L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1873
Qualcuno lavora con le reti, come si fa a regolare il rapporto tra epoche, dimensioni e lunghezze di battuta?
Esattamente come il periodo per lo stocastico e con lo stesso risultato.
Che domanda interessante che hai fatto! Guarda come faccio io. Vi ricordo che l'ottimizzatore di Reshetov ha implementato il metodo dei vettori di riferimento che definisce la direzione del vettore verso l'iperpiano che divide due classi. E come sapete questo metodo è il più laborioso, non è il metodo della discesa del gradiente per la ricerca della propagazione dell'errore inverso. È un po' diverso, è più probabile cercare un piano perpendicolare tra due segni diversi e prendere in considerazione la distanza massima da due classi che questo piano dovrebbe essere perpendicolare a entrambe. In generale, c'è una tale confusione su ogni vettore. Capite che quando il prossimo vettore cambia, il piano precedente viene spostato e durante un'epoca c'è una tale ricerca di tutti i piani, dividendo le diverse classi vicine, che è un incubo. Così ho il numero di epoche che cambia dinamicamente. Non è un'epoca così grande. E la logica del cambiamento dipende dal numero di ingressi applicati al polinomio. Con ogni nuovo input la ricerca aumenta geometricamente. Di conseguenza, con 11 ingressi ho circa 800 epoche, con 5 vorrei scrivere circa 3000 ma qui ci arrivo. Non ho scaricato java per molto tempo, e alla luce dei recenti eventi, quando sono stato francamente fottuto perché non sapevo cosa fosse RSME e ho visto quelli che lo coprono, sì mytarmailS sì ???? Non sono uno stronzo. Dovresti sapere cosa faccio per vivere per fare questo tipo di accusa :-) Sto solo scherzando, ecco quanto sono gentile quando :-)))))))))))))))))))!!!!!!!!!
Quindi ecco i dati esatti <7=1600 epoche, >=12 epoche 30 sarebbero. Mi rendo conto che sto perdendo ferocemente la capacità in questo momento, ma il tallone d'achille del metodo. Avete bisogno non solo del numero di core, ma anche della loro frequenza. Non è adeguato rispetto ad altri metodi. Proprio non lo capisco.... Trovare un metodo facile per un computer significa limitarsi deliberatamente al minimo... Esclusivamente IMHO!!!!! E i dati che ho citato sono per 32 core con frequenza massima ..... Lo sto affittando qui per l'occasione a Mayle. Altamente raccomandato.... Roba pratica, non pubblicità puramente affascinata :-)
E sì, mytarmails, non ti ho citato in questo post per niente, perché ho risolto la valutazione che hai suggerito e l'ho trovata estremamente interessante. Mi sono chiesto quale sarebbe questa stima dei modelli che ho ricevuto, a condizione che non la usi nel processo di ottimizzazione, ma che veda solo quello che è. C'è la sensazione che il modello migliore sia quello che ha mostrato lo stesso risultato di ottimizzazione (secondo le condizioni di allenamento) ma ha avuto il peggior punteggio RMSE. Cosa ne pensate? Capire o ripetere???? Qui non c'è un pi... Idem, è da molto tempo che volevo dirtelo. Non ne ho avuto la possibilità, eccolo qui :-)))))))
Non riesco a prendere il bug con le virgolette mancanti )
Diciamo che c'è un dateframe con indici di dateframe, pentametri. È raggruppato per 2 ore. La seconda ora segue la prima ora, poi la seconda ora del giorno successivo segue la prima ora del giorno successivo.
Dovete determinare in un ciclo dove c'è stato un salto in 5 minuti o in un'ora intera, e abbandonare un paio d'ore se c'è un salto in almeno uno di essi. Come dropna o fillna (per i valori più vicini). Ma non c'è nessuna NA
Penso che sia necessario rappresentare l'informazione ML sotto forma di candele per un timeframe più ampio, per esempio un'ora può essere rappresentata da 5 minuti dall'apertura dell'ora fino alla sua chiusura e prevedere l'ora successiva e penso che non sarà peggiore o addirittura migliore che trattare con i cluster, ma è solo un'ipotesi.
Mi sembra che il profitto non sia affatto nei cluster, ma nella rappresentazione dell'informazione, ho il sospetto che l'informazione dovrebbe essere rappresentata dal MO sotto forma di candele di un TF più grande, quelle per esempio un'ora dovrebbe essere rappresentata da 5 minuti dall'ora di apertura alla sua chiusura, e per prevedere l'ora successiva, e penso che non sarà peggiore o addirittura migliore che trattare con i cluster, ma è così, solo un'ipotesi.
No, è solo che non mi piace quando la gente mi tira la cacca addosso ....
chi vuole esercitarsi? Prima entrata in classifica, terza uscita in classifica. 2 e 4 sono tabelle di prova. Qualche chiarimento, 1 incremento grafico, 3 segnali grafici per comprare qualche sistema "classico". A proposito, domanda per l'inchiesta, è ns in grado di emulare ligic e con indicatori di memoria, qualcosa come zigzag e indicatore massimo/minimo?
c'è un separatore di virgole