L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2863
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non rientra in questa logica:
1) L'influenza dei grandi attori non speculativi. Questi sono, innanzitutto, gli Stati e le organizzazioni interstatali.
2) L'influenza di notizie inaspettate.
3) Combinazione dei primi punti, quando gli Stati reagiscono in modo inaspettato a notizie inattese.
Si ritiene che i punti 1, 2 e 3 abbiano un'influenza minima sul prezzo, mentre influenzano fortemente le posizioni appena aperte dei partecipanti e non è importante il loro status e la dimensione del portafoglio.
Ecco il delta degli acquirenti/venditori di 9 broker forex (insieme) che trasmettono le posizioni dei loro clienti.
valutare la correlazione...
Da cui concludo che le posizioni dei partecipanti hanno un valore determinante.
E come prevedere le azioni dei partecipanti? Beh, come opzione per modellare il loro trading, ma come modellare il trading? Beh, non possiamo modellare tutti, non conosciamo la strategia di tutti, ma sappiamo per certo che tutte le strategie hanno una caratteristica comune: la curva del capitale che cresce sui dati passati fino ad oggi.
Modellando migliaia di strategie con la crescita del capitale, approssimeremo tutti i partecipanti in base alla legge dei grandi numeri (in teoria).
=====================================================================
Realizzata una prima bozza, attraverso il modello (non è quello che farò, solo una prova)
formazione di circa 200 modelli su diverse aree di crescita, ala 200 compratori di TC, compratori di prezzo superiore e compratori di prezzo inferiore.
========================================================
si può vedere dal grafico - quando molti modelli dicono growth-buy, il prezzo scende, la stessa correlazione è presente come nell'immagine sopra con il forex.
C'è un'opinione secondo cui i punti 1,2,3 hanno un'influenza minima sul prezzo, mentre influenzano fortemente le nuove posizioni aperte dei partecipanti e in pratica non è importante il loro status e la dimensione della borsa.
Ecco il delta degli acquirenti/venditori di 9 broker forex (insieme) che trasmettono le posizioni dei loro clienti.
valutare la correlazione...
Da cui concludo che le posizioni dei partecipanti sono decisive.
E come prevedere le azioni dei partecipanti? Beh, come opzione per modellare il loro trading, ma come modellare il trading? Beh, non possiamo modellare tutti, non conosciamo la strategia di tutti, ma sappiamo per certo che tutte le strategie hanno una caratteristica comune: la curva del capitale, che cresce sui dati passati fino ad oggi.
Modellando migliaia di strategie con crescita del capitale, per la legge dei grandi numeri approssimiamo tutti i partecipanti (in teoria).
tutto ciò che reagisce il più rapidamente possibile al prezzo, per quanto realizzato, è una situazione del momento.
tutto ciò che reagisce il più rapidamente possibile al prezzo, per quanto realizzato, è una situazione del momento.
Non capisco, qual è il punto?
Non capisco, qual è il punto?
È un bene.
Si ritiene che i punti 1,2,3 abbiano un'influenza minima sul prezzo, mentre influenzano fortemente le posizioni appena aperte dei partecipanti e non è importante il loro status e la dimensione della borsa.
Ecco il delta degli acquirenti/venditori di 9 broker forex (insieme) che trasmettono le posizioni dei loro clienti.
valutare la correlazione...
Ripeto il mio messaggio cancellato: molto probabilmente la correlazione riguarda i trader che seguono il prezzo. Cioè, il prezzo è primario e il delta è secondario.
la correlazione è probabilmente dovuta al fatto che i trader seguono il prezzo. Cioè, il prezzo è primario e il delta è secondario.
Oppa....
non mi è sfuggito, tutti i post sono stati cancellati.
Significa qualcosa?
In breve, buona fortuna a coloro che l'hanno letto,
Non vedo l'ora di essere in compagnia di chi ha avuto successo.
È ora di iniziare a riposare, il nuovo anno è alle porte!!!
Perché molto probabilmente?
Alcuni sono contrari al trend, ma la maggior parte crede apparentemente che il trend sia vostro amico.
Nei miei modelli di gioco ho sempre proceduto da due assiomi: (1) è più probabile che il prezzo si muova nella direzione scelta da una minoranza, (2) tra coloro che non indovinano la direzione, una percentuale maggiore di coloro che indovinano cambia opinione rispetto a coloro che indovinano. Il primo assioma parla dell'iniquità del mercato, mentre il secondo assioma parla del comportamento della folla in media. Questi assiomi sembrano troppo ovvi per essere scartati.
Per un modello di mercato completo questi assiomi sono ovviamente assenti, poiché non tengono conto delle notizie e del comportamento delle nazioni.
Perché molto probabilmente?
Non credo che la folla voglia fare trading contro la tendenza. Più il prezzo è basso, più la gente vuole comprare per vendere più caro, e più il prezzo è alto, più la gente vuole vendere. Questa è la base del trading di mercato. Ecco perché è correlato con il prezzo.
Gli Stati muovono il prezzo per altri motivi e possono persino effettuare consapevolmente perdite temporanee per raggiungere altri obiettivi (inflazione, sociali, politici).
Le notizie sono una storia a parte.
Le balene possono divorziare la folla con grandi movimenti.
Le borse, i DC e i loro insider che fanno trapelare informazioni alle balene possono muovere il prezzo dove gli stop dei clienti sono maggiori.
La folla di criceti perde sempre, solo pochi di loro hanno successo.