L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1872
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Si può anche andare linea per linea e cercare il difetto. Ci sono a volte grandi lacune nelle transizioni dell'orologio, chiaramente le ore non sono dello stesso giorno, spostate
può essere a causa delle vacanze o delle sessioni aperte in orari diversi (vacanze o altro)
Fare un corridoio e ricostruire quando esce il bordo opposto o aspettare e poi ricostruire. Spostamento dovuto alle condizioni poi ritorna al posto, giusto? Se lo fa, dovresti controllarlo, se non lo fa, hai qualcosa di sbagliato.
Bene, ho quasi ripulito l'intero framework, ora ho qualche grails su cui lavorare.
Sto cercando di automatizzare il più possibile. Per esempio, ho l'idea di sparare regole di trading in un'altra funzione mql, per ogni cluster.
per esempio, quali strategie usereste per ogni cluster?
come le condizioni... se qualche prezzo è più alto/basso di qualcosa (media o deviazione), allora fai questo o quello, a seconda del cluster previsto
solo la 2a ora, cioè la parte destra del grafico è coinvolta nel trading
è possibile generare l'intero codice mql del bot
Cluster0 è più statico, sia in termini di outlier che di media.
Altri cluster sono sbilanciati da una parte o dall'altra, anche la media non è stabile.
Questo è ciò da cui dovremmo partire. Costruire un modello statistico su Cluster0.
Fare il corridoio e ricostruire quando esce il bordo opposto, o aspettare e poi ricostruire. Il cambiamento delle condizioni ritorna poi al suo posto? Se lo fa, devi guardarlo, se non lo fa, c'è qualcosa che non va.
sembra essere il cambio dell'ora legale/invernale... ma non è certo...
ahahahaha ))
c'è un nuovo sposo )
mamkogeb latente ))))
dovresti almeno salutare prima ahahahah.... patetico...
ahahahaha ))
c'è un nuovo sposo )
mamkogeb latente ))))
dovresti almeno salutare prima ahahahah.... patetico...
e gli amici ti amano ;))
)))
ahahahaha ))
c'è un nuovo sposo )
mamkogeb latente ))))
dovresti almeno salutare prima ahahahah.... patetico...
sembra un mago dal modo in cui comunica
Comunque, ho localizzato il problema... è nei salti di dati, che sono tirati attraverso l'api. Sono passato a un altro dtz - ci sono guasti in un altro posto. Da qualche parte c'è uno spostamento, in luoghi casuali.
Dobbiamo sistemare la logica per questo.
C'è qualcuno in rete, come si fa a bilanciare il numero di epoche, la dimensione della battuta e il tasso di laning?