L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2867
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
GPT non eseguirà nulla. Come potrà testare e confrontare qualcosa? O è ancora possibile costruire qualcosa attraverso la sua api?
Se creano una propria api per i componenti aggiuntivi sull'argomento, forse lo sarà.
Ciao!
Cerco un'idea per creare un'IA nella Bibbia.....
Ciao!
Cerco un'idea per creare un'IA nella Bibbia.....
Antico Testamento o Nuovo Testamento?
Nell'Antico Testamento o nel Nuovo Testamento?
c'è qualcosa qui...
All'inizio, caos senza visione?
Ma Dio ha ordinato...
Certo, si giudicano alcune persone e se ne lodano altre...
ma creare un'IA significa creare Dio....
Chi può creare Dio in forma di software, anche se è una creatura di Dio?
Una creatura è creata da qualcuno. Ma qui intendiamo creata da Dio o da un programmatore.
La creazione di"Grail" o AI o GNN (rete neurale profonda) è la creazione di "Dio" - che potrebbe puntare e guadagnare miliardi di dollari.
Supponiamo che Maxim possa creare un "Dio" in rete? Credo di no. E nemmeno io ci riesco. Ma ci provo e lavoro sodo.
Supponiamo che Maxim possa creare un "Dio" in rete? Credo di no. E nemmeno io ci riesco. Ma ci provo e mi impegno molto.
Non esagerate!
Qualsiasi AI è un database con accesso rapido e combinazione di un gruppo di dati in un'unica cella, cioè generalizzazione (ad esempio, una foglia in un albero).
Anche i sistemi di autoapprendimento sono database, ma invece di un insegnante, modellano l'interazione con l'ambiente di apprendimento e prendono la risposta dell'ambiente come insegnante. E poi si tratta dello stesso database.
Quale dio stai creando? Io sono Brahman
Creare un "dio" per i commercianti... ma tu stesso sei una creatura di Dio.
Hai superato Dio?
Non l'ho ancora fatto. Penso che sia irraggiungibile.