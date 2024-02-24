L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1867
Dove posso leggere la descrizione? Pensiero interessante)
Descrizione di cosa? Non ho capito bene.
Qualsiasi corso introduttivo su OOP inizia con un esempio di fauna o di esseri umani.
E per capire le scarse spiegazioni dei docenti, cercate su Google immagini come questa
Da qualche parte c'era una foto solo per OOP. Ora non riesco a trovarlo.
C'era uno schema completo disegnato lì.
E se era la descrizione di un albero, era solo il mio esempio, la mia fantasia.
Stupidamente guardò l'albero sulla strada, e mentalmente si stende sia l'albero stesso che i suoi abitanti, il costruttore, i campi, i metodi, l'ereditarietà :))
sono d'accordo
C'è praticamente tutta una serie di rapporti su internet che dicono che nessun neurone ha mai aiutato a fare soldi.
e anche qui
https://www.mql5.com/ru/forum/346008
Beh, questo è troppo brusco) MO e le reti neurali funzionano in certi compiti. Nel forex, tranne che per la formazione sulla storia sul tuo computer di casa, difficilmente si può riprodurre. Ma il potere sta crescendo. I cluster con un paio di migliaia di core e la massima RAM per core non sono ancora disponibili, ma è solo una questione di tempo. Ma la tracotanza, e ancora di più la tracotanza totale non è stata cancellata).
Sono uno specialista di alberi e ora sta piangendo sulle sue enormi perdite pecuniarie in uno dei suoi stessi thread sul forumEcco perché ho iniziato questa conversazione sulle foglie gialle...
Siamo chiari, il denaro è stato fatto trapelare dal trading manuale. Allora perché inganna insinuando il MO?
Non sto piangendo in quel thread, ma voglio capire la possibilità di controllare gli errori e la loro correzione tempestiva.
Ragazzi, ci sono centinaia di corsi / conferenze su Internet su ME, su tutto, perché non li guardate, perché state seduti qui e scrivete queste sciocchezze, la vostra comprensione di AMO non è che a zero, è molto in negativo, perché create tonnellate di questi post spazzatura che è disinformazione??
Ho solo una parola per voi.
Penso che sia un po' troppo brusco) MO e le reti neurali funzionano in certi compiti. In forex, a parte il tutorial sulla storia, non puoi riprodurre quasi nulla sul tuo computer di casa al momento. Ma le capacità stanno crescendo. I cluster con un paio di migliaia di core e la massima RAM per core non sono ancora disponibili, ma è solo una questione di tempo. Per quanto riguarda l'overshooting, per non parlare dell'overshooting totale).
Mostrami almeno un(!) esempio di guadagno su un neurone
È già diverse volte che affronto questo argomento qui
La prima cosa per iniziare a sviluppare qualsiasi strategia non è come fare soldi, ma come non perdere.
Qui tutti sono forti in teoria.
Che pregiudizio del cazzo. Come spiega quali parole le sembrano bugie?
a cui???? ))) !!!
Hai appena scoperto un paio di giorni fa che il modello deve essere addestrato guardando le previsioni da nuovi dati, in altre parole, per validarlo, ma non conosci nemmeno la parola ))
È stata una rivelazione per te )))) È come essere un esperto di reti neurali per 5 anni e poi sentire il termine "neurone artificiale" per la prima volta oggi.
E ce ne sono circa il 90%.
Chi c'è per spiegare a cosa?
Ci sono meno di 5 persone in questo thread che sanno davvero cosa stanno dicendo, e tu non sei sicuramente lì
Mi scusi, mi sta confondendo con qualcun altro? Sarebbe così gentile da citare le mie parole!!!!
Nell'addestramento, quando un'area diversa da quella di addestramento viene usata per l'analisi, questi sono i nuovi dati per la rete, vero? Ma scusate, questa sezione non si chiama "Sezione test"? O mi sbaglio?
Mi scusi, mi sta confondendo con qualcun altro? Sarebbe così gentile da citarmi su !!!!
Nell'addestramento, quando una sezione diversa da quella di addestramento viene usata per l'analisi, questi sono i nuovi dati per la rete, vero? Ma scusate, questa sezione non si chiama "Sezione test"? O sono confuso?
su#18535 leggi esperto...
Meglio ancora, leggi un libro...Non voglio perdere altro tempo