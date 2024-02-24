L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2867

Nuovo commento
 
GPT non eseguirà nulla. Come potrà testare e confrontare qualcosa? O è ancora possibile costruire qualcosa attraverso la sua API?
 
Sì, Gpt3 è il passo successivo nella costruzione di un'IA forte.
Naturalmente, gli addetti ai lavori si rendono conto che si tratta solo di un enorme classificatore privo di intelligenza, ma è in grado di costruire perfettamente il discorso...

Ha gli occhi - reti convoluzionali.
Il parlato è lì - gpt3.
Cosa rimane?
L'udito.
Il movimento.
Il pensiero.

Siamo ancora all'inizio del nostro viaggio, ma la crescita è esponenziale.

 
Aleksey Nikolayev #:
GPT non eseguirà nulla. Come potrà testare e confrontare qualcosa? O è ancora possibile costruire qualcosa attraverso la sua api?

Se creano una propria api per i componenti aggiuntivi sull'argomento, forse lo sarà.

 

Ciao!

Cerco un'idea per creare un'IA nella Bibbia.....

 
Alexander Ivanov #:

Ciao!

Cerco un'idea per creare un'IA nella Bibbia.....

Antico Testamento o Nuovo Testamento?

 
Aleksey Nikolayev #:

Nell'Antico Testamento o nel Nuovo Testamento?

c'è qualcosa qui...

All'inizio, caos senza visione?

Ma Dio ha ordinato...


 

Certo, si giudicano alcune persone e se ne lodano altre...

ma creare un'IA significa creare Dio....

Chi può creare Dio in forma di software, anche se è una creatura di Dio?

Una creatura è creata da qualcuno. Ma qui intendiamo creata da Dio o da un programmatore.


La creazione di"Grail" o AI o GNN (rete neurale profonda) è la creazione di "Dio" - che potrebbe puntare e guadagnare miliardi di dollari.


Supponiamo che Maxim possa creare un "Dio" in rete? Credo di no. E nemmeno io ci riesco. Ma ci provo e lavoro sodo.

[Eliminato]  
Alexander Ivanov "Grail" o AI o GNN (deep neural network) è la creazione di "Dio" - che potrebbe puntare e guadagnare miliardi di dollari.


Supponiamo che Maxim possa creare un "Dio" in rete? Credo di no. E nemmeno io ci riesco. Ma ci provo e mi impegno molto.

Che tipo di Dio stai creando? Brahman.
Per esempio, se non si crea nulla, si ottiene comunque il Brahman. È una vittoria per tutti
 

Non esagerate!
Qualsiasi AI è un database con accesso rapido e combinazione di un gruppo di dati in un'unica cella, cioè generalizzazione (ad esempio, una foglia in un albero).

Anche i sistemi di autoapprendimento sono database, ma invece di un insegnante, modellano l'interazione con l'ambiente di apprendimento e prendono la risposta dell'ambiente come insegnante. E poi si tratta dello stesso database.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Quale dio stai creando? Io sono Brahman
Per esempio, se non si crea nulla, si ottiene comunque Brahman. È una vittoria per tutti.

Creare un "dio" per i commercianti... ma tu stesso sei una creatura di Dio.

Hai superato Dio?

Non l'ho ancora fatto. Penso che sia irraggiungibile.

1...286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874...3399
Nuovo commento