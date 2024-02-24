L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1879
1) perché prevede sia l'ora corrente (passato) che la prossima ora (futuro)
il che non è buono perché conosciamo già metà delle previsioni
2) tre grappoli sono troppo grezzi, troppo generici...
come si può vedere dall'immagine, è un cluster di acquisto, perché il movimento generale è stato verso l'alto, ma era alla prima ora, e stiamo scambiando la seconda
quindi la seconda ora viene scambiata come acquisto, ma in realtà è una vendita.
E quando prevediamo l'ammasso di suto della prossima ora senza 0,5 :)
Non è un fatto. Forse ci sono alcuni modelli di vendita di coaster in cluster di acquisto che NS dovrebbe rilevare... Ecco di cosa si tratta. Lo trovate?
Non è un fatto. Forse c'è un modello nel cluster di acquisto nel sell coaster che il NS dovrebbe rilevare... Ecco di cosa si tratta. Lo trovate?
No, non lo so.
No, non lo so.
Qualcuno ha visto una rete neurale funzionante sul forex? In modo che funzioni secondo un algoritmo conosciuto e che si possano vedere i risultati del trading reale? Forse qualcuno lo sta già usando? Non metto in dubbio l'efficienza delle reti neurali. Vorrei confrontare i risultati.
Per esempio, non faccio trading sul forex, ma sul mercato reale. Cosa c'è dopo? Qualche suggerimento per l'intervento?
Probabilmente è impossibile spiegare di più su ns, almeno io non l'ho incontrato.
E l'articolo
In breve, lo farò).
Non andare troppo lontano, non andare troppo in alto))))
Qualcuno ha visto una rete neurale funzionante sul forex? In modo che funzioni secondo un algoritmo conosciuto e che si possano vedere i risultati del trading reale? Forse qualcuno lo sta già usando? Non metto in dubbio l'efficienza delle reti neurali. Vorrei confrontare i risultati.
l'uomo ha chiesto una rete neurale forex funzionante, ho dato un link al mio progetto che è "una rete neurale forex funzionante",
qual è il problema?
perché hai cancellato il mio post?
l'uomo ha chiesto una rete neurale forex funzionante, ho dato un link al mio progetto che è "rete neurale forex funzionante",
qual è il problema?
per esempio: "le nostre regole vietano..."
per sapere
Se si normalizza la 2a alla 0a barra, non sarà 0,5.
Lì c'è un cambiamento lineare, cioè le curve giacciono su 1 linea. Quindi la correlazione tra gli orologi tende a uno. Controlla... usa il tuo cervello.
3 non è abbastanza - fai 500 :) giustifica il perché