtà del Graal si sbizzarriscono e postano anche codici).
Aleksey Nikolayev Graal, si divertono e postano anche codici).
Gli ambasciatori hanno uno stipendio serale e lavorano con il cognac.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Perché non è stato affrontato il problema di come ridurre il sovrallenamento?

Così deciso - il numero di parametri da ottimizzare deve essere minimo - a tal fine è necessario escludere NS dall'algoritmo.

Riguardo alla comprensione. Se non capisco perché alcuni dati dovrebbero influenzare il prezzo e non ci sono informazioni al riguardo nella rete, molto probabilmente nemmeno gli altri partecipanti di Caroline ne sono a conoscenza. Di conseguenza, non sono necessari - nessuno li prende in considerazione nel trading.

Maxim Dmitrievsky #:

Chiediamo a GPT


 
Aleksey Nikolayev Graal ).

qualsiasi pasticcio astruso può essere rappresentato da poche righe di codice, non più di 10.

Tuttavia, non ho sbirciato e me lo sono inventato da solo.

 
Andrey Miguzov #:

Per questo motivo - il numero di parametri ottimizzati deve essere minimo - dovremmo escludere NS dall'algoritmo.

Supponiamo di avere un'idea di base che fornisce il 55% di operazioni redditizie, ma in termini finanziari risulta essere circa zero. E volete aumentare il numero di operazioni redditizie: quali sono le vostre azioni?

Andrey Miguzov #:

Sulla comprensione. Se non capisco perché alcuni dati dovrebbero influenzare il prezzo e non ci sono informazioni al riguardo nella rete, molto probabilmente nemmeno gli altri partecipanti di Caroline ne sono a conoscenza. Di conseguenza, non sono necessari - nessuno li prende in considerazione nel trading.

E se avete trovato dei derivati di cui gli altri tengono conto nel commercio?

E in generale, c'è una tale varietà di chi tiene conto di cosa.... è più difficile per me trovare ciò che non tengono in considerazione. Lei ha preso gli oscillatori come predittori e ha trovato un modello - molte persone li usano - è un modello affidabile fin da subito?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Supponiamo che abbiate un'idea di base che vi dà il 55% di affari redditizi, ma in termini finanziari risulta essere circa zero. E che vogliate aumentare il numero di accordi redditizi: quali sono le vostre azioni?

Ecco i passi reali che ho fatto - buttati via. E mi sono seduto a scrivere un Expert Advisor che negozia futures contro spot, come ha scritto prostotrader nella sezione vicina. L'ho finito la settimana scorsa - non posso migliorare nient'altro all'interno di MT5. Nel processo di scrittura e trading sono n ate molte idee. Ora le sto seguendo da vicino. Ma tutto è neutrale rispetto al mercato. Non ho intenzione di tornare al trading direzionale.

Non appena otterrò qualcosa di degno di attenzione, riferirò sicuramente i risultati. Ma al mio ritmo non succederà presto....

 
Andrey Miguzov #:

Ecco i passi reali che ho fatto: l'ho buttato via. E mi sono seduto a scrivere un Expert Advisor che negozia futures contro spot, come ha scritto prostotrader nella sezione vicina. L'ho finito la settimana scorsa - non posso migliorare nient'altro all'interno di MT5. Nel processo di scrittura e trading sono n ate molte idee. Ora mi sto impegnando a fondo per realizzarle. Ma tutto è neutrale rispetto al mercato. Non ho intenzione di tornare al trading diretto.

Non appena otterrò qualcosa di degno di attenzione, riferirò sicuramente i risultati. Ma al mio ritmo non succederà presto....

Avresti dovuto dire che hai rinunciato al trading direzionale.

Il tuo broker offre EBS su MT5? E per quanto riguarda il CS, non è vietato tenere depositi in dollari? C'è un senso nella leva artificiale, non è vero?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Il vostro broker offre EBS su MT5? E che dire del CS, pensavo che vietassero di tenere un deposito in dollari? Il punto è la leva artificiale, non è vero?

Fi-am, EBS dà.



Io ho soprattutto CS in rubli. Con la leva dopo il forex tutto non è umano - è meglio non usarla.

Non risponderò a tutte le sfumature - ce ne sono davvero molte. C'è una filiale, tutto è descritto in dettaglio.

La soglia di ingresso per la somma è molto più alta rispetto al forex. E questa strategia non è un grande affare: è piuttosto un'alternativa a un deposito bancario + una buona opportunità per acquisire una preziosa esperienza nel trading in borsa. Ma non ci sono drawdown se non si commettono errori :)

 
mytarmailS #:
Ho un'idea per simulare le azioni dei partecipanti al mercato...

E se generassimo migliaia di strategie che producono profitti in un periodo di tempo non correlato tra loro.

In questo modo, attraverso le strategie si può ottenere una sorta di visione del mercato da parte della folla.

Per la legge dei grandi numeri, queste statistiche possono essere attendibili....


L'aspetto più interessante è probabilmente il momento in cui la maggior parte delle strategie segnala un'entrata.

Questa logica non si adatta:

1) Influenza di grandi attori non speculativi. Si tratta principalmente di Stati e organizzazioni intergovernative.

2) L'influenza di notizie inaspettate.

3) Combinazione dei primi punti, quando gli Stati reagiscono in modo inaspettato a notizie inattese.

