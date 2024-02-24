L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1868

Aleksey Vyazmikin:

Tutti qui sono forti in teoria.

Qual è l'obiettivo?

sei già riuscito a fare soldi?

Reshetov mi ha fatto la domanda giusta sul forum: cosa dovrei fare se andassi in deficit?

Era abbastanza intelligente e sapeva qualcosa sulle reti neurali.

Il risultato è disastroso.

 
Valeriy Yastremskiy:

Penso che sia un po' troppo brusco) MO e le reti neurali funzionano in certi compiti. In forex, a parte il tutorial sulla storia, non puoi riprodurre quasi nulla sul tuo computer di casa al momento. Ma il potere sta crescendo. I cluster con un paio di migliaia di core e la massima RAM per core non sono ancora disponibili, ma è solo una questione di tempo. Per quanto riguarda l'overkill, e inoltre, il sovraccarico completo non viene annullato).

Se dovessi, beh, essere improvvisamente coinvolto nei neuroni, gli affiderei il compito di strisciare fuori da minus.

Cioè, comincerei proprio da dove finisce tutto.

Posso sostenere questo argomento, ma domani.

;)

 
Renat Akhtyamov:

Ho espresso lo scopo dell'argomento sopra.

Sono riuscito a vincere così come a perdere, ecco perché sono interessato a sapere come perdere meno.

Siete tutti sulla cannabis in estate? In inverno è comprensibile - carenza di vitamine
 
Renat Akhtyamov:

Ok.

e questo è il codice di Maxim,

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

personalmente mi ricorda un filtro digitale

Beh, sì, MO è un tipico filtro, solo che i suoi parametri sono adattati a quello desiderato. Se un tale filtro sia meglio di un mashka è un'altra questione).
 
mytarmailS:

su leggere l'esperto...

Meglio ancora, leggi qualche libro...

Non voglio perdere altro tempo.
Non so nemmeno cosa rispondere. Pensi di avermi tirato addosso una funzione di regressione stimata e ora pensi di essere intelligente? Se è la funzione RSME che viene usata nell'addestramento, non stiamo cercando di diminuire il suo valore e mantenere solo i modelli che l'hanno fatto diminuire? Allora di quale crescita dei valori della funzione stai parlando se non consideriamo l'aumento dell'errore di deviazione in linea di principio? In quali condizioni questo errore crescerà? Quando impostiamo un casino di epoche solo osservando l'errore ma non scegliendo il modello risultante sempre meglio da questo errore? No, allora qual è il punto fisico del suo insegnamento? Dallo a me popolare e poi vedremo chi ha le palle!!!!
 
Maxim Dmitrievsky:
Siete tutti sulla cannabis in estate? In inverno è comprensibile - carenza di vitamine.
Calore, fine settimana, alcol, Renat))))
Bene, ho quasi ripulito l'intero framework, ora ho alcuni grails su cui lavorare.

Sto cercando di automatizzare il più possibile. Per esempio, ho l'idea di sparare regole di trading in un'altra funzione mql, per ogni cluster.

per esempio, quali strategie usereste per ogni cluster?


come le condizioni... se qualche prezzo è più alto/basso di qualcosa (media o deviazione), allora fai questo o quello, a seconda del cluster previsto

solo la 2a ora, cioè la parte destra del grafico è coinvolta nel trading

si può anche generare l'intero codice mql del bot

 
Maxim Dmitrievsky:

Bene, ho quasi ripulito l'intero framework, ora ho alcuni grails su cui lavorare.

Sto cercando di automatizzare il più possibile. Per esempio, ho l'idea di sparare regole di trading in un'altra funzione mql, per ogni cluster.

per esempio, quali strategie usereste per ogni cluster?


come le condizioni... se qualche prezzo è più alto/basso di qualcosa (media o deviazione), allora fai questo o quello, a seconda del cluster previsto

solo la 2a ora, cioè la parte destra del grafico è coinvolta nel trading

è possibile generare l'intero codice mql del bot

Strategie di entrata, uscita e non entrata. Generare attraverso il parsing? E per quanto tempo viene addestrato?

 
Maxim Dmitrievsky:

Bene, ho quasi ripulito l'intero framework, ora ho qualche grails su cui lavorare.

Sto cercando di automatizzare il più possibile. Per esempio, ho l'idea di sparare regole di trading in un'altra funzione mql, per ogni cluster.

per esempio, quali strategie usereste per ogni cluster?


come le condizioni... se qualche prezzo è più alto/basso di qualcosa (media o deviazione), allora fai questo o quello, a seconda del cluster previsto

solo la 2a ora, cioè la parte destra del grafico è coinvolta nel trading

Puoi anche generare l'intero codice mql del bot

La cosa principale qui è la gestione della posizione - dove prendere profitto e come compensare lo SL. Entrata in direzione dei cluster su/giù. Strategia separata per i cluster piatti - verso il centro di 120 topi.

