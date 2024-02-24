L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1876

Nuovo commento
 
Maxim Dmitrievsky:

e i giorni possono essere diversi per queste ore, vero?

Ho avuto la stessa cosa, ecco perché i grafici non corrispondevano, e tu non li hai per qualche motivo.

Non possono!!! Perché io prendo la partenza alle 5 e non vado in bicicletta alla sesta. Io non torno alla sesta ora come voi, capite?

Tu puoi saltare anche qualche giorno, io no.
[Eliminato]  
mytarmailS:

Non possono!!! perché sto prendendo il prossimo dall'inizio del 5. 23 indici, non faccio il ciclo alla sesta ora come voi, sapete?

Si può saltare anche qualche giorno, io no.

Comunque... c'è un vuoto nel set di dati (almeno un'ora). Non si trova nelle classifiche per qualche motivo )) - Non lo so

per le altre ore c'è un numero disuguale di 5 minuti, allora ci sono anche dei salti. E quando tutto è uguale, allora non ci sono salti nelle classifiche

Comunque, sono stanco di spiegare.

Quindi se c'è uno spostamento di almeno 1 ora, ci sarà una cascata di gap di prezzo, come questo... dopo quell'ora tutto è spostato

Il mio codice funziona così, mezzi sensibili. Ma tutto risolto (urrà).


 
Maxim Dmitrievsky:

fissato (urrà)

super

[Eliminato]  
mytarmailS:

super

ma non il codice stesso, ma ha aggiunto gli indici mancanti al dataset tramite reindicizzazione, e le lacune sono scomparse

prices = prices.reindex(pd.date_range(startdate, enddate, freq='5min'))
prices = prices.fillna(method='backfill')
 
Maxim Dmitrievsky:

ma non il codice stesso, ma ha aggiunto gli indici mancanti al dataset tramite reindicizzazione, e le lacune sono scomparse

datemi dei bot commerciali, altrimenti non è per niente interessante

[Eliminato]  
mytarmailS:

Prendiamo già il commercio dei bot, non è interessante al momento.

Fermiamoci e non facciamo più niente, non abbiamo bisogno di questi bot

ammetto che mi piace solo scrivere codice python
 
Maxim Dmitrievsky:

fermiamoci e non facciamo più niente, non c'è bisogno di questi bot

Lo confesso, mi piace solo scrivere codice python

))))) farà)

 
Cosa succede con i salti? Capisco che i 5 minuti non corrispondono all'orologio, le aperture dei timeframe inferiori non sono tick to tick con quelli superiori, è stato notato da qualche parte sul forum. Ma 5 minuti senza zecche sono troppi. A meno che il tempo non sia a metà di 5 minuti e allora c'è uno spostamento. Ma sono ancora 2,5 minuti.
 
Maxim Dmitrievsky:

Comunque, guardate, vado in montagna per una settimana.

ecco i cluster per 1-2 ore ogni giorno dal 2010 ad oggi.

Ecco l'albero della vita nell'allegato.

Puoi scambiare cluster piatti o direzionali per provare. Per ora per questi orologi. Non appena arriverò lì, lo farò io stesso.

Nella f-esima passata 12 5-minuti dell'ultima 5a ora (chiusura), normalizzata ai primi cinque minuti dell'ora, la f-esima restituisce il numero del cluster. Alla sesta ora, si scambia. Per la 6a ora, normalizzare analogamente per i primi 5 minuti della 5a ora.

Errori di classificazione degli alberi:

>>> print(train_score, " ", tst_score)

1.0 0.8327272727272728

le parentesi sono compilate?

[Eliminato]  
Valeriy Yastremskiy:

le parentesi sono controllate?

Sì, funziona.

prova a compilare nell'editor

corretto l'orologio nel corpo del post... 1-2 invece di 5-6

Eurobucks, rispettivamente
1...186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883...3399
Nuovo commento