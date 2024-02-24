L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1871
Ecco la domanda: devo fare la media dei segnali su tutte le barre o controllare le condizioni per ogni barra. La seconda è più problematica, ma la qualità dei segnali può essere migliorata.
È più difficile fare una media fino a un certo limite, e controllare le condizioni se il limite viene superato. Io userei la larghezza e l'angolo. L'angolo massimo della tendenza ritorna rapidamente, rischia)))).
e non è detto che contare per ogni barra migliori la qualità del segnale... Poi farei la media delle condizioni rispetto a / per ogni tick.
Max, se la previsione è entro le barre delle prossime due ore, è il BO. Immaginate come saranno le loro facce quando saranno in MO negativo :-) WAHAHAHAHAHAHAHAHA. Mi piacerebbe vedere le loro facce. Cosa volevano gli organizzatori quando hanno a disposizione la tecnologia moderna? Altrimenti si può lavorare con posizioni semplici, ma nei casi prima che il segno della barra prevista cambi. Questo può essere abbastanza frequente nel dato TS, ma qui il prezzo di una posizione aperta e l'inversione saranno importanti. Qui dovresti capire che se il mercato ti dà un buon prezzo, dovresti entrare, ma se non ti sta dando una buona previsione, è meglio saltare questa previsione e orientarsi verso il prossimo.... Comunque, è così, se ho capito bene gli ultimi periodi delle vostre discussioni. IMHO naturalmente!!!!
Limiti e FxSaber))))
Fai qualcosa, almeno su un cluster, almeno una regola, basta con i testi, nessuno qui può consigliarti sul tuo progetto. Se funziona, bisogna fare qualcosa che funziona, e poi si può pensare ai raffinatori.
Non ho idea di cosa fare con questo.
come l'hai ridotto di ore?
da dove hai preso le quotazioni, non dal pacchetto mt5?
e come hai diradato le ore
Ho un salto o uno spostamento di tempo da qualche parte.cioè alcuni orologi sembrano essere fuori sequenza per certi intervalli. Ho già controllato tutto il codice, non ci sono errori
Devo correggere questo per logica, se non è nel posto previsto, allora aspetta così tanto, se no, allora salta.
l'intervallo di tempo non sembra corrispondere al reale uno e mezzo due intervalli o più)
Non saranno sempre attivati, il che sarebbe anche un salto. Quindi è la stessa cosa...
Saltare un'opzione redditizia non è sbagliato.
l'intervallo di tempo non sembra corrispondere a quello reale da uno e mezzo a due intervalli o più)
Potrebbe essere necessario andare linea per linea e controllare cosa c'è di sbagliato. Gli intervalli di tempo alla transizione sono a volte grandi, chiaramente le ore non sono spostate di un giorno
può essere dovuto alle vacanze o alle sessioni aperte in orari diversi (vacanze o altro)
-- da dove hai preso le quotazioni, non attraverso il pacchetto mt5?
-- e come hai diradato le ore
-- Ho scritto uno script su mt4, scrive solo le virgolette quando la candela si chiude, lo leggo con una "R" e faccio quello che voglio
-- Ho scritto una funzione per convertire il tempo in ore, ed è già chiaro cosa c'è dopo
Video impressionante, e lo stesso vale per l'uomo.
Questo è un video fantastico, e lo è anche l'uomo.
provare 5-6 orologi in 2-3 anni, ci saranno delle interruzioni nelle curve? transizioni brusche
come questa merda.
Non lo so, ho cancellato quello script il giorno stesso)Logicamente non dovrebbe essere così