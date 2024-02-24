L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1878

Nuovo commento
[Eliminato]  
Valeriy Yastremskiy:

Non capisco. Abbiamo aperto l'Expert Advisor in qualsiasi momento, aspettato che i minuti mostrino 61 e copiato gli orologi a cinque minuti? Nel tester, inizia a contare il tempo alle ore zero.

Nel codice abbiamo definito che ora è adesso, se è la 2a ora, usiamo il numero di cluster, che è calcolato secondo le quotazioni della 1a ora. È elementare
[Eliminato]  
Mihail Marchukajtes:

È l'unica risposta che mi aspetterei. Mi sono piaciute soprattutto le tue associazioni. Se me lo chiedete, mi scoperei una donna cinese e una donna ortodossa una o due o tre volte senza pausa, poi me la scoperei un altro paio di volte dopo la pausa. Che posso dire, un tipo così :-) Ma grazie in generale!!!


Amico, che ondata di calore abbiamo iniziato, la odio :-( Anche se me l'aspetto come la manna dal cielo. Sono contento che siano passate altre due settimane, poi piove, fa freddo e nevica....

Una volta ho avuto una ragazza asiatica: era incredibilmente bella, ma non mi capiva affatto. Quindi un pitone ortodosso potrebbe essere più adatto a te.
 
Maxim Dmitrievsky:
Nel codice abbiamo definito che ora è, se è la 2ª, usiamo il numero del cluster, che è contato dalle quotazioni della 1ª ora. È elementare

È chiaro, da qui la domanda. Ci siamo alzati alle 3 senza un minuto di mattina, lo abbiamo aperto alle 5. Lo abbiamo copiato in un array e chiamato la funzione. Poi alle 10-15 ha tirato l'EA, la seconda ora apparirà alle 12 allora. E se alle 09-55 la seconda ora apparirà alle 11.

E la domanda è: non fa differenza se è al mattino o alla sera? Non è chiaro.

 
Maxim Dmitrievsky:
Una volta ho avuto una ragazza asiatica... bella da morire, ma senza comprensione. # quindi un pitone ortodosso potrebbe essere più adatto a te #

meglio un pitone in mano che una ragazza asiatica, hahaa

E bene, non si può paragonare python e R se non si conosce nessuna squadra in R ;)

[Eliminato]  
mytarmailS:

Preferirei avere un pitone in mano piuttosto che una ragazza asiatica.

Non puoi confrontare Python e R se non conosci nessuna squadra in R ;)

Sì, lo so, ho dato un'occhiata in giro. La stessa cosa.
[Eliminato]  
Valeriy Yastremskiy:

Questo è comprensibile, da qui la domanda. Si è alzato alle 3 senza un minuto al mattino, ha aperto alle 5 del mattino, ha copiato in un array e ha chiamato la funzione. Poi a 10-15 si lancia un EA, la seconda ora apparirà alle 12 allora. E se alle 09-55 la seconda ora apparirà alle 11.

E la domanda è: non fa differenza se è mattina o sera? Non è chiaro.

In breve, lo farò quando ci arriverò).
 
Maxim Dmitrievsky:
In breve, lo farò quando ci arriverò).

Non sei obbligato a farlo, non è un argomento di lavoro)

[Eliminato]  
mytarmailS:

Non sei obbligato a farlo, non è un argomento praticabile)

Paschimu. È bellissimo.
[Eliminato]  
mytarmailS:

Non sei obbligato a farlo, non è un argomento praticabile)

Paschimu. È bellissimo.
 
Maxim Dmitrievsky:
Paschimu. Tutto è bello

1) perché prevede sia l'ora corrente (passato) che la prossima ora (futuro).

non è buono perché sappiamo già la metà delle previsioni

2) tre cluster generalizzano troppo grossolanamente la situazione

come si può vedere dall'immagine, è un cluster di acquisto, perché il movimento generale è stato verso l'alto, ma era alla prima ora, e scambiamo la seconda

quindi la seconda ora viene scambiata come acquisto, ma in realtà è una vendita.

E quando prevediamo l'ammasso di suto della prossima ora senza 0,5 :)

1...187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885...3399
Nuovo commento