Credo che ci sia un errore di valutazione.
Se ci sono 200.000 operatori sull'eurodollaro ...
Quanti trader devo osservare per capire cosa fanno 200k trader?
Penso che 10k siano sufficienti, sapendo cosa fanno 10k possiamo capire cosa fanno 200k, per la legge dei grandi numeri, provengono dalla stessa distribuzione,
e non importa se questi 10k influenzano il mercato o meno, se li portano sul mercato o meno, la cosa principale è quello che pensano del mercato, perché tutti leggono gli stessi libri, disegnano le stesse linee di tendenza, indicatori, notizie, ecc....
È come con un nuovo vaccino, non è necessario vaccinare l'intero pianeta per verificare gli effetti collaterali, è sufficiente un campione rappresentativo di decine di migliaia di soggetti.
Abbiamo
9 DC, ognuno con migliaia di clienti, 9 DC * migliaia non sono sufficienti?
Funzionerà, ma solo se il campione non è distorto. E come diciamo io e Maxim, qualsiasi informazione proveniente dai DC deve essere presa in considerazione in modo critico.
Cercherò di descrivere in dettaglio ciò che percepisco come delta nelle mie speculazioni.
1) Il delta dovrebbe essere considerato solo per tutte le operazioni effettuate sul mercato. È sbagliato e impossibile conteggiarlo in base alle intenzioni (ad esempio da parte dei limitatori).
2) Formalmente, tale delta è sempre uguale a zero, perché ci sono esattamente due parti con lo stesso volume in ogni transazione.
3) Ma si suppone che i partecipanti al mercato siano divisi in due parti disuguali (rispetto agli organizzatori del mercato). Chiamiamoli speculatori e MM (market maker). Ognuno di loro ha il proprio delta, che in totale è uguale a zero. Non importa quale di questi due delta considerare, poiché differiscono solo per il segno. Che sia il delta degli speculatori.
4) A causa della presunta collusione tra MM e il market maker, è più probabile che il prezzo si muova contro questo delta a favore di MM.
Quale sia la relazione tra questo mio delta e quello tracciato da DC non mi è del tutto chiaro. Si può ipotizzare che non ce ne sia praticamente nessuna e che loro traccino qualcosa in base al prezzo per scopi pubblicitari. Non c'è alcun rischio per loro, poiché non fornisce alcuna informazione aggiuntiva.
Ma, molto probabilmente, la realtà è molto più complicata di qualsiasi ipotesi che possiamo fare su questo argomento.
di rifare tutto da capo ora? Questo è un forum......
Non preoccuparti, l'ho già fatto.
1) Il delta è la differenza tra l'acquisto e la vendita dal grafico sul sito, tutto qui! Non ho inserito nient'altro in questo concetto.
Se si inventa un altro delta e altri dati, ovviamente il primo non sarà compatibile con il secondo.
Non sostituite il mio delta con un vostro "mitico" delta, questo porta ad errori... alla violazione della legge di identità.
2) Ragionando ancora sul vostro "mitico delta e le sue proprietà" che è uguale a zero e può essere contato ad esempio per limiti, anche se con il mio delta è chiaro come viene contato e cosa viene contato.... otteniamo un ragionamento sbagliato in conseguenza della violazione della legge di identità.
3) Ancora un ragionamento sul "mitico delta" in conseguenza della violazione della legge...
4) Beh, credo...
Quale sia il legame tra questo mio delta e quello tracciato dalla DC non mi è del tutto chiaro.
Perché dovresti inventare il "tuo" delta e cercare un collegamento con il delta che è coinvolto nella conversazione?
Ehhh, mi sto stancando di questa conversazione...
Mi sto stancando di questa conversazione.
e quasi nessuno sosterrà questa conversazione.
È stato così in passato e lo sarà ancora.
Dobbiamo superare questa situazione.
E perché inventarsi il "proprio" delta e cercare un collegamento con il delta che è coinvolto nella conversazione?
IMHO, il delta del centro di intermediazione è privo di significato, in quanto non fornisce alcun dato. Indipendentemente dal modo in cui è costruito, non è un indicatore anticipatore del prezzo.
Il mio delta astratto e la reazione del prezzo ad esso è, in effetti, la rappresentazione più semplice (per me stesso) del risultato del lavoro del MM. Il tema del MM è molto importante, complesso e molto poco pubblico. In parte può essere giudicato per analogia con il modo in cui è organizzato nelle criptovalute (dove le informazioni trapelano molto di più). Ricordo anche che qualcosa di interessante è emerso quando c'è stato un procedimento sulla collusione nel forex (forex reale, non il nostro retail).
Non insisto sulla mia assoluta giustezza e sul proseguimento della conversazione.
Penso che ci fermeremo qui
In un thread vicino, una ragazza ha organizzato una sessione di comunicazione con un Oracolo elettronico. La mente collettiva ha suggerito di alimentarlo con tutti i tacchini e i consulenti liberamente disponibili di Metaquotes.
In teoria dovrebbe risultare qualcosa di simile a un database intellettuale su di loro. Selezionandoli in base a determinati parametri, formarli in qualcosa di simile a gruppi e, in base al comportamento collettivo di tali gruppi, insegnare ad AMO a fare trading.
Sì. Ho letto la tua idea e coincidenza)))))