Ildottor Trader:

È nello script R, che ho mostrato a Michael un centinaio di pagine fa. L'algoritmo genetico prova i parametri per elmnn (funzione di attivazione, grano gpsh, numero di neuroni nascosti). La funzione di fitness per la genetica allena un comitato di modelli elmnn utilizzando questi parametri, valutati tramite kfold, ecc.

Ho scritto io stesso questo script, quando sono stato ispirato dal tuo articolo su elmnn e l'ottimizzazione bayesiana. Ma fatto genetica invece di baes, funziona molto più veloce per me, e fatto comitato stima al mio gusto.

Capito. Non hai scritto di questo prima o me lo sono perso...

Buona fortuna

 
Ildottor Trader:

La funzione di fitness per la genetica allena un comitato di modelli elmnn utilizzando questi parametri, valutati attraverso kfold, ecc.

Puoi elaborare l'allenamento attraverso la funzione fitness? I miei predittori possono essere adatti a questo tipo di NS? Come provare se possono?

 
Roffild:

In quale periodo di tempo scarichi i dati?

Ho un gap di 2 anni e una differenza di dati di 15 secondi. Predittori: 30 naturali e più di 1000 generati nel formato "(doppio)(val1 < val2)".

All'inizio ho anche pensato che il numero di predittori doveva essere ridotto, ma la pratica ha dimostrato che più è meglio.

Naturalmente, 1000 predittori in 2 anni danno circa 3GB di volume. Usare R per questi volumi non è serio.

Mi chiedo perché?

Python ha superato R nel datamining perché ci sono Cython e Jython collegati a progetti come TensorFlow, Spark, MXNet...

Python non ha scavalcato nessuno. Avete visto chi si è unito al consorzio R? Non ricominciare un'assurda discussione su quale lingua sia migliore. Inoltre, ora possiamo facilmente usare entrambi allo stesso tempo. La parte su Cython e Jython è divertente.

Buona fortuna

 

Chiunque può far parte del consorzio, ma questo non significa un sostegno completo.

RStudio, a differenza di Anaconda, non può gestire correttamente i grafici: scala, coordinate, ecc.

È https://jupyter.org/ che è ora lo standard per il server computing.

Aleksey Vyazmikin:

Puoi elaborare l'addestramento attraverso la funzione di fitness? I miei predittori possono essere adatti a questo tipo di NS? Come provare se possono?

In parole povere, c'è una funzione che ha dei parametri - impostazioni neuronka. La funzione addestra la rete neurale secondo questi parametri e valuta il risultato. E l'ottimizzatore genetico seleziona tutti questi parametri della funzione per ottenere un punteggio più alto, cioè chiama questa funzione con diversi parametri migliaia di volte cercando di trovare un'impostazione migliore. Questo è simile alla genetica nell'ottimizzatore di mt5.

Puoi provare, ho un codice R di esempio nel mio blog, ma devi aggiungere la valutazione e il vaglio dei predittori lì, il neurone stesso non lo farà. E senza la potatura dei predittori molto probabilmente si otterrà un overrun e un cattivo risultato.

 
Ildottor Trader:

In parole povere, c'è una funzione che ha dei parametri - impostazioni neuronka. La funzione addestra la rete neurale secondo questi parametri, e valuta il risultato. L'ottimizzatore genetico seleziona tutti questi parametri della funzione per ottenere un punteggio più alto, cioè chiama questa funzione con diversi parametri, migliaia di volte, cercando di trovare un'impostazione migliore. Questo è simile alla genetica nell'ottimizzatore di mt5.

Puoi provare, ho un codice R di esempio nel mio blog, ma devi aggiungere la valutazione e il vaglio dei predittori lì, il neurone stesso non lo farà. E senza vagliare i predittori molto probabilmente ci sarà un overfit e un cattivo risultato.

Sì, lo metterò in coda - volevo prima testarlo.

Ma una domanda: perché i predittori non possono essere setacciati nell'ottimizzatore?

 
Roffild:

Chiunque può far parte del consorzio, ma questo non significa un sostegno completo.

RStudio, a differenza di Anaconda, non sa come gestire correttamente i grafici: scala, coordinate, ecc.

È https://jupyter.org/ che è ora lo standard per il calcolo lato server.

Finanziare lo sviluppo, l'implementazione nei loro prodotti non è un supporto completo?

Stai costruendo male la tua frase. Scrivi così: "Non so come lavorare correttamente con i grafici in Rstudio, non ho imparato".

Il resto è senza commento, molto ingenuo.

E smettiamola con questa discussione. Scrivere specificamente sul MO. Lei ha esperienza, anche se non ci sono risultati positivi, ma arriverà con il tempo. Raccontaci di loro, condividi le tue esperienze. Sarà molto più utile di qualche discorso ozioso sui vantaggi di una lingua rispetto all'altra.

Buona fortuna

 
Vladimir Perervenko:

Non stai facendo la frase giusta. Scrivi così: "Non so come lavorare correttamente con i grafici in Rstudio, non ho imparato.

E non ci sono grafici in R stesso. Dio solo sa cosa attraverso i pacchetti grafici.

 

Filtro_02 2016 arr_Buy

La classe "1" supera addirittura lo "0" in numero, quindi ci sono meno falsi ingressi rispetto a prima. Prova questo albero nell'EA per favore? Sono curioso di sapere cosa mostrerà il grafico dei profitti.


y_pred
y_true01
0
30715
18216
1
72076
81753
 
Aleksey Vyazmikin:

Tuttavia, la domanda è: perché i predittori non possono essere sovrascritti nell'ottimizzatore?

Può

