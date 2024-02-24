L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2859
1.Allo stesso tempo, il più delle volte saltiamo quelle che hanno una struttura complessa, ad esempio anche regole come "Giovedì alle 16 vendi, se la barra giornaliera è in crescita".
Questa non è una struttura complessa: è una coincidenza che non si ripeterà in futuro (P=0,5). Questa è la conclusione a cui sono giunto. Tutte le relazioni non lineari "complesse" senza giustificazione teorica sono una finzione. Si tratta solo di un algoritmo applicato ai dati. Gli operatori di mercato non sono a conoscenza di questa relazione "complessa". Il che significa che questa relazione non ha alcun effetto sul movimento dei prezzi.
Un'altra questione è se esiste una base teorica per "giovedì alle 16:00 vendi se la barra giornaliera è in aumento". Vedi sotto
2. Non è chiaro cosa intendi per "ragioni reali".
Si tratta di un vecchio esempio. Ora non è più così, ma il significato vi sarà chiaro.
Dal punto di vista di una singola entità economica, l'attività principale della Russia può essere caratterizzata come uno scambio di risorse naturali per i benefici della civiltà. In questo caso, l'unità monetaria di base per tale scambio è il dollaro (perché è la valuta mondiale universalmente accettata). In altre parole, i proventi delle risorse naturali sono espressi in dollari. Allo stesso tempo, tutte le attività interne al Paese sono legate al rublo. E, cosa importante, anche tutte le spese del governo nazionale sono in rubli. Per ottenere denaro assicurato per le sue spese, lo Stato sottrae una parte dei profitti alle società di noleggio sotto forma di imposta sul TEM. Quindi, in questa catena c'è uno scambio forzato di dollari per rubli da parte delle società di noleggio. La costrizione è sempre una buona cosa, perché la costrizione significa che c'è una parte pronta a fare offerte sul mercato e quindi a muovere i prezzi.
Come il pagamento di qualsiasi tassa, anche il pagamento del MET è strettamente regolamentato. Per noi sarà importante che la tassa venga pagata una volta al mese, che la tassa del mese precedente venga pagata entro il 25 del mese in corso.
Inoltre, si sa che tutto viene sempre fatto all'ultimo momento. Lo scambio di sterline con rubli per pagare le tasse non è un'eccezione (inoltre, ci sono altri motivi per trattenere le sterline più a lungo). Pertanto, è molto probabile che le società/individui soggetti all'imposta di fine rapporto cambino dollari in rubli nel periodo immediatamente precedente il 25 diogni mese.
Quindi l'idea è quella di shortare dollaro-rublo prima del 25 di ogni mese.
Eventuali calcoli del tasso di interesse teorico possono essere attribuiti anche qui.
3. Ogni strategia ha periodi sfavorevoli che possono essere prolungati, quindi è necessario avere uno zoo di tali strategie, e crearlo manualmente significa essere un genio o vivere molto a lungo. Sono appena entrato in MO dopo aver sviluppato una strategia così geniale, che ha richiesto circa due anni, di cui ho potuto giustificare logicamente ogni starnuto, e quando l'ho messa in funzione mi sono imbattuto in un periodo sfavorevole, che è stato appianato sui dati corretti nel tester.
Tornando al secondo punto, sto cercando di trovare analogie nel comportamento dei predittori binari che continueranno a essere efficaci nel prossimo futuro. A tal fine, voglio identificare predittori specifici. Ammetto che dobbiamo tenere conto della ciclicità delle relazioni tra i predittori, cosa che nessuno dei modelli di automi che conosco fa.
Il punto che sto cercando di fare è che i predittori sono il punto. E quando sono normali, il MO non è più necessario.
Lascio la discussione - è solo che 10 anni fa ho insegnato le mie reti neurali su OpenCL, ci ho speso un sacco di fatica e di tempo, e non ne ho ricavato alcun profitto. Se Dio vuole, ci riuscirete.
Per i GPT RU
Ci registriamo via vpn (io ho usato il tedesco) via mail su open.ai, ci registriamo su onlinesim.
Poi compriamo un numero olandese per 6 rubli, riceviamo sms e inseriamo il codice. Funziona.
Ho provato questo:
"codice python per ottenere il prezzo dei bitcoin da binance".
risposta:
dopo 3-4 richieste è saltato fuori:
Troppe richieste in 1 ora. Riprova più tardi.
:D
non ti lasciano giocare normalmente
Per le IF GPT
Non credo di averla inventata io. Molto probabilmente l'ha copiato da qualche parte su Internet. Da github, StackOwerflow o da qualche altra parte. Ad esempio, da un motore di ricerca.
Anche un motore di ricerca, ma non solo. Ho posto una domanda su un argomento piuttosto ristretto - la risposta era significativa e originale (non sono riuscito a trovare questo testo con Google), ma molto generica, snella e poco informativa.
A quanto pare c'è un'opzione per rendere unico il testo in modo da non trovare le fonti da cui è stato tratto.
Ho ricevuto lo spam che l'AI scriverà per il sito un articolo unico su un determinato argomento. A Google piacciono i testi unici e fanno salire i siti nel motore di ricerca. Io stesso una volta ho usato un sinonimizzatore: si prende un articolo e si sostituiscono alcune parole con dei sinonimi. A volte le sostituzioni non erano in tema e piuttosto strane)))
Non credo che l'abbia inventata lui stesso. Molto probabilmente l'ha copiato da qualche parte su Internet. Da github, StackOwerflow o da qualche altra parte. Insomma, un motore di ricerca.
Google ama i testi unici e fa salire i siti nelle classifiche dei motori di ricerca.
e non solo
A quanto pare c'è un'opzione per rendere unico il testo in modo che non si trovino le fonti da cui è tratto.
Mi viene da pensare che l'intelligenza artificiale scriverà un articolo unico per il sito su un determinato argomento. A Google piacciono i testi unici e fanno salire i siti nel motore di ricerca. Io stesso una volta ho usato un sinonimizzatore: si prende un articolo e si sostituiscono alcune parole con dei sinonimi. A volte le sostituzioni non erano in tema e piuttosto strane)))
In questo caso, però, è un po' diverso. La risposta non coincideva affatto nello stile con i testi sull'argomento ristretto dato (una specifica arte marziale giapponese), ma è abbastanza adatta se si guarda nel quadro di un argomento più ampio (l'allenamento sportivo). In altre parole, c'è una generalizzazione dei concetti e un loro trasferimento a un ambito più ampio, che permette di dare risposte più vaghe. Un certo tipo di pensiero simulato è ancora presente, quindi lo considero il passo successivo a Google, anche se non necessariamente un passo avanti in termini di utilità).
Per non essere smentito. Domanda:
come allenare il maki uchi nel katori shinto ryu?
Risposta:
Il maki uchi è una tecnica del Katori Shinto Ryu, un'arte marziale tradizionale giapponese che si concentra sulla spada. Se si vuole imparare a eseguire il maki uchi, è importante cercare un istruttore qualificato che possa insegnare la forma e la tecnica corretta.
Ecco alcuni passi generali da seguire per iniziare ad allenare il maki uchi nel Katori Shinto Ryu:
Trovare un istruttore qualificato: cercate un dojo (centro di addestramento) di Katori Shinto Ryu nella vostra zona e informatevi sulle lezioni e sugli istruttori. È importante trovare un istruttore che sia stato adeguatamente addestrato e certificato nel Katori Shinto Ryu.
Frequentare regolarmente le lezioni: una volta trovato un istruttore e iscritti alle lezioni, assicuratevi di frequentarle regolarmente per sviluppare le vostre abilità e progredire nell'allenamento.
Pratica a casa: oltre a frequentare le lezioni, cercate di praticare il maki uchi da soli a casa. Questo può aiutare a migliorare la tecnica e a sviluppare la memoria muscolare.
Cercare altre risorse: potrebbero essere disponibili libri, video o altre risorse che possono aiutare a saperne di più sul maki uchi e sulle altre tecniche del Katori Shinto Ryu. Cercate fonti affidabili e assicuratevi di consultare il vostro istruttore prima di provare qualcosa di nuovo.
Ricordate che l'allenamento nelle arti marziali può essere fisicamente impegnativo, quindi assicuratevi di ascoltare il vostro corpo e di fare le pause necessarie. È inoltre importante seguire le indicazioni del proprio istruttore e non tentare mai tecniche per le quali non si è pronti. Con la pratica e la dedizione, si può imparare a eseguire il maki uchi e altre tecniche del Katori Shinto Ryu.