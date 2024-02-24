L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1874
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
c'è un separatore di virgole
primo centinaio
secondo centinaio.
Non vedo nulla di anormale.
ha fatto un taglio come questo da ore 5 a ore 6
primo centinaio
secondo centinaio.
Non vedo nulla di anormale.
Ho fatto un taglio come questo dalle 17:00 alle 18:00.
ma guarda subito le curve a ore 2.
Ho un'asimmetria tra le ore.
o ci sono 24 valori in ciascuno?
ma guarda le curve in due ore in una volta sola.
Ho un'asimmetria tra le ore.o ci sono 24 valori ciascuno?
Proprio così! 24 valori in ogni...
12 segni da 5 minuti della 5a ora e 12 segni da 5 minuti della 6a ora fanno insieme una fila di 24 segni.
è così! 24 valori in ogni...
12 5minuti della 5a ora e 12 5minuti della 6a ora insieme fanno una fila di 24 valori.
Disegnate tutte insieme, c'è un'asimmetria da qualche parte alla fine, credo.
Cosa sono cento alla volta? Disegnare tutto in una volta, c'è una sbavatura da qualche parte alla fine, credo.
perché ci sono troppe linee, non si vede niente...
Ecco tutto.
-----------------------
Hai fatto un casino quando hai creato il set di dati per i cluster.
perché ci sono troppe linee, non si vede niente...
qui è tutto in una volta.
-----------------------
Qualcosa che hai sbagliato quando hai creato il set di dati per i cluster.
Capito... grazie.
P.S. il numero di ore nel set di dati è diverso
orologio a 5 ore: 139
6 ore: 140
Manca un'ora o un'ora di troppo.
Non so perché ce l'hai dritto, probabilmente il pacchetto stesso sta facendo qualcosa
soluzione: reindicizzare il dataframe a 5 minuti, aggiungere NaN al posto delle barre mancanti. Fare fillNa sui valori più vicini. Infine %)
Capito... grazie.
Anch'io ho un numero diverso di ore 5 e 6, ma tutto funziona bene, più o meno.
Vettore con ore
codice - se sono le 5 allora prendete l'indice da quel posto e aggiungete 24 ore, prendete le due ore complete, e date in output il risultato
otteniamo
tutto funziona correttamente, non so cosa c'è che non va.
Ho anche un numero diverso di ore 5 e 6, ma funziona bene.
vettore con hrs ore
codice - se sono le 5, allora prendiamo l'indice da questo posto e aggiungiamo 24 ore, che richiedono due ore piene, e diamo il risultato
otteniamo
Tutto funziona correttamente, non so cosa ci sia di sbagliato.
perché dividete i due per la lunghezza del dataframe nel ciclo? ) Non capisco gli scarabocchi di R, purtroppo.Se il numero di ore è diverso (e può essere diverso a causa di omissioni), l'inserimento di righe nel ciclo causerà degli spostamenti. Questo significa prendere un'ora di un giorno e un'ora di un altro giorno, per esempio. Oppure mancano alcune linee di 5 minuti, il che causerà uno spostamento di 5 minuti da un'ora all'altra.
perché dividete i due per la lunghezza del dataframe nel ciclo? ) Non capisco gli scarabocchi di R, purtroppo
Non divido un deuce lì.
Per esempio:
2 :10 significa - prendere 2 a 10 == 2,3,4,5,6,7,8,9,10