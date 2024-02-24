L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1872

Maxim Dmitrievsky:

Si può anche andare linea per linea e cercare il difetto. Ci sono a volte grandi lacune nelle transizioni dell'orologio, chiaramente le ore non sono dello stesso giorno, spostate

può essere a causa delle vacanze o delle sessioni aperte in orari diversi (vacanze o altro)

Fare un corridoio e ricostruire quando esce il bordo opposto o aspettare e poi ricostruire. Spostamento dovuto alle condizioni poi ritorna al posto, giusto? Se lo fa, dovresti controllarlo, se non lo fa, hai qualcosa di sbagliato.

 
Maxim Dmitrievsky:

Bene, ho quasi ripulito l'intero framework, ora ho qualche grails su cui lavorare.

Sto cercando di automatizzare il più possibile. Per esempio, ho l'idea di sparare regole di trading in un'altra funzione mql, per ogni cluster.

per esempio, quali strategie usereste per ogni cluster?


come le condizioni... se qualche prezzo è più alto/basso di qualcosa (media o deviazione), allora fai questo o quello, a seconda del cluster previsto

solo la 2a ora, cioè la parte destra del grafico è coinvolta nel trading

è possibile generare l'intero codice mql del bot

Cluster0 è più statico, sia in termini di outlier che di media.
Altri cluster sono sbilanciati da una parte o dall'altra, anche la media non è stabile.
Questo è ciò da cui dovremmo partire. Costruire un modello statistico su Cluster0.


Valeriy Yastremskiy:

Fare il corridoio e ricostruire quando esce il bordo opposto, o aspettare e poi ricostruire. Il cambiamento delle condizioni ritorna poi al suo posto? Se lo fa, devi guardarlo, se non lo fa, c'è qualcosa che non va.

sembra essere il cambio dell'ora legale/invernale... ma non è certo...

 

Renat Akhtyamov:
e gli amici ti amano ;))

)))

Comunque, ho localizzato il problema... è nei salti di dati, che sono tirati attraverso l'api. Sono passato a un altro dtz - ci sono guasti in un altro posto. Da qualche parte c'è uno spostamento, in luoghi casuali.

Dobbiamo sistemare la logica per questo.

 
C'è qualcuno in rete, come si fa a bilanciare il numero di epoche, la dimensione delle battaglie e il tasso di laning?
 
Rorschach:
C'è qualcuno in rete, come si fa a bilanciare il numero di epoche, la dimensione della battuta e il tasso di laning?
Non ho fatto NS per molto tempo. Prova la forza bruta per trovare l'opzione migliore. V. Perervenko ha un articolo sulla selezione degli iperparametri. Questi sono loro.
