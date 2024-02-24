L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1868
Tutti qui sono forti in teoria.
Qual è l'obiettivo?
sei già riuscito a fare soldi?
Reshetov mi ha fatto la domanda giusta sul forum: cosa dovrei fare se andassi in deficit?
Era abbastanza intelligente e sapeva qualcosa sulle reti neurali.
Il risultato è disastroso.
Penso che sia un po' troppo brusco) MO e le reti neurali funzionano in certi compiti. In forex, a parte il tutorial sulla storia, non puoi riprodurre quasi nulla sul tuo computer di casa al momento. Ma il potere sta crescendo. I cluster con un paio di migliaia di core e la massima RAM per core non sono ancora disponibili, ma è solo una questione di tempo. Per quanto riguarda l'overkill, e inoltre, il sovraccarico completo non viene annullato).
Se dovessi, beh, essere improvvisamente coinvolto nei neuroni, gli affiderei il compito di strisciare fuori da minus.
Cioè, comincerei proprio da dove finisce tutto.
Posso sostenere questo argomento, ma domani.
;)
Ho espresso lo scopo dell'argomento sopra.
Sono riuscito a vincere così come a perdere, ecco perché sono interessato a sapere come perdere meno.
Ok.
e questo è il codice di Maxim,
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
personalmente mi ricorda un filtro digitale
su#18535 leggere l'esperto...
Meglio ancora, leggi qualche libro...Non voglio perdere altro tempo.
Siete tutti sulla cannabis in estate? In inverno è comprensibile - carenza di vitamine.
Bene, ho quasi ripulito l'intero framework, ora ho alcuni grails su cui lavorare.
Sto cercando di automatizzare il più possibile. Per esempio, ho l'idea di sparare regole di trading in un'altra funzione mql, per ogni cluster.
per esempio, quali strategie usereste per ogni cluster?
come le condizioni... se qualche prezzo è più alto/basso di qualcosa (media o deviazione), allora fai questo o quello, a seconda del cluster previsto
solo la 2a ora, cioè la parte destra del grafico è coinvolta nel trading
si può anche generare l'intero codice mql del bot
Strategie di entrata, uscita e non entrata. Generare attraverso il parsing? E per quanto tempo viene addestrato?
La cosa principale qui è la gestione della posizione - dove prendere profitto e come compensare lo SL. Entrata in direzione dei cluster su/giù. Strategia separata per i cluster piatti - verso il centro di 120 topi.